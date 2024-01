H νέα, πρωτότυπη σειρά, «The Artful Dodger», μια ιστορία αναγέννησης, προδοσίας, εξιλέωσης και έρωτα, με ανατροπές και πλούσιες δόσεις Όλιβερ Τουίστ, έρχεται στις 17 Ιανουαρίου στο Disney+ στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Με φόντο την Αυστραλία της δεκαετίας του 1850 και τη γεμάτη ζωντάνια αποικία του Πορτ Βίκτορι, ο Τζακ Ντόκινς ή αλλιώς Χέλης (Thomas Brodie-Sangster), μετατρέπεται από σβέλτο πορτοφολά σε επιδέξιο χειρουργό. Η λαίδη Μπελ (Maia Mitchell), η πανέξυπνη και γοητευτική κόρη του κυβερνήτη, αιχμαλωτίζει την καρδιά του Χέλη και είναι αποφασισμένη να γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα χειρουργός της αποικίας. Ο Χέλης διχάζεται ανάμεσα σε έναν ανέφικτο έρωτα στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας και την ενστικτώδη έλξη που του ασκεί ο κόσμος του εγκλήματος, που κρυφά ποθεί. Το παρελθόν του επιστρέφει για να τον στοιχειώσει με την άφιξη του Φέιγκιν (David Thewlis), παρασύροντάς τον σε ένα τελευταίο κόλπο. Για να ισορροπήσει ανάμεσα σε χειρουργεία ζωής και θανάτου, και στο τεντωμένο σχοινί της αγάπης, ο Χέλης θα χρειαστεί κάθε δυνατό ελιγμό.

Η σειρά «The Artful Dodger» είναι μια συμπαραγωγή της Beach Road Pictures και της Curio Pictures της Sony Pictures Television (SPT). Συνδημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς είναι οι David Maher και David Taylor της Beach Road Pictures. Η Jo Porter εκπροσωπεί την Curio Pictures, ως εκτελεστική παραγωγός. Οι James McNamara (συνδημιουργός και συν-εκτελεστικός παραγωγός), Andrew Knight (συν-εκτελεστικός παραγωγός και σεναριογράφος), Jeffrey Walker (συν-εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης) και Ross Allsop (παραγωγός) συμπληρώνουν την ομάδα παραγωγής.

Ο Jeffrey Walker (Young Rock, The Commons, Modern Family) εκτελεί χρέη σκηνοθέτη και συν-εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους σκηνοθέτες Corrie Chen (New Gold Mountain, Bad Behavior) και Gracie Otto (Heartbreak High, The Clearing), ενώ το σενάριο της σειράς υπογράφουν οι James McNamara, Andrew Knight, Vivienne Walshe και Dan Knight, με τη Miranda Tapsell.