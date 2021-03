Η ακτιβιστική εταιρεία ομορφιάς συνεργάζεται με την ακτιβίστρια Jameela Jamil και φωτεινές προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να μας εμπνεύσουν ώστε να πραγματοποιήσουμε 1 εκατομμύριο πράξεις αυταγάπης.

Όταν η Anita Roddick ίδρυσε την The Body Shop, το όλο εγχείρημα βασιζόταν στην ακλόνητη και γεμάτη πάθος πεποίθησή της ότι η ομορφιά είναι μία ενεργή έκφραση και προβολή όλων όσων μας αρέσουν στον εαυτό μας. Κατανοούσε τη σημασία της αυτοεκτίμησης. To 1997 ξεκίνησε μία πρωτοποριακή καμπάνια με θέμα την αυτοεκτίμηση και στόχο το ‘body positivity’, δηλαδή τη διαμόρφωση και απόκτηση θετικής εικόνας για το σώμα μας. Πρωταγωνίστρια της εκστρατείας ήταν η Ruby, μία κούκλα με ρεαλιστικές αναλογίες και καμπύλες, με σλόγκαν της καμπάνιας: Υπάρχουν στον κόσμο 3 δισεκατομμύρια γυναίκες που δεν μοιάζουν με supermodel και μόνο 8 που μοιάζουν. Η The Body Shop ήταν η πρώτη στα χρονικά εταιρεία στον χώρο της ομορφιάς που μίλησε δημόσια για την αυτοεκτίμηση και, επί της ουσίας, ανέδειξε τη σχέση μεταξύ ατομικού ευ ζην και συλλογικής ευημερίας.

Τα τελευταία χρόνια το κίνημα του body positivity έχει κερδίσει έδαφος και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αναταραχές και ανακατατάξεις. Έναν κόσμο στον οποίο οι ανισότητες διαρκώς διευρύνονται. Η The Body Shop πιστεύει ότι το επόμενο «σύνορο» που πρέπει να περάσει για να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο είναι με το να μεγαλώσουμε την αγάπη μας προς τον ίδιο μας τον εαυτό.

Όπως λέει η Δήμητρα Καλδή, Brand Marketing & Communication Director της The Body Shop: «Ως ακτιβιστικό brand, η αποστολή μας είναι να αγωνιζόμαστε για έναν πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο. Για να δημιουργήσουμε μια αλλαγή προς το καλύτερο και να κάνουμε τη διαφορά στο κόσμο μας, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η θετική αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Σε μία κοινωνία όπου κυριαρχεί η ανασφάλεια και η αυτοαμφισβήτηση, καλούμε όλους τους ανθρώπους να αναγεννηθούν μέσα από την αυταγάπη. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με κινητήρια δύναμή μας ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή προς το καλύτερο, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στη βιομηχανία ομορφιάς αλλά και ακόμα παραπέρα. Να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο.»

Η Sara Kuburic, ψυχοθεραπεύτρια και ειδική συνεργάτιδα της The Body Shop για το κίνημα της αυταγάπης είπε: «Η αυταγάπη είναι πολλά πράγματα, αλλά ξεκινά από την αναγνώριση της αυταξίας μας και την αυτοεκτίμηση, την εκτίμηση που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Αυταγάπη σημαίνει να μας επιτρέπουμε να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας, ο εαυτός μας στην πιο αγνή και αυθεντική του εκδοχή. Η αυταγάπη είναι πράξη. Είναι το να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας και να ορθώνουμε το ανάστημά μας υπερασπιζόμενοι τα πιστεύω μας. Είναι το να προβαίνουμε σε αλλαγές και να επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν ώστε να είναι άτομα που στηρίζουν το προσωπικό μας ταξίδι.»

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Jameela Jamil προσθέτει: «Βλέπω την έλλειψη αυταγάπης ως μία συναισθηματική πανδημία που δυστυχώς πλήττει περισσότερο τις νεότερες γενιές. Η αυταγάπη είναι μία εσωτερική διεργασία. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας έστω μία θετική πράξη που θα μας φέρει πιο κοντά στην αυταγάπη. Ως γυναίκα, το να είσαι περήφανη για τον εαυτό σου και να πιστεύεις ότι είσαι αρκετή, έτσι όπως είσαι, είναι μία πράξη κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης.»

1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΑΓΑΠΗΣ

Στόχος της The Body Shop είναι να εμπνεύσει 1 εκατομμύριο πράξεις αυταγάπης μέσα σε 1 χρόνο για να δημιουργήσει περισσότερη αγάπη και θετική αλλαγή στον κόσμο. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη ή πόσο μικρή θα είναι η πράξη, κάθε πράξη μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αλλαγή. Επισκεφθείτε το ειδικά διαμορφωμένο online self-love hub στο www.thebodyshop.gr για ιδέες και πράξεις αυταγάπης και μείνετε συντονισμένοι στα social media της The Body Shop όπου θα παρέχονται συμβουλές και εμπνευσμένο περιεχόμενο. Η αυταγάπη δεν είναι απλώς ένα concept. Είναι βίωμα. Έχοντας ως βάση αυτή την καίρια διαπίστωση, οι 1 εκατομμύριο πράξεις αυταγάπης τονίζουν ότι η αυταγάπη απαιτεί ανάληψη δράσης και ότι η δράση, βρίσκεται στον πυρήνα κάθε αλλαγής – είτε σε προσωπικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αυταγάπη, η εταιρεία συνεργάζεται με επιφανείς φωτεινές προσωπικότητες ‘Leading Lights’– που είναι πηγή έμπνευσης, changemakers, πρεσβευτές πολιτισμού, και φωτεινοί φάροι για κάθε άνθρωπο που χαράζει τη δική του πορεία στο δικό του προσωπικό ταξίδι προς την αυταγάπη.

Η παγκόσμια καμπάνια της The Body Shop προβάλλει 4 Leading Lights, προσωπικότητες που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα που έχουν υπερνικήσει προσωπικές δυσκολίες και προκλήσεις και θεωρούνται πρωτοπόρες στην υπεράσπιση της αυτοεκτίμησης:

Gina Martin: H Συγγραφέας, φεμινίστρια, ακτιβίστρια και παρουσιάστρια podcast. Η Gina Martin αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και αξιοποιεί το βήμα που της έχει δώσει η δημοσιότητα ως μέσο συνομιλίας με τις γυναίκες και προώθησης αλλαγών προς το καλύτερο. Η Gina συμμετέχει ενεργά σε καμπάνιες κατά των ανισοτήτων και προωθεί την καλοσύνη, την κατανόηση και την αγάπη, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους γύρω μας. Η Gina πρωτοστάτησε στην καμπάνια διαμαρτυρίας κατά του «upskirting»* και πέτυχε την αλλαγή του νόμου και την ποινικοποίηση της εν λόγω πρακτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Gina είναι επίσης ambassador του Ηνωμένου Βασιλείου στον OHE και συγκεκριμένα στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN-Women).

*Ο όρος upskirting αναφέρεται στην παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο που εικονίζουν απόκρυφα σημεία άλλων προσώπων, τα οποία φωτογραφήθηκαν ή βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους ή χωρίς τη συναίνεσή τους.

Char Ellesse: Μία δυναμική queer μαύρη γυναίκα και ιδρύτρια της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ©GIRLSWILLBEBOYS, αφιερωμένη στις γυναίκες που ξυρίζουν το κεφάλι τους.

Η πλατφόρμα της εξελίχθηκε παίρνοντας τη μορφή ενός project/ταινίας μικρού μήκους με τίτλο ‘OMG she’s Bald’, με θέμα την εξερεύνηση των σύγχρονων αντιλήψεων για τη θηλυκότητα μέσα από το παράδειγμα γυναικών από διαφορετικές κουλτούρες που έχουν επιλέξει να έχουν ξυρισμένο κεφάλι.

Charlie T Craggs: Μία τρανς γυναίκα, ομιλήτρια, βραβευμένη συγγραφέας και διαδηλώτρια που συμμετέχει ενεργά σε καμπάνιες για την αλλαγή και τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη. Η Charlie αξιοποιεί το βήμα που της έχει δώσει η δημοσιότητα για να ενώσει τον κόσμο και να τον εκπαιδεύσει σε ό,τι αφορά τις ζωές και τις προσωπικές διαδρομές των τρανς ατόμων. Είναι ambassador της London Trans Clinic.

Sophie J Butler: Η Sophie είναι fitness coach και αληθινή πρωταθλήτρια της αυτοαποδοχής. Το 2017, κατά τη διάρκεια προπόνησης, η Sophie υπέστη έναν πολύ σοβαρό αθλητικό τραυματισμό που την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Το γεγονός αυτό σήμανε την αρχή του δικού της προσωπικού ταξιδιού προς την αυταγάπη. Η Sophie αξιοποιεί πλέον το βήμα που της έχει δώσει η δημοσιότητα με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών και την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στον χώρο του fitness.

Η κρίση της αυταγάπης: 1 στις 2 γυναίκες παγκοσμίως νιώθουν περισσότερη αυτοαμφισβήτηση παρά αυταγάπη

8 Μαρτίου 2021: Η παγκόσμια έρευνα που δημοσίευσε σήμερα η The Body Shop καταδεικνύει πως οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στη δίνη μιας ιδιότυπης κρίσης που αφορά την αυταγάπη*, αποκαλύπτοντας ότι 1 στις 2 γυναίκες νιώθουν περισσότερη αυτοαμφισβήτηση παρά αυταγάπη, ενώ το 60% θα ήθελαν να έχουν περισσότερο αυτοσεβασμό. Η έρευνα – The Body Shop Global Self Love Index υλοποιήθηκε με σκοπό να θεμελιώσει τη μακροχρόνια δέσμευση της The Body Shop να υψώνει πάντα τη φωνή της με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, η The Body Shop ξεκινά ένα παγκόσμιο κίνημα αυταγάπης με τίτλο “Self Love Uprising” με τη στήριξη της διάσημης Βρετανής ακτιβίστριας και ηθοποιού Jameela Jamil και της ψυχοθεραπεύτριας Sara Kuburic.

Η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των χωρών όσον αφορά την αυταγάπη, ενώ στις υψηλότερες θέσεις βρίσκονται η Δανία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. H έρευνα που σχεδιάστηκε από την The Body Shop και την κορυφαία εταιρεία ερευνών Ipsos, διεξήχθη το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και συμμετείχαν περισσότερα από 22.000 άτομα από 21 συνολικά χώρες. Στον πίνακα της έκθεσης Self Love Index βλέπουμε την κατάταξη των χωρών με βάση τον δείκτη αυταγάπης, έναν σύνθετο δείκτη που συναθροίζει μια σειρά από θεωρητικούς δείκτες όπως η αυταξία, η ευημερία και η ευτυχία. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η ηλικία, το φύλο, η χώρα διαμονής και το βιοτικό επίπεδο αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το πώς νιώθει κάθε άτομο για τον εαυτό του.

Ορισμένα επιπλέον βασικά πορίσματα της έρευνας που αποκαλύπτει η έκθεση The Body Shop Global Self Love Index είναι τα εξής:

Η πανδημία Covid-19 είχε οριακά θετικό αντίκτυπο στην αυταγάπη των γυναικών, με ποσοστό λίγο υψηλότερο από εκείνο του αρνητικού αντικτύπου

Οι γυναίκες που επιδίδονται σε εντατική χρήση των social media καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα αυταγάπης, ωστόσο, είναι 2 φορές πιο πιθανό να δηλώσουν ότι δέχονται τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονται σε σχέση με όσες δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα social media

Οι 3 κυριότερες αιτίες χαμηλής αυτοπεποίθησης των γυναικών είναι: η οικονομική τους κατάσταση (32%), ενώ αμέσως μετά ακολουθούν η μη εκπλήρωση των στόχων τους (25%) και η εξωτερική τους εμφάνιση (23%)

Το 47% των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνονται πως δεν είναι «καθόλου ικανές» ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Βραζιλία είναι 27%

Το 72% των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο συχνά εύχονται να είχαν ένα διαφορετικό σώμα

Το 37% των γυναικών που δηλώνουν single και το 38% των γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες βρίσκονται στην τελευταία τετράδα της κατάταξης της έρευνας, ποσοστά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των παντρεμένων γυναικών (21%) και των γυναικών που δεν ανήκουν σε κάποια μειονότητα (25%)

Οι νεότερες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία ως προς την αυταγάπη. Σχεδόν το 50% των γυναικών που ανήκουν στην Generation Z (18-25 ετών) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες που ανήκουν στην Generation X ή είναι μεγαλύτερες (40+ ετών) είναι μικρότερο από 20%.

Ίσως ένα από τα πιο αναπάντεχα πορίσματα της έρευνας είναι ότι, σε γενικές γραμμές, η πανδημία Covid-19 είχε οριακά θετικό αντίκτυπο στην αυταγάπη των γυναικών. Ωστόσο, οι γυναίκες με χαμηλή αυτοπεποίθηση ήταν 6 φορές πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η πανδημία Covid-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αγάπη που νιώθουν για τον εαυτό τους. Το ίδιο ακριβώς δηλώνουν και οι γυναίκες που εκφράζουν ανησυχία για την οικονομική τους κατάσταση, γεγονός που υποδεικνύει ότι η πανδημία επιδείνωσε το πρόβλημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης των πλέον κοινωνικά ευάλωτων γυναικών. Η ψυχική ανθεκτικότητα φαίνεται επίσης να συνδέεται με την αυταγάπη ενός ατόμου: όσο πιο υψηλό το σκορ του, τόσο πιο πιθανό ήταν να δηλώσει ότι ανακάμπτει γρήγορα μετά από δύσκολες περιόδους.

Ένα ζήτημα που διχάζει είναι το κατά πόσο η αυταγάπη επηρεάζεται από τα social media. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν εντατικά τα social media είναι 2 φορές πιο πιθανό να δηλώσουν ότι λαμβάνουν τη συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονται σε σχέση με όσες δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου, γεγονός που δείχνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν πράγματι να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση δικτύων υποστήριξης για τις γυναίκες. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι γυναίκες που χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media κατέγραψαν χαμηλότερα επίπεδα αυταγάπης και είναι πιο πιθανό να συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα άτομα, ενώ συχνά δεν είναι ευχαριστημένες με το σώμα τους.

Σύμφωνα με την Sara Kuburic, ψυχοθεραπεύτρια και ειδική συνεργάτιδα της The Body Shop στο πλαίσιο του κινήματος αυταγάπης: «Για πολλές γυναίκες, η πανδημία – παρότι δυσάρεστη – δημιούργησε χώρο για στοχασμό και επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων. Πολλές γυναίκες έχουν αποδεχτεί τον αληθινό τους εαυτό, αποδιώχνοντας κάθε λογής πιέσεις ότι οφείλουν να δίνουν το παρόν και να είναι μέσα σε όλα ή να κάνουν ό,τι κάνουν με έναν ορισμένο τρόπο. Για τις γυναίκες, όμως, που ακόμα και πριν την πανδημία Covid-19 δυσκολεύονταν με το κομμάτι της αυτοεκτίμησης, η απομόνωση και έλλειψη κοινωνικής στήριξης αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολες και οδυνηρές εμπειρίες, καθότι η πανδημία τους στέρησε εκείνες τις εξωτερικές εμπειρίες που φορούν τον μανδύα της αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, σε έναν κόσμο στον οποίο περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο online, αν μια γυναίκα χρησιμοποιεί τα social media ως το πρωταρχικό μέσο προκειμένου να ενισχύσει ή να αναθέσει σε άλλους την αυταγάπη της και να αντλήσει επιβεβαίωση, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες και οι συγκρίσεις μπορεί να αποβούν επιζήμιες και να εντείνουν τις εσωτερικές συγκρούσεις στον αγώνα της για αυτοαποδοχή.»

Η The Body Shop θα αξιοποιήσει τα πορίσματα αυτής της έρευνας για να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τις δικές της εταιρικές πρακτικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το marketing και το portfolio των προϊόντων της.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΑΓΑΠΗ

*Η αυταγάπη είναι πολλά πράγματα, ουσιαστικά είναι η αγάπη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό και ξεκινά μέσα από μια εσωτερική διεργασία: την αναγνώριση της αξίας μας και την εκτίμηση που τρέφουμε για τον εαυτό μας.

The Global Self Love Index – Πίνακας κατάταξης χωρών

ΧΩΡΑ Median

Βαθμολογική κλίμακα:

0-100 Νότια Κορέα 45 Γαλλία 48 Σαουδική Αραβία 48 Κίνα 49 Ισπανία 49 Ιαπωνία 50 Καναδάς 51 Σουηδία 51 Ηνωμένο Βασίλειο 51 Ινδία 52 Ινδονησία 52 Νιγηρία 52 Βραζιλία 53 Ρωσία 53 Γερμανία 56 Κάτω Χώρες (Ολλανδία) 58 Μεξικό 59 Νότια Αφρική 59 ΗΠΑ 61 Αυστραλία 62 Δανία 62

Μεθοδολογία Έρευνας

Η εν λόγω διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 2020 και συμμετείχαν άτομα από 21 χώρες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά μέσο όρο για 9 ημέρες σε κάθε χώρα. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 16 λεπτά. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν τέθηκαν σε κάποιες χώρες για λόγους ευαισθησίας απέναντι στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των εν λόγω χωρών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν όλοι ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το τελικό μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε συνολικά 22.619 άτομα, ενώ συμπληρώθηκαν κατά προσέγγιση 1.000 ερωτηματολόγια ανά χώρα.