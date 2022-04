Πώς θα ανακυκλώσεις τα παλιά ρούχα και παπούτσια σου δίνοντας μια νέα πνοή στη γκαρνταρόμπα σου;

Η Vans ως το αυθεντικό action sports brand και σύμβολο δημιουργικής έκφρασης, παρουσιάζει την καμπάνια WEAR ON. Μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία του brand που ενθαρρύνει τους Vans lovers να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων τους, δημιουργώντας και επανασχεδιάζοντας αυτά που ήδη έχουν, ώστε να τα φορούν ξανά και ξανά!

Η πρωτοβουλία WEAR ON αποτελεί μια γιορτή υπέρ της υποστήριξης του προσωπικού στυλ, της αυτοέκφρασης, της δημιουργικότητας και της οικολογικής συνείδησης για την προστασία του πλανήτη. Στόχος της Vans είναι η εξέλιξη του κύκλου ζωής των ρούχων & υποδημάτων, μέσω της δημιουργικής ανακύκλωσης, σταματώντας τον κλασικό κύκλο της μόδας «αγορασέ-το, φόρεσε-το, πέταξέ-το».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Vans σε συνεργασία με την artist Αλεξάνδρα Διονά, όπου μέσα από την αγάπη της για τη χειροτεχνία, την DYI φιλοσοφία, τη δημιουργική έκφραση και την οικολογική φιλοσοφία και τρόπο ζωής, δημιούργησαν 3 βιτρίνες στα καταστήματα του αγαπημένου μας brand με έμπνευση από παλιά υφάσματα και σχέδια. Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν τέσσερα δωρεάν workshops ανακύκλωσης στα καταστήματα, όπου όσοι συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να επανασχεδίασουν παλιά ρούχα και παπούτσια, δίνοντας μια νέα ζωή σε αγαπημένα Vans items.

Σχετικά με τη δράση WEAR ON | The Workshops:

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα Vans stores με curator την Αλεξάνδρα Διονά, που ασχολείται ενεργά με την ανακύκλωση υλικών μέσα από δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους.

Για να λάβεις μέρος, μπορείς να εγγραφείς σε ένα από τα workshops μέσω του Vans Europe Events | Eventbrite. Όταν έχεις εξασφαλίσει τη θέση σου, πηγαίνεις απλά στο workshop με ένα παλιό ζευγάρι παπούτσια ή ένα ρούχο Vans, που θέλεις να δεις να αλλάζει και να αποκτά μια νέα μορφή. Όλα τα άλλα υλικά και εργαλεία που θα χρειαστούν θα υπάρχουν διαθέσιμα στον χώρο των workshops και το μόνο που χρειάζεται από τους συμμετέχοντες είναι φαντασία και δημιουργικότητα!

Workshop 01 | 28/04 @The Mall Athens

Ώρες: 12:00-14:00

Workshop 02 | 28/04 @The Mall Athens

Ώρες: 18:00-20:00

Workshop 03 | 29/04 @Golden Hall

Ώρες: 12:00-14:00

Workshop 04 | 29/04 @Golden Hall

Ώρες:18:00-20:00

Δήλωσε συμμετοχή στα WEAR ON | The Workshops με την Αλεξάνδρα Διονά.

Εγγραφή εδώ: Vans Europe Events | Eventbrite

Παράλληλα με τις δράσεις των workshops το αγαπημένο brand συνεργάστηκε με την Αλεξάνδρα για την δημιουργία τριών δημιουργικών βιτρινών καταστημάτων με διαφορετικές θεματικές.

The Mall Athens, “Crochet Blanket”: Granny’s squares are cool, reuse them and… wear on!

“Θυμάστε τις πλεκτές κουβέρτες που είχαν οι γιαγιάδες μας; Ας επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το “παλιό” που μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά είναι καλύτερο. Αυτή η κουβέρτα είναι ένας φόρος τιμής στο παραδοσιακό, στη φιλοσοφία του εργόχειρου, στις αξίες της επαναχρησιμοποίησης και της αυτονομίας. Τέσσερις (4) γυναίκες πλέκανε επί 68 ώρες για 1 εβδομάδα για τη δημιουργία της Crochet Blanket.” όπως δήλωσε η Αλεξάνδρα για την πρώτη βιτρίνα που δημιούργησε στο Vans store @ The Mall.

Golden Hall, “Giant Patchwork”: Craft your own colorful story and… wear on!

H Aλεξάνδρα συνέχισε σε μια ακόμα βιτρίνα η οποία προωθεί την φιλοσοφία της γύρω από τον πλανήτη, “Ένα μικρό παραμύθι για την αγάπη για τον πλανήτη, οπτικοποιημένο σε ένα μεγάλο patchwork από χρωματιστά υφάσματα. Ίσως ένα τεράστιο χρωματιστό post-it/reminder που μας θυμίζει με whimsical διάθεση να αγαπάμε και να προστατεύουμε τον πλανήτη.”

Athens Metro Mall, “Upcycled woven artwork”: Let’s reuse our old clothes to weave our future and wear on!

“Αυτό το υφαντό είναι φτιαγμένο από παλιά φούτερ, T-shirts και νήματα που είχα ήδη στο σπίτι.”, Αλεξάνδρα Διονά

Λίγα λόγια για την Αλεξάνδρα Διονά aka @ashinyday

Η Αλεξάνδρα Διονά, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια, είναι η δημιουργός του A Shiny Day. Το A Shiny Day, σύμφωνα με την Αλεξάνδρα, είναι ένα εγχειρίδιο θετικής ενέργειας για μια δημιουργική και συνειδητή ζωή.

Μέσω της δράσης της, ενθαρρύνει τους αναγνώστες να πιστέψουν στις δυνατότητες τους και να δημιουργήσουν όμορφα πράγματα, ενώ διαδίδει το μήνυμα της αγάπης για τον πλανήτη με tips για το πώς να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Παραδίδει μαθήματα χειροτεχνίας στο εργαστήρι της στην Αθήνα αλλά και διαδικτυακά και εργάζεται αδιάκοπα για να ολοκληρώσει και να μοιραστεί με τους γύρω της τη φόρμουλα που έχει ονειρευτεί για μια ευτυχισμένη ζωή γεμάτη χρώματα και δημιουργικότητα.

Σχετικά με την καμπάνια WEAR ON

H παγκόσμια καμπάνια WEAR ON έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και έχει λάβει μεγάλη προσοχή εφόσον βασίζεται στην πρωτοβουλία της συλλογής υποδημάτων ώστε να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Στόχος της Vans είναι να βοηθήσει να διακοπεί ο κύκλος της μόδας «αγορασέ-το, φόρεσε-το, πέταξέ-το» –ένα status quo στο οποίο το αγαπημένο brand αναγνωρίζει τη συμμετοχή του. Για να πυροδοτήσει την αλλαγή, η Vans ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των ρούχων και παπουτσιών, ξαναφορώντας αυτά που ήδη έχουν, οδηγώντας τους σε ένα βιώσιμο τρόπο ζωής και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τον πλανήτη.

Η καμπάνια WEAR ON παρουσιάζεται από τη Vans παγκοσμίως και στην Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στα επίσημα καταστήματα της Vans, στο The Mall Athens, στο Golden Hall, στο Athens Metro Mall, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο.