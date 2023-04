INTIMISSIMI UOMO: New opening στην Καλαμάτα

INTIMISSIMI UOMO: New opening στην Καλαμάτα

Τo brand INTIMISSIMI UOMO αποτελεί μέρος του CALZEDONIA GROUP.

Aπευθύνεται αποκλειστικά στον άντρα με συλλογές underwear, easywear, κάλτσες και μαγιό που προτείνουν ένα σύγχρονο αντρικό στυλ. Σήμερα βρίσκονται 270 καταστήματα σε 13 χώρες σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η αλυσίδα επεκτείνει το δίκτυό της ανοίγοντας στην Καλαμάτα το 7ο κατάστημά της στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης: Αριστομένους & Παυσανίου 2.

Η ανδρική συλλογή βασίζεται σε μια μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, ειδικά σχεδιασμένων έως και την τελευταία λεπτομέρεια για να προσφέρουν άνεση, πρακτικότητα και στιλ. Στόχος του brand είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εσωρούχων και outerwear, πιτζάμες, κάλτσες αλλά και μαγιό – προσφέροντας την επιλογή στον σύγχρονο άντρα να βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για όλες τις ώρες της μέρας.

Η συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 2023 της Intimissimi Uomo εστιάζει στην ελαφρότητα των νέων μοτίβων και στα νέα iconic προϊόντα. Ξεχωρίζει η «Washed Collection» με νέες τεχνικές και μοτίβα dyeing ενώ must have είναι τα slub βαμβακερά πόλο πουκάμισα και τα delavé βαμβακερά πικέ πουκάμισα που προσφέρουν ένα casual look. Λινά πουκάμισα με κλασικό και μάο γιακά, T-shirts, παντελόνια και σορτς, όλα διαθέσιμα σε απλά σχέδια αλλά και με μοτίβα.

Στο κατάστημα Intimissimi Uomo θα βρείτε την εξαιρετικά δροσερή βαμβακερή σειρά Supima που εγγυάται μέγιστη διαπνοή και άνεση που διαρκεί. Η ποικιλία θα είναι ακόμα πιο πολύχρωμη φέτος με νέες delavé αποχρώσεις. Τέλος, πέρα από τη διευρυμένη συλλογή σε κάλτσες σε basic και fashion σχέδια και η beachwear collection ντύνει τις καλοκαιρινές στιγμές με τα πιο πρακτικά και stylish αντρικά μαγιό.

Το INTIMISSIMI UOMO είναι ένα από τα 5 brands που εισάγει στην ελληνική αγορά ο όμιλος CALIN GROUP (CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS και FALCONERI).