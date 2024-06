Ο δημοφιλής καλλιτέχνης Jason Derulo θα επισκεφτεί την Ελλάδα με την εντυπωσιακή του περιοδεία NU KING WORLD TOUR 2024. Στις 15 Νοεμβρίου 2024, θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη στο PAOK SPORTS ARENA, ενώ το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024, θα δώσει συναυλία στην Αθήνα στο OAKA INDOOR ARENA, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία στους Έλληνες θαυμαστές του.

Ο Jason Derulo, με 11 πλατινένιες κυκλοφορίες, άρχισε να γράφει τραγούδια από τα οκτώ του χρόνια και τραγουδούσε από πολύ μικρός. Ο 34χρονος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, στιχουργός και χορευτής, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής και του θεάματος. Είναι από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της urban pop μουσικής, με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη μουσική βιομηχανία υπογράφοντας συμβόλαιο με την Warner Bros/Beluga Heights το 2009, αφού πρώτα έγραφε στίχους. Το πρώτο του μεγάλο hit ήταν το “Whatcha Say”, το οποίο έγινε γνωστό το καλοκαίρι του 2009, παίζοντας σε σειρές όπως το California Teens και το Saturday Night Live, και κατακτώντας τα charts σε Καναδά, Αυστραλία, Ελβετία και Σουηδία. Άλλα σημαντικά του κομμάτια είναι τα “In My Head” και “Don’t Wanna Go Home”.

Ο Jason Derulo είναι ένας καλλιτέχνης-σύμβολο και παγκόσμιος star, με τα τραγούδια του να κυριαρχούν στα ραδιόφωνα και να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια αναπαραγωγές σε πλατφόρμες όπως το Spotify και το YouTube. Οι 11 πλατινένιες κυκλοφορίες του περιλαμβάνουν hits όπως τα “Wiggle”, “Talk Dirty”, “In My Head”, “Whatcha Say”, “Swalla”, “Savage Love” και “Want To Want Me”, τα οποία κατέκτησαν τις κορυφές των αμερικανικών charts.

Τον επόμενο Νοέμβριο, θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε ζωντανά στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα!

JASON DERULO

NU KING WORLD TOUR

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 – PAOK SPORTS ARENA

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 – OAKA INDOOR ARENA

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

01/07 στις 11:00 (για Θεσσαλονίκη) και στις 12:00 (για Αθήνα)

www.more.com