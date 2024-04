Το κινηματογραφικό τοπίο σφύζει από ενθουσιασμό καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το «Joker: Folie à Deux», με την επιστροφή του Joaquin Phoenix ως Arthur Fleck και την Lady Gaga ως Harley Quinn. Το τρέιλερ υπόσχεται ένα μείγμα ψυχολογικού θρίλερ και μουσικών στοιχείων, δίνοντας έναν νέο τόνο για τη συνέχεια του blockbuster του 2019.

Η ερμηνεία του Τζόκερ από τον Joaquin Phoenix κέρδισε την αποδοχή των κριτικών και ένα Όσκαρ, και η επιστροφή του στον ρόλο ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη. Το τρέιλερ δείχνει την κάθοδό του πίσω στην τρέλα, αυτή τη φορά με τη συνοδεία της Harley Quinn της Lady Gaga, η οποία φαίνεται να είναι ισάξιά του τόσο σε μανία όσο και σε χάρισμα. Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών είναι απτή, υπονοώντας έναν στρεβλό ρομαντισμό που σίγουρα θα συναρπάσει το κοινό.

Τοποθετημένο σε μια διασκευή του “What The World Needs Now Is Love”, το τρέιλερ αντιπαραθέτει τους ελπιδοφόρους στίχους του τραγουδιού με τον σκοτεινό και χαοτικό κόσμο του Gotham. Μια ιστορία αγάπης και τρέλας, καθώς ο Τζόκερ βρίσκει μια σύντροφο στη Harley Quinn, η οποία παρουσιάζεται ως ένας περίπλοκος χαρακτήρας με τα δικά της βαθιά ριζωμένα θέματα.

Η ταινία, που σκηνοθέτησε ο Todd Phillips, περιλαμβάνει επίσης ένα υπέροχο καστ, μεταξύ των οποίων ο Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener και άλλοι. Το τρέιλερ υπονοεί μια μουσική μορφή τζουκ μποξ, με αναφορές να προτείνουν τη συμπερίληψη 15 τραγουδιών που έχουν επανερμηνευτεί, προσθέτοντας ένα μοναδικό επίπεδο στην αφήγηση.

Προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024, το «Joker: Folie à Deux» πρόκειται να είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός που θα εξερευνήσει τα βάθη της τρέλας και τη δύναμη ενός κακού ρομαντισμού.

