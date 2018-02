Μέχρι την Πέμπτη 1η Μαρτίου το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει και να αναδείξει έναν από τους νέους δημιουργούς που σχεδίασαν το δικό τους σκίτσο μόδας και έθεσαν υποψηφιότητα στο Fashion Design Project by Planet Fitness and more προκειμένου να κερδίσουν μία υποτροφία στην αναγνωρισμένη σχολή μόδας Athens Fashion Club η οποία στηρίζει το διαγωνισμό Fashion Design Project προσφέροντας στο νικητή τη φοίτηση στο μονοετές πρόγραμμα σχεδίου μόδας Foundation Course. Παράλληλα, ο νικητής θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του με Fashion Show στα New Designers Awards σε επόμενη διοργάνωση της AXDW ως νέος σχεδιαστής μόδας.

Το Fashion Design Project του οποίου χορηγός ήταν τα Planet Fitness and more, πραγματοποιείται για 9η συνεχόμενη σεζόν στο πλαίσιο των δράσεων της Διεθνούς Εβδομάδας Μόδας, Athens Xclusive Designers Week. Στόχος του Fashion Design Project by Planet Fitness and more είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης, την ευκαιρία να αναδείξουν το σχεδιαστικό τους ταλέντο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να κάνουν το πρώτο τους βήμα στο χώρο της Μόδας. Ο κάθε δημιουργός υποβάλλει την υποψηφιότητά του στο διαγωνισμό σχεδιάζοντας ένα σκίτσο μόδας, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και ψηφίζεται από το κοινό. Οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται και αναρτώνται στην ειδική εφαρμογή στην επίσημη σελίδα της AXDW στο facebook.

Η Athens Xclusive Designers Week συνεχίζει δυναμικά, με χαρά να υποστηρίζει τους νέους δημιουργούς, με στόχο την ανακάλυψη, την ανάδειξη και την προώθηση τους στη χώρα μας αλλά και το εξωτερικό και τη διασύνδεσή τους με την παγκόσμια σκηνή μόδας.

Επισκεφθείτε τη σελίδα της AXDW στο Facebook και ψηφίστε μέσω του ειδικού application ένα ή περισσότερα αγαπημένα σας σχέδια για το Fashion Design Project by Planet Fitness and more https://1.shortstack.com/kgNSCx

Η ψηφοφορία για τον επόμενο νικητή του Fashion Design Project by Planet Fitness and more θα είναι ενεργή μέχρι και την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018. Το όνομα του μεγάλου νικητή θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες ειδήσεις για τη διοργάνωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.axdw.gr και τις επίσημες σελίδες της στα social media: facebook.com/axdweek, twitter.com/AXDWeek, youtube.com/AXDWeek, instagram.com/axdweek