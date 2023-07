Τα Ρεκόρ Γκίνες, ένας εμβληματικός θεσμός, γιορτάζει το εξαιρετικό και το περίεργο εδώ και δεκαετίες. Ενώ πολλοί δίσκοι επιδεικνύουν εντυπωσιακά κατορθώματα ανθρώπινης ικανότητας και ταλέντου, μερικοί έχουν ακολουθήσει μια πορεία προς τα απώτατα όρια της εκκεντρικότητας, αφήνοντάς μας δέος και διασκέδαση. Αυτοί οι παράξενοι και υπέροχοι δίσκοι μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και ευρηματικότητα.

Ανάμεσα στα πιο περίεργα ρεκόρ είναι το «Most Toilet Seats Broken by the Head», που κατείχε ο Kevin Shelley από τις ΗΠΑ, ο οποίος κατάφερε να σπάσει εκπληκτικά 46 καθίσματα χρησιμοποιώντας το κρανίο του! Εν τω μεταξύ, η Ashrita Furman από τις ΗΠΑ κατέχει πολλά ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου του “Most World Records Guinness Hold Simultaneously”, που βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό 224 ρεκόρ το 2019.

Το βασίλειο των ζώων δεν εξαιρείται από τις παραξενιές. Πάρτε τον Stumpy, ένα καγκουρό που γεννήθηκε στο Τέξας και έχει το ρεκόρ του “Farthest Distance Hopped by a Kangaroo” με 9,37 μέτρα με ένα άλμα.

Το 2009, οι κάτοικοι του Oberstdorf της Γερμανίας επέδειξαν την ιδιόμορφη αίσθηση του χιούμορ τους οργανώνοντας τη «Μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων ντυμένων σαν στρουμφ», μια εκδήλωση που συγκέντρωσε 2.510 άτομα βαμμένα μπλε, ντυμένα με λευκά καπέλα και διεκδικώντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Αυτά τα περίεργα ρεκόρ Γκίνες μας θυμίζουν ότι η ανθρώπινη περιέργεια και η αναζήτηση της μοναδικότητας δεν έχουν όρια. Καθώς η αναζήτηση για εξαιρετικά επιτεύγματα συνεχίζεται, αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη παρτίδα παράξενων δίσκων που θα μας προκαλούν και θα μας διασκεδάζουν εξίσου.

