Παρά το γεγονός ότι στις μέρες μας αρκετές προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα του παρελθόντος έχουν εκλείψει, οι συζητήσεις περί σεξουαλικότητας και η ερωτική έκφραση χωρίς περιορισμούς εξακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις να αποτελούν ταμπού. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε άνθρωπο να αναπτύσσει μια υγιή σχέση με το σώμα του και να αποδέχεται χωρίς ντροπή αυτό που του δίνει ευχαρίστηση. Η σεξουαλική απενεχοποίηση και απελευθέρωση αποτελεί τη ρίζα κάθε απελευθέρωσης. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι γυναίκες που δυσκολεύονται να ανακαλύψουν την ομορφιά και τη δύναμη της σεξουαλικότητας, εξερευνώντας την αισθησιακή γυναίκα που κρύβουν μέσα τους.

Για το λόγο αυτό, η Wellbeing & Holistic Health Counselor Βασιλική Τσαντίλα, δημιουργός των Lalita Retreats, σχεδίασε μια ξεχωριστή 3ήμερη self-renewal απόδραση, προκειμένου να βοηθήσει κάθε γυναίκα να απελευθερωθεί από τις ανασφάλειές της και να πετύχει την προσωπική της αλλαγή μέσα από signature bodyful τελετουργίες και self-pleasure τεχνικές.

Με προορισμό το Aria Estate Suites & Spa στο μαγευτικό τοπίο της Μάνης στις 03-05/11/2023, το ‘’Her New Sensual Self’’ retreat απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που επιθυμεί να συνδεθεί με τη σεξουαλική της δύναμη, να ανοιχτεί στην εμπειρία μιας οργασμικής και ολοκληρωμένης ζωής και να ξεκλειδώσει την σεξουαλική της ευτυχία.

Οι καθημερινές πρακτικές περιλαμβάνουν breathwork, κίνηση σώματος, bodyful και selflove rituals καθώς και δραστηριότητες αποφόρτισης στη φύση, που ενδυναμώνουν τη libido. Οι συμμετέχουσες θα ανακαλύψουν την πνευματική, συναισθηματική και σεξουαλική δύναμη που υπάρχει στο πυελικό τους έδαφος, θα εξερευνήσουν τις οργασμικές δυνατότητες του σώματός τους, καθώς και ολόκληρης της σεξουαλικής ενεργειακής ανατομίας τους.

Tα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

-Slow down to feel more your pelvis: εκμάθηση αργών πρακτικών επικεντρωμένων στην αισθησιακή απελευθέρωση του πυελικού εδάφους

-Καθημερινή κίνηση σώματος και orgasmic breathwork sessions

-Κύκλος συζητήσεων με ενδεικτική θεματολογία: φαντασιώσεις, fake οργασμός, taboos, ανδρική ανατομία

-Μaster Class workshops: from mindfulness to bodyfulness

-Σύνδεση με τη φύση και μικρές εξορμήσεις

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

-2 διανυκτερεύσεις με πρωινό

-2 δείπνα

– Όλα τα workshops και τα σεμινάρια

-Υπέροχα δώρα

Παρέχεται ειδική έκπτωση σε όσες έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 προηγούμενα retreats. Επιπλέον θα έχετε έκπτωση 25% σε όλα τα turn on pleasure toys του Lalita Shop. Το retreat απευθύνεται σε γυναίκες, αλλά υπάρχει δυνατότητα διαμονής σε άντρες συνοδούς, σε ειδική τιμή.