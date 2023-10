Με μια πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε η σημερινή Κυριακή 29/10, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες έγινε γνωστό ότι το αγαπημένος Matthew Perry, ο ηθοποιός που τον γνωρίσαμε στο ρόλο του Τσάντλερ στα εμβληματικά φιλαράκια, δυστυχώς ξεκίνησε για το ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε δημοσίευμα των Los Angeles Times, ο 54χρονός Perry βρέθηκε νεκρός από την αστυνομία στη μπανιέρα του σπιτιού του.

Αν και η αιτία του θανάτου του Matthew Perry δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, οι αρχές αποκλείουν κατηγορηματικά ότι ο θάνατος του επήλθε από κάποια εγκληματική ενέργεια. Το σενάριο της αυτοκτονίας είναι αρκετά πιθανό, καθώς εδώ και πολλά χρόνια ο «Τσάντλερ», έδινε μεγάλη μάχη με τις καταχρήσεις αλλά και από την εξάρτηση του από το αλκοόλ και τα αναλγητικά, ενώ μάλιστα είχε χρειαστεί να νοσηλευθεί αρκετές φορές σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Ο Matthew Perry ήταν γεννημένος το 1969 στην Μασαχουσέτη και το μικρόβιο της ηθοποιίας το είχε κολλήσει από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν επίσης ηθοποιός. Στα 15 του μετακομίζει από τον Καναδά που διέμενε για να κυνηγήσει το όνειρο του και να γίνει ηθοποιός. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε το 1988, με την ταινία «A Night in the Life of Jimmy Reardon», ενώ στις αρχές της δεκαετίες του ΄90 έκανε πολλές guest εμφανίσεις σε σειρές. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε το 1993 στη σειρά Home Free. Το 1994 σε ηλικία μόλις 24 ετών, η καριέρα του εκτοξεύεται, καθώς υποδύεται τον εμβληματικό «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια», μια σειρά sitcom που έτρεξε για 10 χρόνια και απέκτησε εκατομμύρια fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της εν λόγω σειράς ήταν τόσο μεγάλη που βρέθηκε να αμείβεται το 2002 ακόμη και με 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τα «Φιλαράκια» συμμετείχε σε πολλές ταινίες και σειρές (κυρίως σε δεύτερους ρόλους), όμως τίποτα δεν μπόρεσε να συγκριθεί με την τεράστια επιτυχία των FRENDS.

Το καλύτερο φιλαράκι ξεκίνησε για άλλες πολιτείες, ελπίζουμε ότι από εκεί ψηλά θα μπορέσει να βρει την ηρεμία που τόσα χρόνια αναζητούσε… R.I.P. Τσάντλερ σε ευχαριστούμε για όλες τις αστείες στιγμές που μας χάρισες!