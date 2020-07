O Μεγάλος Λαχνός του MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) κληρώνει 99 δώρα την Τετάρτη 15 Ιουλίου! Με σύνθημα «Spread Lucky Vibes» και τη συμμετοχή πάνω από εξήντα δωροθετών διοργανώνεται και φέτος το καθιερωμένο διαδικτυακό Summer Bazaar του Σωματείου MDA Ελλάς, στην ηλεκτρονική σελίδα mdahellas.gr/mda-lottery/.

Στόχος της λαχειοφόρου, η οποία φέτος κληρώνει 99 δώρα συνολικά, είναι η υποστήριξη της προσπάθειας του Σωματείου για τη δημιουργία της 1ης Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για Ενήλικες στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος στην κλήρωση ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 23:59, αγοράζοντας ένα από τα διαθέσιμα πακέτα λαχνών που χαρίζουν υπέροχα δώρα!

Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν έπειτα από κλήρωση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ώρα 12:00.

Με πάνω από 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, το μη κερδοσκοπικό σωματείο MDA Ελλάς έχει ως σκοπό να βοηθήσει ολιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με Νευρομυϊκές Παθήσεις. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πάνω από 1300 οικογένειες πανελλαδικά, ενώ το σωματείο έχει δημιουργήσει 3 Ειδικές Μονάδες νευρομυϊκών παθήσεων σε κρατικά νοσοκομεία.

Κύριο μέλημά του MDA Ελλάς είναι να παράσχει στα μέλη του και στις οικογένειές τους την ηθική και υλικοτεχνική υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να έχουν ισότιμες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ζωής.

Τα δώρα της φετινής λαχειοφόρου αγοράς είναι μία ευγενική προσφορά καταστημάτων, εταιρειών και φίλων που στηρίζουν διαχρονικά το έργο του MDA Ελλάς:

AEGEAN, ALDEMAR RESORTS, ANATOL, ANCIENT GREEK SANDALS, ANGELO DI SPIRITO, ANGELOS COIFFURES, ANNIE P, ATELIER KALO, ATHENS ATHLETIC EVENTS, AZURA, BOUTARIS, CASA, CAVA VINIFERA, COCA COLA 3E, FΕΜΜΕ FANATIQUE, FINE STATIONERY, GALLERY SKOUFA,

GIACOMO, HEAVEN ON EARTH, , HOME SELECTIONSKLEOMENOUS 9, INTERNI, AGGELIKI KARAMINA, KESSARIS, KIKI ANDREOU INTERIORS, KOKU, KOOLFLY, LA REDOUTE, LALAOUNIS, LAVIPHARM, LES CONNAISSEURS, MAMUSH GALLERY, MILKSHAKES & DREAMS, MIRANTA’S,

MYSHOE.GR, NAKAS PAPER, NATU RESTAURANT, PAOLITA, PARK HOUSE, PENNIE, PHARMAPLUS, PLAISIO, SEATHROUGH, SKAPERDAS, SOTIRIS VRETTOS, STEFANIA FRANGISTA, STEFANIA VAIDANI, SUN OF A BEACH, SWAROVSKI, THE SWEET SPOT, TIKI TIKI, VASSILIA, VILDIRIDIS VILLY MILIONI, ZACCY’S LONDON, ZEUS + ΔΙΟΝΕ, ZYLO, ΑΝΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΝΩΝΤΑΣ ΡΑΛΛΗΣ,

ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΣ, ΤΖΕΝΗ ΧΕΙΛΑΡΗ.