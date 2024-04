Nέα Δημητριακά Fitness® No Added Sugar: Απόλαυση χωρίς προσθήκη ζάχαρης!

Είτε σου αρέσει να απολαμβάνεις το πρωινό σου με ηρεμία στο σπίτι είτε αναζητάς μια “on the go” λύση, η νέα σειρά FITNESS® No Added Sugar είναι εδώ για να σου προσφέρει ένα απολαυστικό και θρεπτικό πρωινό χωρίς προσθήκη ζάχαρης!

Τα νέα δημητριακά FITNESS® No Added Sugar θα γίνουν ο αγαπημένος σου πρωινός σύμμαχος. Περιέχουν σιτάρι, βρώμη και κινόα ολικής άλεσης και παράλληλα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Περιέχουν φυσικά σάκχαρα και το γλυκαντικό μαλτιτόλη. Είναι διαθέσιμα σε δύο ξεχωριστές γεύσεις: FITNESS® Fiber No Αdded Sugar με λαχταριστή μελένια γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και FITNESS® Protein No Added Sugar που αποτελεί πηγή πρωτεϊνών κι έχει απολαυστική γεύση κακάο.

Και αν αναζητάς την απόλαυση χωρίς προσθήκη ζάχαρης “on the go”, μπορείς να βρεις αυτές τις δύο λαχταριστές γεύσεις και σε μπάρα δημητριακών: FITNESS® Fiber Honey με μελένια γεύση και κομματάκια λευκής σοκολάτας και FITNESS® Protein Cocoa με απολαυστική γεύση κακάο. Διάλεξε, λοιπόν, τη γεύση που προτιμάς και κάνε τη νέα σειρά FITNESS® No Added Sugar της Nestlé σύμμαχό σου για μια ισορροπημένη διατροφή.

Αναζήτησε τα νέα δημητριακά και τις μπάρες FITNESS® No Added Sugar στα ράφια των super-market και ξεκίνα τη μέρα σου γευστικά αλλά και θρεπτικά παρέα πάντα με τα FITNESS®!