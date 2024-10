Nova: Η βραβευμένη ταινία με Χρυσή Αθηνά «How to have sex» στη Sunday Premiere και η σκηνοθέτις Molly Manning Walker μιλάει στην Πόλυ Λυκούργου και στα Novacinema!

Αυτή την Κυριακή 6/10 (22:00) στο Novacinema1 η ταινία που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας , με τους Anna Antoniades, Mia McKenna-Bruce, Lara Peake σε σκηνοθεσία της Molly Manning Walker

Η Molly Manning Walker, αποκαλύπτει στην κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου και στην εκπομπή « Off Screen » του Novacinema, γιατί θέλησε να κάνει μία ταινία για την εύθραυστη κοριτσίστικη ενηλικίωση και πόσο αγάπησε την Ελλάδα.

Τη δραματική ταινία «How to have sex» (2023, διάρκειας 87’) που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας, με τους Anna Antoniades, Mia McKenna-Bruce, Lara Peake σε σκηνοθεσία της Molly Manning Walker θα απολαύσουν οι συνδρομητές αυτή την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Η Molly Manning Walker, σκηνοθέτις του «How to Have Sex», αποκαλύπτει στην κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου και στην εκπομπή «Off Screen» του Novacinema γιατί θέλησε να κάνει μία ταινία για την εύθραυστη κοριτσίστικη ενηλικίωση, πόσο αγάπησε την Ελλάδα, τους ανθρώπους και τα γυρίσματα στην Κρήτη. Η συνέντευξη στην εκπομπή «Off Screen» είναι διαθέσιμη στα κανάλια Novacinema, στην πλατφόρμα ΕΟΝ και στο YouTube.

Στη ταινία που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova, τρεις φίλες κάνουν διακοπές σε ένα θέρετρο. Εξερευνώντας την ελευθερία, τη διασκέδαση και την οικειότητα, έρχονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της συναίνεσης, της πίεσης και της αυτογνωσίας. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 6/10 (22:00) στο Novacinema1.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

