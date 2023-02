H Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με αφορμή τη Valentine’s Day προσφέρει ένα ξεχωριστό δώρο στην ΕΟΝ και ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο Novacinema2!

Στην ΕΟΝ οι συνδρομητές θα απολαύσουν από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου ένα Valentine’s Day Gift που αποτελείται από μία special λίστα με αγαπημένες ρομαντικές ταινίες, γεμάτες αγάπη, πάθος και ρομαντισμό που θα κλέψει τις καρδιές των σινεφίλ. Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «After We Fell​», «Legends of the Fall», «How Do You Know», «Far and Away», «A Rainy Day in New York», «America’s Sweethearts», «Η Αγάπη έρχεται στο τέλος».

Το Novacinema2 την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου κρατάει συντροφιά στους συνδρομητές με ένα απολαυστικό αφιέρωμα (από το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα), παρουσιάζοντας μεγάλους έρωτες στη μεγάλη οθόνη, μέσα από υπέροχες ταινίες, όπως «Finding You» (στις 14:45), «I Don’t Know How She Does it» (16:45), «The Vow» (18:25), «Blind Date» (20:15) και «Marry Me» (22:00).