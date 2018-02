Το World Class των Reserve Brands της Diageo, ο κορυφαίος διαγωνισμός που αποτελεί πηγή έμπνευσης και εκπαίδευσης των πρωταγωνιστών της παγκόσμιας bartending σκηνής επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τα όρια της κουλτούρας των cocktails, φέτος γιορτάζει τα δέκατα γενέθλια του και προσκαλεί για ακόμη μια φορά τους επίδοξους bartender να συμμετέχουν και να διεκδικήσουν τον κορυφαίο τίτλο του θεσμού- αυθεντία στο χώρο του ποτού.

Μετά από μια σειρά εξαιρετικά πρωτότυπων workshop σε 5 πόλεις της Ελλάδας, όπου ο Έλληνας World Class Bartender Of The Year 2017 Πάνος Κανατσούλης και ο chef και ιδιοκτήτης του εστιατορίου CTC Αλέξανδρος Τσιοτίνης παρουσίασαν τις 2 νέες διαγωνιστικές ενότητες, ολοκληρώθηκε το World Class Competition Roadshow 2018, με τον εντυπωσιακό αριθμό των 450 συμμετοχών.

To τελευταίο workshop του World Class Competition Roadshow 2018 στην Αθήνα

Όμως τo συναρπαστικό ταξίδι του World Class 2018 μόλις ξεκινάει! Η έναρξη της περιόδου υποβολής συμμετοχών σηματοδοτεί την αρχή του διαγωνιστικού μέρους του θεσμού, και καλεί τους επερχόμενους bartenders να δημιουργήσουν ευφάνταστα cocktails που θα διαμορφώσουν τις τάσεις των ποτών για το 2018 και θα αναδείξουν τις 2 παρακάτω δοκιμασίες:

The resourceful bartender

Η πρώτη διαγωνιστική ενότητα θέτει τις βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και προβλέπει την υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών διαχείρισης των πόρων ενός μπαρ, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη λειτουργία του.

Heat of the moment

Η δεύτερη διαγωνιστική ενότητα αναδεικνύει τεχνικές από τον κόσμο της γαστρονομίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην παρασκευή ενός ποτού, ορίζοντας μια νέα επερχόμενη τάση στο κόσμο των εκλεκτών αποσταγμάτων.

Ο World Class Bartender Of The Year 2017 Πάνος Κανατσούλης, παρουσιάζει τη δοκιμασία “ The Resourceful Bartender”

O chef και ιδιοκτήτης του εστιατορίου CTC Αλέξανδρος Τσιοτίνης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δοκιμασίας Heat of the moment”

Οι συνταγές που είτε θα συνδυάσουν γνώσεις και των δύο δοκιμασιών είτε θα συμπεριλαμβάνουν πρακτικές από μια από αυτές, θα διεκδικήσουν μια θέση στον ημιτελικό του διαγωνισμού τον Απρίλιο, που θα αναδείξει τους 12 καλύτερους φιναλίστ. Λίγο αργότερα στο μεγάλο τελικό του Ιουνίου, ένας από αυτούς θα κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο του World Class Bartender of the Year 2018, που χαίρει της αποδοχής των bartenders και του κοινού, ως την κορυφαία διάκριση που μπορεί να λάβει ένας επαγγελματίας του χώρου.

Δηλώστε συμμετοχή έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης κοινότητας bartending παγκοσμίως στο https://www.theworldclassclub.com/.

