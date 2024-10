Ο Michele Morrone, γνωστός ως ο πρωταγωνιστής των ταινιών “365 Μέρες” και ως το πρόσωπο της HELL ENERGY, αναλαμβάνει έναν ακόμη συναρπαστικό ρόλο. Αυτή τη φορά, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Anthony Hopkins στην ταινία “Maserati: The Brothers”, μια βιογραφική ταινία για τους διάσημους αδελφούς Maserati και την καριέρα τους στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Ο Morrone θα υποδυθεί τον Alfieri Maserati, ο οποίος, μαζί με τα αδέλφια του, ίδρυσε την περίφημη ιταλική μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων το 1914.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Bobby Moresco, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει επίσης, την ταινία “Lamborghini: The Man Behind the Legend”. Για άλλη μια φορά λοιπόν, φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια συναρπαστική ιστορία γεμάτη αγώνες αυτοκινήτων και αδελφικές συγκρούσεις. Ο Anthony Hopkins θα υποδυθεί έναν από τους Ιταλούς οικονομικούς υποστηρικτές των αδελφών Maserati.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Μπολόνια της Ιταλίας, τη γενέτειρα της μάρκας. Η ταινία δεν θα αναδείξει μόνο την άνοδο της οικογένειας, αλλά θα εμβαθύνει και στα ανθρώπινα δράματα και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από την επιτυχία. Με τον Michele Morrone και τον Anthony Hopkins, η ταινία αναμένεται να είναι τόσο συναρπαστική, όσο και συναισθηματικά έντονη.

Αυτός ο ρόλος μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τον Morrone, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να ξεχωρίσει, όχι μόνο ως το πρόσωπο της HELL ENERGY αλλά και σε δραματικούς ρόλους. Η πρεμιέρα του “Maserati: The Brothers” προγραμματίζεται για το 2025 και ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον στους λάτρεις των αυτοκινήτων και τους θαυμαστές της κινηματογραφικής ιστορίας.