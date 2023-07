Ο τρίτος κύκλος της πρωτότυπης σειράς «Only murders in the building» έρχεται Τρίτη 8 Αυγούστου στο Disney+

Το Disney+ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πόστερ και τα πόστερ των πρωταγωνιστών του τρίτου κύκλου της υποψήφιας για Emmy® πρωτότυπης σειράς «Only Murders In The Building»

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα (Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023) – Ο τρίτος κύκλος της επιτυχημένης πρωτότυπης κωμικής σειράς «Only Murders In The Building», σε παραγωγή της 20th Television, θα είναι διαθέσιμος, με τα δύο πρώτα επεισόδια, από την Τρίτη 8 Αυγούστου, στο Disney+. Το Disney+ παρουσίασε επίσης, το επίσημο πόστερ και τα πόστερ των πρωταγωνιστών του τρίτου κύκλου της υποψήφιας για Emmy® σειράς. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η πρωτότυπη κωμική σειρά αστυνομικού μυστηρίου, «Only Murders In The Building», είναι μια δημιουργία των Steve Martin, Dan Fogelman και John Hoffman, που θα μείνει αξέχαστη. Η σειρά ακολουθεί τρεις αγνώστους που μοιράζονται το πάθος τους για τα αληθινά εγκλήματα και ξαφνικά βρίσκονται εμπλεκόμενοι σε ένα από αυτά. Όταν ένας μυστηριώδης θάνατος συμβαίνει στην πολυκατοικία τους στο Upper West Side, οι τρεις πρωταγωνιστές υποψιάζονται πως πρόκειται για δολοφονία και χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τα αληθινά εγκλήματα για να ερευνήσουν την αλήθεια. Καθώς ηχογραφούν ένα δικό τους podcast για να καταγράψουν την υπόθεση, οι τρεις τους ξετυλίγουν τα πολύπλοκα μυστικά του κτιρίου που εκτείνονται χρόνια πίσω. Ίσως, ακόμη πιο εκρηκτικά είναι τα ψέματα που λένε ο ένας στον άλλον. Σύντομα, η ριψοκίνδυνη ομάδα των τριών πρωταγωνιστών, καθώς κάνει αγώνα για να αποκρυπτογραφήσει τα αυξανόμενα στοιχεία πριν να είναι πολύ αργά, συνειδητοποιεί ότι ο δολοφόνος μπορεί να ζει ανάμεσά τους.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς βρίσκει τους Τσάρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ (τους οποίους υποδύονται οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez), να ερευνούν έναν φόνο στα παρασκήνια μιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ. Ο Μπεν Γκλένροι (Paul Rudd) είναι ένας αστέρας του Χόλιγουντ, του οποίου το ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ διακόπτεται από τον πρόωρο θάνατo του. Με τη βοήθεια της συμπρωταγωνίστριας, Λορέττα Ντάρκιν (Meryl Streep), οι τρείς πρωταγωνιστές ξεκινούν την πιο δύσκολη υπόθεση που έχουν αναλάβει ποτέ, ενώ ο σκηνοθέτης Όλιβερ προσπαθεί απεγνωσμένα να ξαναφτιάξει την παράσταση του. Η αυλαία ανεβαίνει!

Η πρωτότυπη σειρά «Only Murders Ιn Τhe Building» είναι μια συνδημιουργία των Steve Martin και John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), οι οποίοι είναι και σεναριογράφοι. Οι Martin και Hoffman είναι επίσης συμπαραγωγοί μαζί με τους Martin Short, Selena Gomez, τον δημιουργό του «This Is Us» Dan Fogelman και τον Jess Rosenthal. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.

