Με μεγάλη επιτυχία, και σε ιδιαίτερα χαρούμενη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα το μοναδικό φεστιβάλ που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποικιλία ερασιτεχνικών ασχολιών, το Hobby Festival 2024.

Με μια βόλτα στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., πάνω από 10.000 μικροί αλλά και μεγάλοι επισκέπτες πέρασαν αξέχαστα αφού ανακάλυψαν, θυμήθηκαν, δοκίμασαν χόμπι, και παράλληλα απόλαυσαν το γεμάτο δράση και διασκέδαση τριήμερο στις 26, 27 και 28 Απριλίου.

Το Hobby Festival 2024, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλημάτων και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων, έχει καθιερωθεί ως η μεγάλη γιορτή για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο, αλλά και για την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Μια έκθεση με επαγγελματίες και οργανισμούς που διαχειρίζονται μέσα και τεχνογνωσία ερασιτεχνικών ασχολιών και δράσεων ελεύθερου χρόνου, καθώς και πολλά show times, μουσικές εκδηλώσεις και happenings – και όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Στα περίπτερα των εκθετών (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολές, σύλλογοι που υποστηρίζουν τις ερασιτεχνικές ασχολίες), τα οποία ήταν πολλά και όλα διαφορετικά μεταξύ τους, οι επισκέπτες γνώρισαν με βιωματικό τρόπο κάθε είδους μη φονικά χόμπι. Ταυτόχρονα, στον χώρο του show time έλαβε χώρα επίδειξη διάφορων χόμπι με διαδραστικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για άλλη μια χρονιά, το Hobby Festival 2024 ικανοποίησε και ενθουσίασε τους λάτρεις των σπορ και της άθλησης, του μοντελισμού, της ρομποτικής, των ιστορικών αυτοκινήτων, της φωτογραφίας, των puzzle, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, του διαστήματος, των επιτραπέζιων παιχνιδιών, των παιχνιδιών καρτών και ρόλων, των συλλεκτικών συλλογών, των ξυλοτεχνιών και των χειροτεχνιών. Εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα παιχνίδια στρατηγικής με φιγούρες. Για άλλη μια χρονιά η ομάδα των Boxes of War μύησε τους παρευρισκόμενους στο wargaming και στα fantasy games.

Επιπρόσθετα, οι παρευρισκόμενοι στο Hobby Festival 2024 ενθουσιάστηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες όπως:

Τουρνουά wargaming από την Boxes of War

Εκπαίδευση, επίδειξη και ενεργή συμμετοχή στην τοξοβολία με την καθοδήγηση των μελών της Ακαδημίας Τοξοβολίας Τoxosport

Δραπέτευση από Escape Room του Mastermind

Παρουσίαση πολεμικής τέχνης capoeira από τον αθλητικό σύλλογο Abada Capoeira

Εκπαίδευση και επίδειξη drone από τους Pegasus Aviation

Παρουσίαση παραγωγής μπίρας από το Mustaki Nomad Brewing

Συμμετοχή στο πιο ανατρεπτικό παιχνίδι HADO

Επίδειξη latin χορών

Πινγκ-πόνγκ

Face painting

Retro games

Θεατρικό εργαστήριο

Τοίχος αναρρίχησης

LARP

Για πρώτη φορά φέτος, οι μικροί επισκέπτες απόλαυσαν τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης, με τη σφραγίδα της Fantasia Events. Αποτέλεσε πόλο έλξης των παιδιών και –στην επιφάνεια των 200 τ.μ.– περιλάμβανε: στίβο μάχης τύπου survivor, 2 stands ευστοχίας με κρίκους και τενεκεδάκια, 2 παιχνίδια Mega Score 4, παιχνίδι Mega Jenga, ποδοσφαιράκι, air hockey, πίστα bowling, πίστα golf, τραπεζάκια ζωγραφικής για τα πιο μικρά παιδιά, παιδαγωγούς στα παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, bubble show και cartoon.

Το κέφι των επισκεπτών απογείωσε η συμμετοχή των παρακάτω καλλιτεχνών στο stage, οι οποίοι διασκέδασαν το κοινό τις τρεις ημέρες του Hobby Festival 2024:

Την Παρασκευή 26/4: «ANTE – KAI», ελληνόφωνο ροκ γκρουπ με τους Χρήστο Σολδάτο, Αλέξανδρο Μεταχά, Άκη Μπάσο, Χάρη Καπλανίδη, Αντρέα Πάλλη, Χρυσαλένια Δαλή, Γιάννη Ζήρα, «Τέχνη Χρώ», ελληνόφωνο ροκ γκρουπ με τους Ερμή Μωραΐτη, Έλλη Φωτόπουλου, Γιάννη Ζάννο, Αρτεμισία Φυντάνη, Ελένη Δετοράκη, «Codasicks», ποπ-ροκ μουσική με τους Χρήστο Χαμπίδη, Θανάση Γκούμα, Χρήστο Φαρδούλη, Δημήτρη Φαρδούλη, «The Pigeonhole Project», εναλλακτική ροκ, «ΕΞΩ ΦΡΕΝΩΝ», πανκ-ροκ μπάντα

To Σάββατο 27/4: «Πέμπτοι Ελαττωμένοι», έντεχνο-ελληνικό ροκ, «Flamingos The Band» χορευτική ποπ, «SLEEK», χαρντ ροκ, «PAYBACK», χιπ χοπ με τον Χαράλαμπο Παναγιωτίδη, «Trainbeat», κλασική μπλουζ και ροκ, «Last Laugh Lane», εναλλακτική ροκ με τη Φωτεινή Δημάκου, «CRAMA», ελληνική ροκ μπάντα με τους Χρήστο Χουλιάρα, Αποστόλη Κατσογιάννη, Γιάννη Χουσιάδα, Νικόλα Θωμά, «ONE NIGHT STRUM», ποπ-ροκ και πανκ, «SΛΧ KOSMΛS», μουσικές μελωδίες μέσω σαξοφώνου

Την Κυριακή 28/4: «Ένωση Απανταχού Ευρυτανισσών» και «Σύλλογος Πραστού και Τσακωνιάς Αρκαδίας», «MARIANTHI», ακουστικό live, «Χρήστος Αδαμόπουλος & Σία», ελληνικό λαϊκό τραγούδι, «Nostra Musica», ελληνικό ροκ, ποπ, έντεχνο με τους Θανάση Σπανό και Αγγελίνα Παπαϊωάννου, «Μιχάλης Μεγαλούδης», ελληνική ποπ μουσική, «Woodpeckers», ροκ και μπλουζ μουσική, «Γιώργος Σπετσιώτης», ελληνικές μπαλάντες, «Velvet Roxxy», χαρντ ροκ και χέβι μέταλ, «Προκόπης Τσουκαρέλλης», έντεχνο-ροκ

Η γνωριμία με τόσα πολλά είδη χόμπι, η συμμετοχή σε τόσα διαφορετικά show-time events, η εορταστική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης και ο παιδότοπος έκαναν το Hobby Festival 2024 μια αξέχαστη εμπειρία για τους πάνω από 10.000 επισκέπτες του.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Food Corner: VANITY BAR, MUSTAKI NOMAD BREWING, TAP 27

Χορηγοί Επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, MAD, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, INFOKIDS.GR, INFOWOMAN, THAT’S LIFE, FITNESS MOTIVATION HELLAS, BEATER.GR, NEOPOLIS, STARTUPPER, EMEA.GR, TOURISM TODAY.GR, RADAR, ART AND LIFE, ART VIEWS, PINK.GR, IΠΟΡΤΑ, ECOZEN.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ADVERTISING.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, UNI-TIES.GR, HELLENIC MEDIA GROUP, LET IT BE.GR, EXPOS GREECE, BULLMP.COM, STENT, STENTORAS.GR, SETTLE.GR