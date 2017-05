Είναι η Κρητικιά για την οποία μιλάνε όλοι! Η ταλαντούχα καλλιτέχνης, με σπουδές στο Berklee College of Music στο οποίο μπήκε με υποτροφία παρακαλώ πολύ, έγινε το talk of the town με το ‘Μάντισσα’, ένα τραγούδι που έχει σαφείς αναφορές στην ελληνική δημοτική μουσική παράδοση και έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τόση που ξεπέρασε προ πολλού τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και συνεχίζει ακάθεκτο!

Η Μαρίνα Σάττι έκανε ένα υπέροχο μονοκάμερο χορευτικό στους δρόμους του Ψυρρή και από εκείνη την στιγμή όλοι μιλούν γι’ αυτή αλλά και για το τραγούδι που ξεχωρίζει από τον κλασικό συρφετό που ακούμε αριστερά και δεξιά. Γιατί τελικά ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι καλύτερο, αρκεί να του προσφέρεις!