Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, μετά την ενσάρκωση του Κεν στην ταινία “Barbie“, αναλαμβάνει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, αυτόν του αστροναύτη στη νέα διαστημική περιπέτεια της Amazon, “Project Hail Mary”.

Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Άντι Γουέιρ που κυκλοφόρησε το 2021 και προσαρμοσμένη από τον Ντρου Γκόνταρντ, σκηνοθετείται από τους Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ.

EXCLUSIVE: Amazon MGM Studios has begun the countdown for its Ryan Gosling starring, Phil Lord and Christopher Miller directing space adventure movie, ‘Project Hail Mary’ for March 20, 2026 https://t.co/qBOYNAVV0p

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 19, 2024