Τη χρονιά που διανύουμε, η mobile τεχνολογία βρίσκεται μπροστά από ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς απέχουμε μια ανάσα από την «κοσμογονία» που φιλοδοξεί να φέρει η έλευση του 5G. Πολλοί «ειδικοί» αναφέρουν ότι o διάδοχος του 4G θα βάλει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, αλλάζοντας άρδην την εικόνα όχι μόνο της καθημερινότητα μας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Πλέον, το νέο γεννιέται και η Samsung έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το μέλλον που έρχεται… και το οποίο αναμένεται να είναι συναρπαστικό!

Άλλωστε, οι τεχνολογικές καινοτομίες για την Κορεατική εταιρεία δεν είναι κάτι το άγνωστο, καθώς από το 2010 έχει φροντίσει ώστε να βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι του τρένου της εξέλιξης στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας. Super AMOLED οθόνες, Infinity και Edge Displays, Built -in-Heart Monitor, ελαχιστοποίηση των bezels, Bixby virtual assistant και πολλές ακόμη “unique” τεχνολογίες που φέρουν την υπογραφή της βοηθούν, ώστε η καθημερινότητα μας να γίνεται καλύτερη και πιο αποδοτική. Τώρα, η Samsung έχει στα σκαριά το επόμενο εξελικτικό βήμα, δίνοντας ώθηση τόσο στο 5G, όσο και στην περαιτέρω βελτιστοποίηση και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του Internet of Things, δύο καθοριστικές καινοτόμες τεχνολογίες που θα επαναπροσδιορίσουν την «κανονικότητα» γύρω μας.

Το «μέλλον» βέβαια αποκτάει πολλές το σχήμα που του δίνεις στο παρόν και στο επερχόμενο Unpacked της νέας σειράς Galaxy που θα διεξαχθεί στις 20/2 (21:00 ώρα Ελλάδος) στο Λονδίνο, η Samsung δεν θα μας δώσει απλώς τη δυνατότητα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το αύριο, αλλά θα φέρει το «αύριο» στο σήμερα! Οι 3 νέες συσκευές της οικογένειας S10 (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτές εδώ) αναμένεται να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους (ενδεχομένως και μία 4η που θα διαθέτει υποστήριξη 5G), όμως δεν θα είναι οι μόνοι πρωταγωνιστές στο Samsung Galaxy Unpacked του Λονδίνου, καθώς ο κολοσσός της mobile τεχνολογίας, δεν αποκλείεται να παρουσιάσει το πρώτο της foldable phone, κηρύσσοντας την έναρξη μιας νέας συναρπαστικής εποχής σε ότι έχει να κάνει με το hardware των smartphones.

Τα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα της Samsung είναι εκείνα που μας δίνουν τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε το «αύριο» και να φέρουμε εις πέρας το ακατόρθωτο, με το κεντρικό motto #dowhatyoucant να αποτελεί ουσιαστικά έναν ύμνο στη διαρκή θέληση της ανθρώπινης ύπαρξης να προχωρήσει προς τα εμπρός.

Εμείς δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από το μεγάλο event της Samsung, καθώς θα σας μεταφέρουμε τα πάντα για τα νέα προϊόντα της γνωστής εταιρείας κατευθείαν από την πηγή! Παράλληλα, μπορείτε να παρακολουθήσετε live το Unpacked Event της νέας σειράς Galaxy στο https://www.samsung.com/gr/

Stay tuned και… see you in London!!!