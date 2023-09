H τεχνολογία είναι ο συνδετικός άξονας σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, καθώς μέσω αυτής ο άνθρωπος επικοινωνεί, ενημερώνεται, ψυχαγωγείται, μαθαίνει και εξελίσσεται. Η Samsung όντας η πρωτοπόρος εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που θέτει διαρκώς νέα standards και δημιουργεί συνεχώς νέες εμπειρίες για το καταναλωτικό κοινό δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το μεγάλο ραντεβού της τεχνολογίας στα consumer products που δεν είναι άλλο από την IFA που παραδοσιακά διεξάγεται στο Βερολίνο. Για μια ακόμη χρονιά, ο κορεατικός γίγαντας έδωσε το στίγμα του για ένα «μέλλον» που βρίσκεται πλέον στο «σήμερα» και έχοντας ως κεντρικό Motto της εκδήλωσης το εξαιρετικά δυναμικό: «Do the SmartThings», παρουσίασε το όραμα ενός interconnected οικοσυστήματος που φέρνει στο επίκεντρο το σπίτι, το ασφαλές «καταφύγιο» κάθε ανθρώπου.

Technology that… matters the most!

Η παρουσίαση ξεκίνησε με τον Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, να ανεβαίνει στο stage και να εστιάζει στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον ενθουσιάζονται με την ιδέα του έξυπνου σπιτιού. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι παρά τον σκεπτικισμό που πολλές φορές επικρατεί σε μερίδα του καταναλωτικού κοινού, η Samsung συνεχίζει ακάθεκτη να δημιουργεί τεχνολογικά trends, τα οποία υιοθετούνται από τους users και γίνονται «mainstream καθημερινότητα». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά όταν η Samsung κυκλοφόρησε το πρώτο της κινητό πριν από 35 ολόκληρα χρόνια (1998) αρκετοί ήταν οι users που πίστευαν ότι το εν λόγω εγχείρημα δεν θα πετύχει και το ίδιο ακριβώς συνέβη όταν η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των consumer electronics λάνσαρε στην αγορά ψυγεία με touch οθόνες και τηλεοράσεις που μεταμορφώνονται σε πανέμορφα έργα τέχνης όταν τις απενεργοποιείς. Όσο κι εάν κάποιες νέες τεχνολογίες φαίνονται σε κάποιους «περίεργες» και μοιάζουν περισσότερο ως… «prototypes» που δεν θα δουν ποτέ το φως της ημέρας, η Samsung εξακολουθεί να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και στην εξέλιξη, έχοντας τεράστια πίστη στο όραμα της.

Ο κ. Braun στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα foldables, μια κατηγορία που είναι ηγέτιδα η Samsung, ότι αυτή τη στιγμή τα αναδιπλούμενα της πωλούν τρομερά γρήγορα, σε σημείο μάλιστα που ήδη έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις στην Ευρώπη την εμβληματική σειρά των Note. Παράλληλα, με την διαρκή καινοτομία να βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της, η Samsung δείχνει πραγματικά ασταμάτητη, αλλάζοντας πολλά από τα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, αφήνοντας επιπλέον το αποτύπωμα της στην προσπάθεια που κάνουν όλες οι μεγάλες εταιρείες για να προστατέψουν τον πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή. Ένα από αυτά είναι και το γνωστό σε όλους μας TV remote control, ένα από τα χειριστήρια που βρίσκεται σε όλα τα σπίτια. Η κορεατική εταιρεία πρωτοπόρησε όταν πριν από μερικά χρόνια παρουσίασε το Samsung solar remote, ένα τηλεκοντρόλ που φορτίζει, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Τώρα ωστόσο ήρθε η στιγμή για το επόμενο εξελικτικό στάδιο, καθώς ο κ. Braun περιέγραψε ένα νέο remote control, το οποίο θα «τροφοδοτείται» από το «αόρατο» σήμα Wi-Fi που όλοι έχουμε στα σπίτια μας. Αυτή η τεχνολογία ουσιαστικά θα μας κάνει στο μέλλον να αποχαιρετήσουμε για πάντα τις μπαταρίες, αποτρέποντας έτσι περισσότερες από 200 εκατομμύρια μπαταρίες από το να καταλήγουν στους XYTA, πράγμα που σημαίνει δραστική μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Επίσης, η έξυπνη ενεργειακή διαχείριση αποτελεί κομβικής σημασία για την καθημερινότητά μας από τη στιγμή που οι τιμές στην κατανάλωση ενέργειας έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ο κ. Braun στάθηκε στο γεγονός ότι η Samsung επένδυσε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας A.I., έτσι ώστε τα πλυντήρια της ενεργοποιώντας το A.I. Energy mode να είναι σε θέση κάθε φορά να μετρούν το βάρος των ρούχων αλλά και το πόσο βρώμικα είναι, με αποτέλεσμα να προσαρμόζουν με έξυπνο τρόπο και με ακρίβεια το ποσοστό του νερού και το απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιηθεί χωρίς να γίνεται σπατάλη. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο ιθύνων νους της Samsung το διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα της Samsung, SmartThings, αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από 285 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Με το αναβαθμισμένο SmartThings app, ο χρήστης αποκτάει ακόμη περισσότερες δυνατότητες στα χέρια του, καθώς δύναται πλέον να ρυθμίσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες του κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.

Αξιοποιώντας τις λειτουργίες του SmartThings app ο user μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των οικιακών συσκευών του στην κουζίνα του, δημιουργώντας ένα συνδυαστικό πρόγραμμα που κυριολεκτικά θα του λύσει τα χέρια. Ακόμη και εάν κάποιος επισκέπτης έρθει στο σπίτι, ο user του SmartThings που έχει εγκατεστημένο στο σπίτι του ένα smart κουδούνι, μπορεί με χαρακτηριστική ευκολία να δει την εικόνα του πλέον όχι μόνο στην οθόνη του smartphone του, αλλά στην τηλεόραση και στο display του smart ψυγείου του. Και αυτό φυσικά δεν είναι το μοναδικό feature που υποστηρίζει το SmartThings οικοσύστημα της Samsung, καθώς ακόμη και εάν έχετε βγει για ψώνια στο Super Market, μπορείτε πλέον με την ενσωματωμένη κάμερα που διαθέτει το ψυγείο να… «τρυπώσετε» στο εσωτερικό του και να δείτε real-time τα τρόφιμα που ενδεχομένως να σας λείπουν και που χρειάζεστε.

Σύμφωνα με τον κ. Braun, αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός της Ευρώπης που είναι άνω των 65 ετών ανέρχεται στο 21%, ενώ το 2050 υπολογίζεται ότι αυτό το νούμερο θα ξεπεράσει το 30%, για αυτό και η Samsung φροντίζει έτσι ώστε να διευκολύνει τη ζωή και των ατόμων της τρίτης ηλικίας, παρουσιάζοντας λύσεις που σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αποδειχθούν life-saving. Επιπλέον, η Samsung αντιλαμβάνεται πλήρως την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σε όλες τις γενιές. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και τα δεδομένα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε και αφορούσε στην ασφάλεια, η παρακολούθηση του σπιτιού όσο οι καταναλωτές δεν είναι εκεί (54%), το αίσθημα της ασφάλειας όταν είναι μόνοι στο σπίτι (39%), και το να κρατούν την οικογένειά τους ασφαλή, όταν είναι έξω από το σπίτι (39%), θεωρούνται βασικά οφέλη ασφαλείας που παρέχονται από τις «έξυπνες» τεχνολογίες.

Heal the world, make it a better place…

Στη συνέχεια της παρουσίασης τη σκυτάλη από τον κ. Braun παρέλαβε η Aimee Holloran, Business Development Samsung UK, η οποία θέλησε να επικεντρωθεί στους τρόπους που η Samsung δίνει τη μάχη για να εξασφαλίσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Ως γνωστόν, κάθε μέρα που περνάει βιώνουμε όλο και περισσότερο τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για αυτό και το μέλλον του πλανήτη μας είναι αυτή τη στιγμή για τον κορεατικό γίγαντα της τεχνολογίας το Α και το Ω. Έτσι λοιπόν κάθε προϊόν και κάθε στρατηγική στη Samsung δημιουργείται και εντάσσεται σε μια eco-friendly φιλοσοφία. Ενδεικτικό της προαναφερθείσας στρατηγικής είναι ότι ο στόχος για το DX division της εταιρείας είναι να προχωρήσει σε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2030, ενώ επιπλέον 31% από τις λειτουργίες της εταιρείας βασίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά τη σπατάλη νερού, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τρεις φορές περισσότερο τα πλαστικά που είναι κατασκευασμένα από PCR. Η επένδυση για ένα πιο sustainable «μέλλον» αναμένεται να συνεχιστεί ακόμη πιο δυναμικά μέσα στο 2024, με το ειδικό A.I. based software να προσφέρει σημαντικές λύσεις στα χέρια του εκάστοτε χρήστη, δίνοντας του δυνατότητα να παρακολουθεί και να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση μέσω του ειδικού app για όλες τις συσκευές που αποτελούν το οικοσύστημα ενός σύγχρονου smart σπιτιού. Πέραν όμως της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, η κορεατική εταιρεία έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που την ονομάζει Carbon Intensity και η οποία δίνει σε κάθε user να κατανοήσει το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει, δίνοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν καθοριστικές παρεμβάσεις σε ημερήσια βάση που θα αποτρέψουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κα. Holloran είναι τα «μικρά πράγματα που έχουν σημασία και μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά» και μπορεί οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουμε ωστόσο τα διάφορα μικροπλαστικά αποτελούν έναν αόρατο εχθρό τόσο για την υγεία μας, όσο και για το περιβάλλον. Το πλύσιμο των ρούχων πολλές φορές εντείνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς διοχετεύονται στους ωκεανούς και στις θάλασσες τόνοι μικροπλαστικών από το νερό που βγάζουν τα πλυντήρια. Και εάν αναρωτιέστε το που βρίσκονται τα μικροπλαστικά, όσο κι εάν θα σας φανεί απίστευτο «κρύβονται» στις μικροσκοπικές ίνες των ρούχων μας (χρειάζεσαι μικροσκόπιο για να τις δεις).

Για αυτό και η Samsung που επενδύει συνεχώς στην καινοτομία και στην προστασία του πλανήτη, συνεργαζόμενη με τον παγκόσμιο οργανισμό προστασίας των ωκεανών «Ocean Wise» και την εταιρεία ένδυσης «Patagonia», προκειμένου να βρει λύσεις στο θέμα της απόρριψης μιρκοϊνών. Με την τεχνολογία να τίθεται στην «υπηρεσία» του περιβάλλοντος, η κορεατική εταιρεία ανέπτυξε το ειδικό φίλτρο Less Microfiber, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για ένα εξωτερικό φίλτρο πλυντηρίου ρούχων που δύναται να μειώσει έως και 98% των εκπομπών των μικροπλαστικών από τους κύκλους πλύσης, ενώ θέτοντας σε εφαρμογή μια σειρά από eco-friendly λειτουργίες (που αφορούν στο μοτέρ και στη τεχνολογία microbubbles) ένα πλυντήριο ρούχων τελευταίας τεχνολογίας της Samsung χωρίς το Less Microfiber μπορεί να περιορίσει τα μικροπλαστικά στο μισό. Αυτό δε το πρωτοποριακό feature μπορεί να αξιοποιηθεί και από παλαιότερου τύπου Wi-Fi enabled πλυντήρια, μέσω ειδικού update που θα γίνει διαθέσιμο μέσα στους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, η Aimee Holloran στάθηκε στο γεγονός ότι η Samsung δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις και συμβιβασμούς στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, για αυτό και ενδεικτικό της προσέγγισης της είναι ότι για τις συσκευασίες των προϊόντων χρησιμοποιούνται 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα τελευταία Galaxy smartphones και tablets βασίζονται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σε μεγάλο ποσοστό σε ανακυκλώσιμα υλικά. Ενδεικτικό είναι ότι διαθέτουν μια ποικιλία ανακυκλωμένων υλικών, όπως ανακυκλωμένο αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικά που προέρχονται από δίχτυα ψαρέματος, βαρέλια νερού και μπουκάλια PET που έχουν απορριφθεί στον ωκεανό.

Τέλος, εστιάζοντας στο θέμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων για τη δημιουργία συνθηκών θέρμανσης στο σπίτι, το στέλεχος της Samsung περιέγραψε την αναγκαιότητα για την εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον που μπορεί να προέλθουν από τις παραδοσιακές μεθόδους καύσης. Οι καινοτόμες έξυπνες αντλίες θερμότητας με πηγή αέρα είναι μια από τις καινοτόμες λύσεις που προτείνει η Samsung για να καταπολεμήσει το πρόβλημα. Ενδεικτικό της τεράστιας επιτυχίας τους είναι ότι έχουν σημειώσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση των πωλήσεων κατά 97% από το 2022. Λειτουργούν με δεξαμενές ζεστού νερού οικιακής χρήσης ή με το ClimateHub της Samsung, για να κάνουν το σπίτι άνετο όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από τον καιρό. Μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με το οικοσύστημα SmartThings, ώστε η κατανάλωση ενέργειας να παρακολουθείται και να προσαρμόζεται στο προτιμώμενο περιβάλλον του χρήστη. Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο του IFA 2023 Samsung Press Conference, το EHS Mono R290, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά λύσεων αντλιών θερμότητας, θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

House of… Entertainment!

Από το μεγάλο press event της Samsung φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η έμφαση που δίνει η κορεατική εταιρεία στο κομμάτι του Home Entertainment. Και αναμφίβολα η λέξη entertainment (διασκέδαση), διαθέτει πολλαπλή σημασία για τη Samsung. Για παράδειγμα, entertainment δεν είναι μόνο να παρακολουθείς την αγαπημένη σου σειρά στο Netflix ή να λιώνεις στη next-gen κονσόλα σου, αλλά και να… μαγειρεύεις! Η μαγειρική άλλωστε δεν είναι τυχαία το νούμερο 2 πιο αγαπητό hobby στον κόσμο. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, η κορεατική εταιρεία έδωσε πνοή στο Samsung Food, μια πρωτοποριακή εφαρμογή που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και η οποία μπορεί να ξυπνήσει τον «σεφ» που κρύβουμε μέσα μας. Σύμφωνα με την Zeena Hill, Marketing Director της Samsung UK, το Samsung Food app (που είναι ήδη διαθέσιμο σε 104 χώρες και 8 διαφορετικές γλώσσες) είναι το app που κάνει τη σχέση μας με την κουζίνα πιο διασκεδαστική αλλά και… interactive. Η εξελιγμένη Food AI προσφέρει μια σειρά από καινοτόμα και personalized features που δεν περιορίζονται απλώς στο know-how μαγειρικών συνταγών (όπου αυτή τη στιγμή αριθμούν περισσότερες από 1.600), δίνοντας σε κάθε user τη δυνατότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για τα γεύματα του (επιτρέποντας ακόμη και τον προγραμματισμό τους), να προσέχει τη διατροφή του, αλλά και να διαμοιράζεται τις συνταγές του μέσω των social media, μεταμορφώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της μαγειρικής σε αυτό που πραγματικά είναι… δηλαδή «διασκέδαση».

Κι εάν το Samsung Food app σίγουρα μας άνοιξε τη όρεξη, η κορεατική εταιρεία είχε και άλλες λαχταριστές εκπλήξεις. Ειδικότερα στις τηλεοράσεις (που σημείωσε ότι για 17η χρονιά ανακηρύχθηκε το κορυφαίο brand στην κατηγορία των Smart TVs) ανακοίνωσε τις Neo QLED 8K και 4K Q80C δύο εκπληκτικές προτάσεις στις 98 ίντσες, ενώ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τότε που η εμβληματική Disney εμφανίστηκε στο προσκήνιο και άλλαξε για πάντα τον κόσμο του animation, η Samsung ανακοίνωσε μια ειδική έκδοση της The Frame, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον χρυσό αιώνα της Disney. Αν και όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι της Samsung, δεν πρόκειται (δυστυχώς) να την δούμε στη χώρα μας, η ειδική αυτή έκδοση της The Frame διαθέτει αποκλειστική στεφάνη στο ασημί μεταλλικό χρώμα της επετείου και ένα μοναδικό τηλεχειριστήριο της Disney, εμπνευσμένο από τον Μίκυ Μάους. Συνοδεύεται, επίσης, από 100 κομμάτια εμβληματικής τέχνης από τα Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm και National Geographic.

Φυσικά, την κορυφαία οθόνη της IFA την είχαμε μπροστά στα μάτια μας, καθώς για τις ανάγκες της παρουσίασης χρησιμοποιήθηκε μία οθόνη The Wall που η διαγώνιος της (κρατιέστε;) ήταν στις 727 ίντσες! Ωστόσο, για τους λάτρεις μιας πιο… compact και portable φιλοσοφίας, η Samsung ανακοίνωσε επίσης και την 2η γενιά των πετυχημένων φορητών βιντεοπροβολέων FreeStyle. O mini αυτός projector προσφέρει δυνατότητα προβολής σε οποιαδήποτε επιφάνεια (ακόμη και στο ταβάνι), ενώ όλα τα «λεφτά» είναι η λειτουργία Smart Edge Blending, η οποία ουσιαστικά προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να συνδυάσει δύο προβολείς Freestyle 2nd Gen, δημιουργώντας ουσιαστικά μια wide-screen εμπειρία προβολής που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 160 ίντσες!

Κλείνοντας, το κομμάτι του Home Entertainment δεν θα μπορούσαμε παρά να αναφερθούμε στο πόσο πολύ η Samsung θεωρεί το gaming «σοβαρή υπόθεση» (και αυτό είναι κάτι που φάνηκε αρκετά και από τις δυνατότητες του Galaxy Z Fold5). Πέραν του gaming monitor Odyssey Neo G9, το οποίο πρόκειται για το πρώτο dual UHD monitor και προσφέρει ποιότητα εικόνας από… άλλο πλανήτη, ο κορεατικός κολοσσός της τεχνολογίας παίζει δυνατά και με το Samsung Gaming Hub.

Μάλιστα, σε συνεργασία με την Microsoft και το Xbox, οι gamers μπορούν να παίξουν περισσότερους από 3.000 τίτλους, αλλά και το Starfield που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες και ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα games όλων των εποχών. Το σημαντικότερο όλων; Όλοι οι τίτλοι του Samsung Gaming Hub δεν απαιτούν την ύπαρξη κονσόλας, παρά μόνο μια Smart TV της Samsung!

Do the SmartThings!

Το κερασάκι στην τούρτα, με το οποίο η Samsung θέλησε να κλείσει την press conference της, δεν ήταν άλλο από μια σύντομη αναφορά της στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 6G. O Ben Braun τόνισε χαρακτηριστικά ότι από τη στιγμή που όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη δύναμη του 5G, όταν σε μερικά χρόνια γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία του 6G (που θα είναι 50 φορές πιο γρήγορη) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της A.I. και του Mixed Reality, τότε θα γίνει πραγματικότητα το όραμα των Digital Twin κόσμων!

Χωρίς αμφιβολία, η Samsung σε μια ακόμη IFA απέδειξε γιατί είναι το κορυφαίο brand υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο. Με ένα τεράστιο εύρος δυνατοτήτων, ανεξάντλητα resources, σεβασμό στις ανάγκες και στα εξατομικευμένα θέλω του καταναλωτικού κοινού, ολιστική προσέγγιση και μια καθαρά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η Samsung μας έδειξε και στη φετινή IFA ότι έχει τη δυναμική να διαμορφώνει το «αύριο» και να μετασχηματίζει κάθε όραμα και ευφάνταστο τολμηρό tech project σε… απτή πραγματικότητα! See you λοιπόν στην IFA 2024 με περισσότερο… «μέλλον» προσαρμοσμένο στο «σήμερα» made by Samsung!

Ευχαριστούμε την Samsung Greece που μας προσκάλεσε να καλύψουμε δημοσιογραφικά την παρουσία της Samsung στην IFA 2023.