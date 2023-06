Αυτό το καλοκαίρι, το αξεπέραστο Pelagos, το εστιατόριο που κερδίζει αστέρια Michelin, στο Four Seasons Hotel Astir Palace Athens, φιλοξενεί τρία μοναδικά γευστικά μενού, που επαναπροσδιορίζουν τις εποχικές γεύσεις και τα πανέμορφα υλικά της Κρήτης με μια δημιουργική προσέγγιση.

Τα καινοτόμα μενού γευσιγνωσίας Pelagos on Tour εμπνέονται από ένα εβδομαδιαίο γαστρονομικό ταξίδι σε όλο το νησί του καταξιωμένου επικεφαλής σεφ του Pelagos Luca Piscazzi, συνοδευόμενος από τον διάσημο Κρητικό σεφ και τηλεοπτικό παρουσιαστή Μανώλη Παπουτσάκη, ιδρυτή του βραβευμένου κρητικού εστιατορίου Χαρούπι και το Pharaoh. Η περιοδεία περιλάμβανε τα μαγευτικά τοπία της Κρήτης καθώς ο Παπουτσάκης ξενάγησε τον Piscazzi και την ομάδα σε ένα ταξίδι στην πατρίδα του – και τους καλωσόρισε ως μέλη της οικογένειάς του για τέσσερις ημέρες, με ζεστό φιλόξενο ελληνικό στυλ.

Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, η Κρήτη, φημίζεται για το ποικιλόμορφο, εύφορο τοπίο, τα εξαιρετικά άγρια προϊόντα και τη γαστρονομική δεξιοτεχνία. Βυθίζοντας σε αυτή την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά, ο Piscazzi συνάντησε βιοτεχνικούς παραγωγούς και δοκίμασε τοπικά συστατικά στο φυσικό τους περιβάλλον, ανακαλύπτοντας τις ξεχωριστές παραδόσεις και το έδαφος του νησιού.

Τα μενού γευσιγνωσίας Pelagos on Tour, τεσσάρων, έξι και εννέα πιάτων που προέκυψαν, αποτίουν φόρο τιμής στη γαστρονομική κληρονομιά της Κρήτης, ερμηνευμένη με το αμίμητο στυλ του Pelagos. Βραβευμένο με αστέρι Michelin μόλις έξι μήνες μετά το άνοιγμά του το 2021, το εστιατόριο – που πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη «ωκεανός» – έχει αποσπάσει αναγνώριση για την οραματική του άποψη για τη μεσογειακή κουζίνα. Τα νέα μενού γευσιγνωσίας, που διατίθενται στο Pelagos από τις 5 Μαΐου, προσφέρουν μια δημιουργική περιστροφή στις κρητικές γεύσεις και τις αιωνόβιες παραδόσεις, συνδυάζοντάς τις με τις γαλλικές μαγειρικές τεχνικές και την εφευρετική αίσθηση του Piscazzi.

Το αποτέλεσμα είναι μια γευστική ωδή στο νησί, με πιάτα όπως κρητικά φασόλια και χαβιάρι, μέντα σεβίτσε με yellotale, φιστίκι Αιγίνης, κεράσια και σαμπούκο, αρνάκι σερβιρισμένο με σφακιανή πίτα και γλυκά όπως το επιδόρπιο με ελαιόλαδο Piscazzi – φτιαγμένο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο E.thos και αρωματικό λικέρ Alkermes και ροδάκινο. Τοπικά και εποχιακά κρητικά υλικά λάμπουν παντού, από γηγενή βότανα όπως το αρωματικό δίκταμο (συγγενές της ρίγανης), μέχρι την ήπια και διακριτική γραβιέρα και τους βρώσιμους βολβούς.

Τα πιάτα συμπληρώνονται από τέσσερα κοκτέιλ εμπνευσμένα από τα διαφορετικά τοπία του νησιού – από λευκές παραλίες μέχρι κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, απόκρημνα βουνά και καταπράσινο μεσογειακό πράσινο – φτιαγμένα με τοπικές κρητικές γεύσεις. Τα μενού περιλαμβάνουν επίσης δύο επιλογές wine pairing, η μία με ελληνικές ετικέτες και η άλλη με παγκόσμιες γεύσεις, με επιμέλεια του Master of Wine, Γιάννη Καρακάση, συγγραφέα του The Wines of Santorini, ιδρυτή της πλατφόρμας επικοινωνίας, 50 Great Greek Wines, και συν- ιδρυτή του First Growth Wine School στη Λεμεσό της Κύπρου.

Για να ανακαλύψετε περισσότερα για τα μενού γευσιγνωσίας Pelagos on Tour και τη βραβευμένη κουζίνα στο Pelagos στο Four Seasons Hotel Astir Palace Athens, επικοινωνήστε στο 210 8901000.