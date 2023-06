Τα Pet City συνεχίζουν την δράση των Ημερών Υιοθεσίας υπό την ομπρέλα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας Act Pawsi+ive, στην προσπάθεια τους να βρουν ένα ForeverHome για όλα τα αδέσποτα σκυλάκια.

Το Σάββατο 10 Ιουνίου, η 9η ημέρα Υιοθεσίας φέρνει πολλές μικρές μουσούδες στο κατάστημα Pet City Βριλήσσια, Λ. Πεντέλης 20 από τις 11:00 έως τις 14:00 με την υποστήριξη του Dogs Voice την Save the strays of Samos των Περιβαλλοντικό, Φιλοζωικό και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρουσίου και την Save the Tails.

Η σημαντικότητα των Ημερών Υιοθεσίας έχει ήδη σημειώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, καθώς από την πρώτη δράση μέχρι σήμερα έχουν βρει ένα σπίτι για πάντα 67 σκυλάκια που φιλοξενούνταν σε καταφύγια.

Σημαντικός αρωγός στην 9η Ημέρα Υιοθεσίας των Pet City και το PURINA® brand της NESTLE καθώς γνωρίζει πως η ζωή μας είναι καλύτερη με τα κατοικίδια και στηρίζει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέροντας στους νέους pet parents τροφή PURINA PRO PLAN και οδοντικά σνακς Dentalife για τους πρώτους μήνες της υιοθεσίας!

Κάθε μήνα, η δράση θα συνεχίζεται, ώστε μέσα από κάθε Ημέρα Υιοθεσίας των Pet City να δίνεται η ευκαιρία να δημιουργηθούν παντοτινές φιλίες μέχρι να μην υπάρχει πλέον κανένα ζωάκι που υποφέρει.

9η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City

Pet City Λ. Πεντέλης 20, Βριλήσσια

Ώρες 11:00 – 14:00