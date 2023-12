It’s Christmas!!! Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που είναι σταθερά top για πολλά χρόνια! Τα αγαπάτε, τα μισείτε ή απλώς τα αποδέχεστε ως ένα αμετάβλητο γεγονός της ζωής! Και παρόλο που έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια, η πραγματικότητα είναι ότι κάποια ξεχωρίζουν και χωρίς αυτά δεν είναι Χριστούγεννα.

«All I Want For Christmas Is You» by Mariah Carey

Το να ακούς το «All I Want For Christmas Is You» για πρώτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα σημάδια ότι οι διακοπές είναι εδώ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1995, αλλά ανεβαίνοντας σιγά-σιγά σε δημοτικότητα κάθε χρόνο, πριν τελικά φτάσει στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ το 2019 και των βρετανικών τσαρτ το 2020. Τα παράπονα για την πανταχού παρουσία του έχουν γίνει χόμπι για killjoys στο παμπ, αλλά χάνουν: Από την αστραπιαία εισαγωγή μέχρι το tour-de-force delivery της Mariah, όλα εδώ είναι τόσο διαχρονικά όσο και άψογα.

Last Christmas» από Wham!

Μια μπαλάντα καταδικασμένου ρομαντισμού, το «Last Christmas» περιλαμβάνει έλκηθρα και συνθετικά, καθώς και μερικά πραγματικά αξέχαστα πλεκτά στο βίντεο. Αλλά αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει το «Last Christmas» είναι η παράδοση του George Michael με το μανίκι: ο γνήσιος αποκαρδιωτικός τρόμος του («Θεέ μου! Νόμιζα ότι ήσουν κάποιος στον οποίο να βασιστείς») και οι θλιβεροί, σέξι ψίθυροι του. Οι λέξεις «Καλά Χριστούγεννα» δεν ακούστηκαν ποτέ τόσο αποπνικτικές.

«White Christmas» του Bing Crosby

Η ίδια η δύναμη της νοσταλγίας των Χριστουγέννων είναι μεγαλύτερη από τις πραγματικές αναμνήσεις. Ως εκ τούτου, όλοι μας μπορούμε να επιστρέψουμε με τον Bing σε αυτόν τον αριθμό της δεκαετίας του ’40 που έγραψε ο Irving Berlin σε λευκά Χριστούγεννα όπως αυτά που γνωρίζαμε, ακόμα κι αν το αληθινό μας παρελθόν είναι γεμάτο συντριπτικές απογοητεύσεις.

«Feliz Navidad» του José Feliciano

Το Feliz Navidad είναι ένα εγκληματικά υποτιμημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, παρόλο που προφανώς είναι ένα από τα πιο παιγμένα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1970, αλλά η χαρμόσυνη, χαρούμενη ενέργειά του έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Οι τρομπέτες, οι κλασικές ευχές ζωσμένες στα ισπανικά, το στόρι του Πορτορικανού cuatro; Τι πιασάρικο, χαρούμενο κέρασμα. Χτυπήστε το στις χριστουγεννιάτικες λίστες αναπαραγωγής σας – θα σκορπίσει πραγματικά τη χαρά.

«Baby, It’s Cold Outside» από την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong

Η βασίλισσα Ella Fitzgerald και ο βασιλιάς Louis Armstrong είναι ένα απολύτως απαραίτητο μέρος κάθε Χριστουγέννων. Στην πραγματικότητα έχουν μαζί ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, αλλά το «Baby, It’s Cold Outside» είναι το απόλυτο κλασικό από το ρεπερτόριό τους. Ένα αστραφτερό πιάνο και ένα κοντραμπάσο είναι ό,τι χρειάζεται για τις απαλές, απαλές αρμονίες τους, αλλά συνεχίστε ολόκληρο το άλμπουμ και έχετε το τέλειο soundtrack για τα χριστουγεννιάτικα φαγητά και τα κοκτέιλ σας.

«Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee

Όντας Εβραίος, ο τραγουδοποιός Johnny Marks δεν γιόρτασε τα Χριστούγεννα, αλλά στις δεκαετίες του ’40 και του ’50 έγραψε μερικά από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Ανάμεσά τους είναι τα «Rudolph, The Red-Nosed Reindeer», «I Heard The Bells of Christmas Day» και αυτό – μια μελωδία ροκ εν ρολ που τραγουδιέται από την 13χρονη Brenda Lee, που πραγματικά δεν χρειάζεται εισαγωγή.

«Driving Home for Christmas» του Chris Rea

Αυτός που λέει ότι έχει κολλήσει στην κίνηση των Χριστουγέννων από τον αγαπημένο Chris Rea των νοικοκυρών με γεροδεμένη φωνή είχε εκπληκτικά διαρκή απήχηση. Όχι μόνο έχει καταγραφεί δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο (φτάνοντας τα 53 το 1988 και τα 33 το 2007), αλλά έσπασε ακόμη και το Top Three της Νορβηγίας πριν από μερικά χρόνια. Είναι σαφές ότι άνθρωποι όλων των γενεών και εθνικοτήτων μπορούν να το απολαύσουν.

«Frosty the Snowman» των Cocteau Twins

Το κλασικό του 1950 αποκτά μια αιθέρια επεξεργασία πληκτρολογίου των αρχών της δεκαετίας του ’90 με την ευγενική προσφορά των Σκωτσέζων ονειροπόλων των Cocteau Twins. Η τραγουδίστρια Elizabeth Fraser θα μπορούσε να έχει ξεπεράσει την πονεμένη θλίψη της ύπαρξης του χιονάνθρωπου, αλλά τα φωνητικά της είναι λαμπερά χρώματα και χορεύουν νεράιδες του δάσους. Όταν οι επικαλυπτόμενες αρμονίες έρχονται γύρω στο 1:36, ξέρετε ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αρκετά μαγικά.

«Blue Christmas» του Elvis Presley

Ο Βασιλιάς προσθέτει κάποια χαρακτηριστική παρρησία σε αυτό το εξώφυλλο του country πρωτότυπου του 1948. Δημιουργώντας πολλά δικά του αφιερώματα, ο Presley σφράγισε τη συμφωνία για το «Blue Christmas» – είναι πλέον ένα εορταστικό βασικό τραγούδι.

Καλά Χριστούγεννα και καλή ακρόαση!