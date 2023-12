Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους κύκλους τους στη θεματική κατηγορία “The Best TV” του Vodafone TV που φιλοξενεί 45 πολυσυζητημένους τίτλους για ένα απολαυστικό binge watching για αυτόν τον χειμώνα.

Μεγάλες παραγωγές από το HBO, τα μεγάλα στούντιο που φιλοξενούνται στο Disney+ και από την Viaplay με τίτλους που έγραψαν ιστορία όπως “House of the Dragons”, “And Just Like That”, “Chernobyl”, “Succession”, “The White Lotus”, “Sex and The City”, “The Last of Us” και “Six Feet Under” από το ΗΒΟ, αλλά και τα “Only Murders In The Building”, “How I Met Your Mother”, “Family Guy”, “Prison Break”, “Lost” στο Disney+, το βραβευμένο στο φεστιβάλ Βερολίνου “The Architect” από την Viaplay, αλλά και το edgy, uncut “Milky Way” του Βασίλη Κεκάτου, αποκλειστικά μετά την προβολή του στο Mega TV, βρίσκονται αποκλειστικά στο αφιέρωμα “The Best TV” που σίγουρα θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους.

Το Vodafone TV, η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια προσφέρει μοναδικές εμπειρίες θέασης για όλους και συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ, όντας «το σπίτι του ΗΒΟ στην Ελλάδα» και του καταλόγου του Disney+, των ταινιών της Warner σε Α’ Προβολή, ελληνικών ντοκιμαντέρ που πρόσφατα βραβεύτηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και του ERTflix app, αλλά και μοναδικών τίτλων της Viaplay χαρίζοντας στιγμές σκανδιναβικού νουάρ, ενώ πρόσφατα καλωσόρισε το “Milky Way”, την πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη Κεκάτου.