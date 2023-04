The Pop Up Project: Spring {exclusive} edition

Το μεγαλύτερο shopping event της πόλης, που έχει γίνει πλέον θεσμός, το The Pop Up Project, μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ και για πρώτη φορά στην έως τώρα ιστορία του θα διαρκέσει για τρεις ολόκληρες ημέρες.

Λίγο πριν υποδεχθούμε την Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, η Φαίη Μπέη και η Ιλεάνα Ισμυρίδη επιλέγουν 25 από τους Έλληνες designers και brands που έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει μέσα από το The Pop Up Project, και μας προσκαλούν την Πέμπτη 06 Απριλίου, την Παρασκευή 07 Απριλίου και το Σάββατο 08 Απριλίου, στους γεμάτους τέχνη και φως χώρους του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, για να επιλέξουμε τις ομορφότερες δημιουργίες της Άνοιξης και όλα τα δώρα του Πάσχα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του The Pop Up Project, αυτή, η ανοιξιάτικη exclusive έκδοση του, θα πραγματοποιηθεί για τρεις ολόκληρες ημέρες από τις 12 το μεσημέρι έως τις 20:00′ το βράδυ, στους ηλιόλουστους χώρους του κτηρίου με τις επιρροές από τον μοντερνισμό και του 60s αισθητικής κήπου, του Ιδρύματος που στέκει πανέμορφο, λιτό και υπερήφανο στο 18ο νούμερο της αριστοκρατικής Κασσαβέτη, που κύριο σκοπό του έχει την υποστήριξη και προώθηση των Εικαστικών Τεχνών.

Τρεις ημέρες πριν μπούμε και επίσημα στην Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, την Πέμπτη 06, την Παρασκευή 07 και το Σάββατο 08 Απριλίου, τις τρεις ημέρες που θα αφιερώσουμε στις ανοιξιάτικες αγορές και στα Πασχαλινά μας δώρα, 25 επιλεγμένοι designers και brands, θα βρίσκονται στους λουσμένους από τον ανοιξιάτικο ήλιο χώρους του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, να μας ξεναγήσουν οι ίδιοι προσωπικά στις νέες SS23 συλλογές τους. Οι νέες συλλογές της άνοιξης και του καλοκαιριού από τους Έλληνες δημιουργούς που αγαπήσαμε μέσα από το Fay’s Control και τα The Pop Up Projects, objects για το σπίτι, λαμπάδες, τα ομορφότερα κοσμήματα αλλά και τα πρώτα μαγιό για τις κοντινές ή πιο μακρινές μας αποδράσεις στην θάλασσα, ολομέταξα ή από φίνο βαμβάκι φορέματα και καφτάνια, είναι μέρος μόνο όσων θα έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε, πάντα με την καθοδήγηση των ίδιων των σχεδιαστών, για το τι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση μας.

Οι designers και τα brands που θα λάβουν μέρος με τις SS23 συλλογές τους: 2K10, ANTONIA KARRA, NIKIFORIDIS JEWELLERY, ELENA KOULAOUZIDOU, MIA PAPA, TREASURE BOX BY ANITA, DOZIA K. , IMISI

WE LOVE BERRIES, ΤΗΕ ARTIANS, ELSE CERAMICS, ALALEON, MARIE RAXEVSKY, CONTESSINA, WINGS, BIJOU BIJOU, ANNA MARIA BELENIOTIS, MY WAY STYLE, HAPPY -NESS, ZOE K, FRENCHIE, PERLE D AZUR, AMPHORA COLLECTION, EVANGELIA DROSSI.

Τhe Pop Up Project {Spring Edition} Powered by Fay’s Control

Μεγάλος Χορηγός: Do Eat Healthy & Tasty by DK

Υποστηρικτής: Gancia Asti

Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Απριλίου

12:00 – 8:00 μ.μ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Κασσαβέτη 18, Κηφισιά

#supportgreekdesigners

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ