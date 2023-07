Η λέξη «glorious» είναι συνδεδεμένη με την έννοια του ένδοξου, του λαμπρού. Στη νέα ενέργεια του glo, επαναπροσδιορίζεται η έννοια αυτής της λέξης, εξυμνώντας το make it your way μότο ζωής. Η ενέργεια με τίτλο «my glorious Moments» μας υπενθυμίζει πως glorious στιγμές δημιουργούμε καθημερινά χωρίς να το ξέρουμε. Glorious moments δημιουργούνται οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Κυρίως εκεί που δεν το περιμένουμε ή δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είναι όλες εκείνες οι στιγμές που ήμασταν διαφορετικοί ή δεν ακολουθήσαμε τους κανόνες του παιχνιδιού και νιώσαμε ελεύθεροι. Έξι ξεχωριστές προσωπικότητες παρουσίασαν τα glorious στιγμιότυπα της ζωής τους μέσα από μια σειρά από 6 mini documentaries.

Πρωταγωνιστές των YouTube videos της ενέργειας αυτής, αποτελούν αγαπημένοι celebrities οι οποίοι δημιουργούν καθημερινά τα δικά τους μοναδικά glorious moments. Άνθρωποι που εκφράζουν τον εαυτό τους όπως είναι, δεν ακολουθούν παλιούς κανόνες και νόρμες με αποτέλεσμα να χαράζουν τη δική τους πορεία. Κεντρικά πρόσωπα της ενέργειας είναι η Μαρία Σολωμού και ο Δημήτρης Μακαλιάς και μας παρουσιάζουν την πιο…glorious πλευρά τους. Ο CJ Jeff, η Έλενα Χριστοπούλου, ο Τίμος Ζαχαράτος και η Ευαγγελία Συριοπούλου πλαισιώνουν την ενέργεια με κάποιες ακόμα ιστορίες.

Τα 6 mini documentaries αποτελούν την αρχή της ενέργειας με τίτλο «my glorious Moments», powered by glo, και μας καλεί να μοιραστούμε τις δικές μας αξέχαστες στιγμές κατά τις οποίες δεν ακολουθήσαμε ξεπερασμένες αντιλήψεις. Εκεί που κάθε μοναδική, αληθινή, ξεχωριστή και απρόσμενη δική μας στιγμή, παίρνει ξαφνικά το φως που της λείπει για να ξεχωρίσει… εκεί γεννιούνται τα δικά μας glorious moments!

Ανακαλύψτε τα αμέτρητα glorious moments των 6 πρωταγωνιστών στα YouTube videos του glo Greece