To ‘My Aperitivo’ σου σερβίρει ξανά μοναδικά ποτά σε 223 bars – για 3η φορά!

Αυτό το φθινόπωρο, έχεις 8 εξαιρετικούς λόγους για απογευματινό ποτό στην πόλη! Το 3ο κύμα του My Aperitivo είναι γεγονός. 223 αγαπημένα μπαρ σε όλη την Ελλάδα, σερβίρουν για 21 ημέρες, 8 μοναδικά απεριτίφ σε προνομιακές τιμές.

Ανακάλυψε το δικό σου My Aperitivo, από 20/09 έως και 10/10!

Έφτασε αυτή η στιγμή που οι παραλίες και τα beach bars δίνουν τη θέση τους στα αγαπημένα μαγαζιά της πόλης για να μας υποδεχθούν και πάλι με ασφάλεια. Και φυσικά η επιστροφή στην πόλη, πέρα από τη νέα σεζόν, σηματοδοτεί τις χαλαρές εξόδους με καλούς φίλους και συναδέλφους για τα απογευματινά ποτά μετά τη δουλειά, παρατείνοντας για λίγο ακόμη την καλοκαιρινή διάθεση στην πόλη.

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά… 223 μπαρ σε όλη τη χώρα, από τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη μέχρι και την Κυριακή 10 Οκτώβρη, μεταξύ 6 μ.μ. και 10 μ.μ., μας προσκαλούν ξανά, για 3η φορά, να απολαύσουμε το My Aperitivo και μας προσφέρουν 8 δροσερά απεριτίφ με εκλεπτυσμένα αποστάγματα, σε προνομιακές τιμές.

Ανακαλύψτε τα σημεία με το ειδικά σχεδιασμένο “My Aperitivo” μενού γεμάτο δροσερές προτάσεις όπως: Tanqueray Rangpur & Tonic, Tanqueray No. TEN & Tonic, Tanqueray No. TEN Negroni, Don Julio Blanco Tequila Paloma, Gordon’s &Tonic, Gordon’s Pink Gin & Lemonade και το ολόφρεσκο Tanqueray Flor de Sevilla Spritz, με το νέο premium Gin που παράγεται με βάση τα Sevilla Oranges.

H απόσταξη του αρωματικού Tanqueray Flor de Sevilla Gin είναι εμπνευσμένη από τις πρωτότυπες συνταγές του ιδρυτή της πιο αναγνωρισμένης ετικέτας τζιν στον κόσμο, Charles Tanqueray και τους ώριμους καρπούς πορτοκαλιών που μεγαλώνουν στις απέραντες εκτάσεις με πορτοκαλεώνες της ηλιόλουστης Ανδαλουσίας. Το Tanqueray Flor de Sevilla Gin προσφέρει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της μοναδικής γλυκόπικρης γεύσης των σεβιλλιάνικων εσπεριδοειδών και του πολύπλοκου βοτανικού αρωματικού χαρακτήρα του Tanqueray London Dry Gin. Απολαύστε το ως το ιδανικό aperitif serve σε ένα ποτήρι τύπου coppa, συνοδευόμενο από πάγο καλής ποιότητας, premium tonic και μια φέτα πορτοκαλιού για να αναδείξει όλες τις αρωματικές του νότες και τα έλαια πορτοκαλιού ή ως Spritz με αφρώδες Prosecco, σόδα και ελάχιστο σιρόπι μελιού. Ένα εκλεκτό απόσταγμα που απευθύνεται στους λάτρεις του τζιν και σε όλους αυτούς που τους αρέσει να ανακαλύπτουν νέα γευστικά μονοπάτια.