ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ONLINE ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ W.I.N HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ YSL Beauty.

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και την Τετάρτη στις 26 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ ξεκινάνε αντίστοιχα ο 1ος και 2ος κύκλος του ψυχο-εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενδυνάμωση των γυναικών της W.I.N. HELLAS με την ευγενική Χορηγία του YSL Beauty.

Το πρόγραμμα «Νέο ξεκίνημα. Μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου» αποτελείται από 15 εβδομαδιαία σεμινάρια, διάρκειας 1,5 ώρας, που στοχεύουν στην πρόληψη της βίας και στην ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από θέματα που αγγίζουν τις προσωπικές σχέσεις, την οικογένεια, την επικοινωνία, τα συναισθήματα, τις αλλαγές, την ανάπτυξη προσωπικότητας και άλλα συναφή.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από την επιστημονική ομάδα της W.I.N. Hellas και θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Παρέχεται δωρεάν και δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης με την ολοκλήρωσή του.

To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιας καμπάνιας του YSL Beauty, Abuse is Not Love, που στόχο έχει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενδοσυντροφικής βίας και στην ενημέρωση του κοινού απέναντι στα 9 σημάδια κακοποίησης των γυναικών.

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με το 210-8996636 (09:00-16:00), ή στο email: [email protected] Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Ψυχο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση γυναικών αναλυτικά:

Εβδομάδα 1η – Η βία στη ζωή μας

Εβδομάδα 2η – Ο εαυτός μου μέσα στην κακοποίηση

Εβδομάδα 3η – Ευθύνη

Εβδομάδα 4η – Οικογένεια και Όρια

Εβδομάδα 5η – Εργαστήρι ενδυνάμωσης

Εβδομάδα 6η – Συναισθήματα

Εβδομάδα 7η – Φόβος & Θυμός

Εβδομάδα 8η – Στρες & Κατάθλιψη

Εβδομάδα 9η – Από το πένθος στη χαρά, αλλάζοντας στάση ζωής

Εβδομάδα 10η – Εργαστήρι ενδυνάμωσης

Εβδομάδα 11η – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου

Εβδομάδα 12η – Επικοινωνία

Εβδομάδα 13η – Αλλαγές – Ζωή χωρίς βία

Εβδομάδα 14η – Γνωριμία με την ψυχοθεραπεία

Εβδομάδα 15η – Εργαστήρι ενδυνάμωσης