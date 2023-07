Το πρώτο Pet City BOX NOW locker είναι διαθέσιμο για κάθε Pet Parent

Τα Pet City, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συνεργασίας της με την ΒΟΧ NOW, εγκαινιάζουν το πρώτο Pet City ΒΟΧ NOW locker στο κατάστημα Pet City Κηφισιά Λ. Τατοϊου 161.

To Pet City BOX NOW Locker είναι και αυτό, όπως και όλα τα lockers της BOX NOW, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέσιμo για τους καταναλωτές 24/7, προσφέροντας σύγχρονες, αυτοματοποιημένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής δεμάτων.

Η διαδικασία επιλογής της υπηρεσίας συνεχίζει να παραμένει τόσο απλή όσο και η διαδικασία παραλαβής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλεγεί η BOX NOW ως τρόπος παράδοσης μέσα από το petcity.gr και στη συνέχεια να επιλεχθεί το BOX NOW Locker του καταστήματος Pet City Κηφισιάς. Με ευκολία αλλά και την ασφάλεια που εγγυάται η BOX NOW, το δέμα είναι έτοιμο για παραλαβή με τον 6ψήφιο κωδικό που αποστέλλεται στο κινητό σας.

Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ολοκληρωμένη omnichannel στρατηγική των Pet City, προσφέροντας τη δυνατότητα παραλαβής αγορών 24/7 μέσω του πρώτου Pet City BOX NOW Locker, ώστε να βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα στις ανάγκες των pet parents και των αγαπημένων τους κατοικιδίων. Τα Pet City θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να βελτιώνουν το δίκτυο των καταστημάτων που έχουν την επιλογή BOX NOW Lockers στοχεύοντας στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση σε όλες τις τοποθεσίες.

“Το πρώτο BOX NOW στα Pet City αλλά και το πλάνο για δημιουργία περισσότερων, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε διαρκώς στους πελάτες μας κάθε νέο τρόπο παραλαβής ο οποίος θα τους προσφέρει άνεση και ευελιξία, δημιουργώντας τους περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για να αφιερώσουν στα αγαπημένα τους κατοικίδια. Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στα αγαπημένα κατοικίδιά τους κάνοντας την καθημερινότητα τους πιο εύκολη. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την στρατηγική ανάπτυξης των υπηρεσιών του δικτύου μας.”, δήλωσε ο Χρήστος Κουνάβης, Head of Omnichannel της Pet City Group.

Βρείτε το νέο Pet City BOX NOW Locker στο κατάστημα Pet City Κηφισιά, Λ.Τατοίου 161