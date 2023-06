Το ROKU Gin μας έκανε να νιώσουμε “Alive with the best of every season”!

Το ROKU Gin γιόρτασε το τέλος της Άνοιξης, σε μία ξεχωριστή βραδιά στο Matsuhisa Athens, ενώ παράλληλα μας μύησε και στις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το αρωματικό, ιαπωνικό, ROKU Gin, να αφουγκραστούν τις ιδιαίτερες νότες του μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο food-pairing, αλλά και να γευτούν δροσερά cocktails, απολαμβάνοντας τη θέα δίπλα στη θάλασσα. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν το World Gin Day όπου το ROKU Gin γιορτάζει μαζί με όλους όσους έχουν ξεχωρίσει το gin, ως το αγαπημένο τους ποτό.

ROKU στα Ιαπωνικά σημαίνει έξι, όσα και τα ιαπωνικά βότανα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του. Η συγκομιδή τους γίνεται στην ακμή της ωριμότητάς τους και με απόλυτο σεβασμό στην εποχικότητα, για να μπορέσουν να αποδώσουν το μέγιστο των αρωμάτων και γεύσεων. Τα βότανα αποστάζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις ιδιότητές τους, έτσι ώστε να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και την καλύτερη γεύση τους.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του αριθμού 6, το μπουκάλι είναι εξαγωνικό και στην κάθε πλευρά του έχει ανάγλυφο ένα από τα έξι ιαπωνικά βοτανικά στοιχεία. Η ετικέτα του είναι τυπωμένη σε washi paper, το οποίο είναι παραδοσιακό ιαπωνικό χειροποίητο χαρτί αναγνωρισμένο από την UNESCO ως ICH (Intangible Cultural Heritage).

Την Άνοιξη στην Ιαπωνία μαζεύουν το Sakura flower (άνθη κερασιάς) και το Sakura Leaf (φύλλα κερασιάς). Το Καλοκαίρι γίνεται η συγκομιδή του Sencha Tea και του Gyokuro Tea (είδη πράσινου τσαγιού). Το Φθινόπωρο συλλέγουν το Sansho pepper (πιπέρι με έντονο άρωμα εσπεριδοειδών), ενώ τον Χειμώνα μαζεύουν το φρούτο Υuzu (σπάνιο εσπεριδοειδές) και χρησιμοποιούν τις φλούδες του. Aυτά, μαζί με επιπλέον 8 παραδοσιακά βότανα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή Gin, αναμειγνύονται αρμονικά και δημιουργούν το ROKU Gin. Η υφή του είναι απαλή και μεταξένια, με γεμάτο σώμα. Οι γεύσεις του είναι εκλεπτυσμένες και ισορροπούν ανάμεσα σε πολυεπίπεδες νότες εσπεριδοειδών, βοτάνων και ανθών, οδηγώντας σε ένα πιπεράτο τελείωμα με μακρά και πολυδιάστατη επίγευση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι κατέφθασαν δοκιμάζοντας γι’ αρχή μια παραλλαγή του κλασικού gin & tonic ως welcome drink, συνδυασμένο με περγαμόντο. Η Χριστίνα Βελισκάκη, Marketing Manager της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε, καλωσόρισε τους καλεσμένους εκφράζοντας τo πάθος της εταιρείας για το συγκεκριμένο brand, ενώ στη συνέχεια, ο κ. Πάνος Μπάρλος, CEO της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε, τους υποδέχτηκε με μία σύντομη ομιλία, αναφερόμενος στους λόγους που κάνουν το ROKU Gin ένα τόσο ξεχωριστό απόσταγμα.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο κ. Στέλιος Μαγουλάς, Spirits Manager της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε, όπου παρουσίασε την ιστορία του brand και της ιαπωνικής φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία του ROKU Gin, ενώ οδήγησε τους καλεσμένους σε ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι γευσιγνωσίας μέσα από τις 4 εποχές του χρόνου. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με μία επίδειξη ιαπωνικής καλλιγραφίας από την καλλιγράφο Mizuki Imamura San, αφιερωμένη στο ROKU.

Η βραδιά συνεχίστηκε στην εντυπωσιακή βεράντα του Matsuhisa, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ιαπωνικά εδέσματα και αρωματικά cocktails με ROKU Gin, σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό που σε ταξίδευε στην Ιαπωνία. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το Sakura tree, το εντυπωσιακό ροζ δέντρο με τα άνθη κερασιάς που ανθίζει την Άνοιξη στην Ιαπωνία και αποτελεί εμβληματικό στοιχείο της ιαπωνικής αισθητικής.

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καλλιτέχνιδα Mizuki Imamura, όπου στον πάγκο “What makes you feel alive?” δημιουργούσε όμορφα ιαπωνικά memorabilia, με μια inspiring λέξη γραμμένη σε washi paper, ολοκληρώνοντας έτσι μια βραδιά 100% αφιερωμένη στη μαγεία της Ιαπωνίας.

Το ROKU Gin μας ταξιδεύει στα αρώματα και στις γεύσεις της Ιαπωνίας, αποτυπώνοντας την ακμή της κάθε εποχής σ’ ένα ισορροπημένο και γευστικό σύνολο. Μας προσκαλεί ν’ αγκαλιάσουμε τη φύση, τη ζωντάνια των εποχών και να νιώσουμε “Alive with the best of every season”!

