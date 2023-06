Ο Τάκης και η Αρετή φέρνουν στον κόσμο την VENDEMA, ένα νέο brand προϊόντων ελιάς, που συστήνεται στο ευρύ κοινό μέσα από την παρουσία του στο Pop-Up Mykonos, 14-21/06. Το Pop-Up Mykonos είναι ένας χώρος boutique που βρίσκεται στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Μυκόνου ο οποίος φιλοξενεί brands για μια, δύο ή και περισσότερες εβδομάδες και αποτελεί μια πρωτοτυπη ιδέα για κάθε επιχειρηματία που θα ήθελε να ανοίξει μαγαζί στη Μύκονο, έστω για μια εβδομάδα χωρίς να επιβαρυνθεί τα κόστη ενός μαγαζιού στα Ματογιάννια.

Αξιοποιώντας αυτό το εξαιρετικό νέο project, το Pop up Mykonos, το τέλειο σημείο-λευκό καμβά, η VENDEMA μας συστήνεται ως μία φρέσκια εταιρεία, με αντικείμενο τα προϊόντα ελιάς, το premium ελαιόλαδο, την πάστα ελιάς, και την βρώσιμη ελιά.

Στρίβεις λοιπόν στο Ματογιάννη, σενιαρισμένος/η/ο, έτοιμος to see and to be seen, όπως λένε και στο χωριό μου. Λίγο (window) shopping νησιού επιβάλλεται. Μαγιώ, κοσμήματα, fashion items, ξέρεις τι θα συναντήσεις.

Λάδι δεν θα περίμενες να δεις, όμως η VENDEMA φρόντισε για αυτό. Να υπάρξει ακριβώς εκεί που δεν την περίμενες, γιατί σίγουρα δεν θα σου δώσει αυτό που περιμένεις όταν ακούς ελαιόλαδο.

VENDEMA είναι η καλή σοδειά. Μια καλή σοδειά, ισοδυναμούσε για τον γεωργό με μια καλή χρονιά, όχι μόνο για την κερδοφορία της, αλλά για την συνεργασία που επέτρεπε, το άνοιγμα σχέσεων, την γιορτή, το μοίρασμα.

Η αγάπη για το μοίρασμα, για την γαστρονομία, και ο ξαφνικός έρωτας με την ελιά, έκαναν τον Τάκη και την Αρετή να προχωρήσουν στην δημιουργία του νέου εγχειρήματος.

«Η ίδια η ελιά αποτελεί το πλέον θαυμαστό παράδειγμα προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας. Οι φαινόλες της, τα αντιοξειδωτικά της, τα αντικαρκινικά της, τα αναπτύσσει για να παλέψει η ίδια τους εχθρούς της, τις ασθένειες, τις μεταβολές θερμοκρασίας, τις ανισορροπίες του εδάφους. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αλληλένδετοι είμαστε. Χρειαζόμαστε ακριβώς τα ίδια στοιχεία για να διατηρηθούμε υγιείς και ακμαίοι, για να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας προκλήσεις σαν οργανισμοί, και το δέντρο της ελιάς μας τα παρέχει απλόχερα. Στόχος μας, να τα διοχετεύσουμε και εμείς στην διεθνή αγορά, μέσα από τα προϊόντα μας, κάνοντας όμως την διαδικασία ευχάριστη και την σχέση με τον καταναλωτή ζεστή και στενή. Δεν ξέρεις τι να μαγειρέψεις σήμερα? Χάζεψε στις συνταγές μας και θα σου δώσουμε έμπνευση. Scrollaρεις στο Instagram σου? Θα πεταχτούμε για να σε κάνουμε να γελάσεις ή να μάθεις κάτι νέο, με ένα pun.Θελήσαμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε μετά από ενδελεχή εκπαίδευση για το ελαιόλαδο και την ελιά, με την προσωπική μας, χιουμοριστική διάθεση, για να γίνει το προϊόν όσο sexy είναι μια σοκολάτα, για να μπορεί ο καταναλωτής να εμπνευστεί, να δημιουργήσει, να περάσει καλά μαζί μας. Να παρέχουμε μία καθημερινή, προσεγγίσιμη πολυτέλεια στο pantry του. Για έναν καταναλωτή εξωτερικού, που δεν έχει την τύχη ο μπάρμπας να του φέρνει δώρο τον τενεκέ με το λάδι της χρονιάς από το χωριό, θα γίνουμε αυτός ακριβώς ο μπάρμπας».

Ζουμερές ελιές καλαμών, umami πάστα ελιάς και κυρίως, φρέσκο, φαινολικό λάδι Κορονέικης ποικιλίας από την Αρχαία Ολυμπία, φρουτώδες, ελαφρώς πικρό και πικάντικο, με έντονο άρωμα Αυγουστιάτικης τομάτας, παραγόμενο με μεθόδους ψυχρής έκθλιψης. Η ελληνική γη δίνει απλόχερα το καλύτερο προϊόν που μπορεί κανείς να συναντήσει στην κατηγορία του, και η VENDEMA φροντίζει να διατηρεί μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας και ορθών γεωργικών πρακτικών, διαπιστευμένων με τα πλέον σύγχρονα μέσα, για να προστατεύσει ακριβώς αυτόν τον φυσικό θησαυρό.

Η συγκομιδή ξεκινάει και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, δίνοντας έτσι κορυφαία ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά . Τους 11 υπόλοιπους μήνες, γεωπόνοι, γενετιστές και έμπειροι καλλιεργητές φροντίζουν τον ελαιώνα ευλαβικά, και αυτός επιβραβεύει την προσπάθεια.

«Ο σεβασμός στην ποιότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας, και ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας. Τίποτα δεν μας δίνει περισσότερη χαρά, από την στιγμή που κάποιος δοκιμάζει για πρώτη φορά το λάδι μας, σε ζεστό ψωμάκι για τους καινούριους, σε ποτήρι γευσιγνωσίας για τους παλιούς. Works everytime. Το ελαιόλαδο δίνει αναρίθμητες πιθανότητες αξιοποίησης. Το τέλειο finishing σχεδόν για κάθε πιάτο, ζεστό ή κρύο, χτίζει γευστική πολυπλοκότητα, αναδεικνύει αρώματα και αναβαθμίζει το γαστρονομικό αποτέλεσμα. Το food pairing του βρίσκεται μόνον στην αρχή, δεν αργεί η στιγμή που θα το δούμε σε εφάμιλλη θέση με το κρασί, όπου κάθε διαφορετική ετικέτα έχει να προσδώσει ξεχωριστά χαρακτηριστικά στο εκάστοτε πιάτο. Θα το δούμε σαν πρόταση όχι μόνο στην μαγειρική και στην ζαχαροπλαστική, αλλά σαν απαραίτητο συστατικό του τέλειου Olive Martini. Αν είστε στην Μύκονο, κερνάμε».