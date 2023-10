Το Ecover συμμετείχε στο Vegan Life Festival Athens 2023, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2016 μέχρι και σήμερα και αποτελεί το μεγαλύτερο vegan θεσμό της Ελλάδας, ενώ παράλληλα είναι και το μεγαλύτερο σε προσέλευση vegan φεστιβάλ της Ευρώπης. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, υποδέχτηκε πάνω από 35.000 επισκέπτες, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το περίπτερο της Ecover βρέθηκε εκεί, μαζί με άλλους εκθέτες να μοιράζονται τις σκέψεις τους, τη φιλοσοφία τους, την αγάπη τους για το περιβάλλον, την eco-friendly συνείδησή τους και φυσικά την vegan-κουλτούρα.

Το Ecover, είχε παρουσία στο χώρο με ένα εντυπωσιακό περίπτερο, στο οποίο οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα, να περιηγηθούν, να ανακαλύψουν και να ενημερωθούν για την ιστορία του brand και τα βιώσιμα vegan προϊόντα του. Στο πλαίσιο αυτό, όποιος ήθελε μπορούσε και να λάβει μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό Ecover, κερδίζοντας πλούσια δώρα.

Η συμμετοχή του Ecover στο Vegan Life Festival Athens συνάδει με τις αξίες που πρεσβεύει η Vegan Life NGO που διοργανώνει τα Vegan Life Festivals. Η φιλοσοφία του brand ότι «η επανάσταση ξεκινά από το σπίτι μας και είναι οικολογική». Αποστολή του είναι ένας πιο καθαρός πλανήτης, μέσα από απλές καθημερινές πράξεις, όπως είναι ο τρόπος που πλένουμε και καθαρίζουμε. Το προϊόντα του είναι όλα eco-friendly και vegan με βιοδιασπώμενα και συνειδητά επιλεγμένα συστατικά φυτικής προέλευσης, καθώς και οι συσκευασίες των προϊόντων της εταιρείας είναι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό μπουκάλι. Με τις κινήσεις αυτές μεγιστοποιεί το εγχείρημά του για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Brand Manager, Στεφανία Δημητρακοπούλου δήλωσε το εξής:

«Η παρουσία μας στο Vegan Life Festival Athens 2023 ως Επίσημος Χορηγός μας έδωσε μεγάλη χαρά καθώς ήταν μία ευκαιρία να υποστηρίξουμε μία διοργάνωση με την οποία έχουμε κοινές αξίες και μία κοινή αποστολή – μία επανάσταση για έναν καθαρό πλανήτη χωρίς χρήση ζωικών υποπροϊόντων και δοκιμών σε ζώα. Καταφέραμε να μοιραστούμε με χιλιάδες κόσμο την ιστορία του Ecover και τι έχει καταφέρει τα τελευταία 44 χρόνια στον χώρο της βιωσιμότητας. Μεταφέραμε στον κόσμο πως η νέα επανάσταση ζωής που υποστηρίζει το Ecover σημαίνει αλλαγή και αυτή ξεκινάει από το σπίτι μας, με ένα νέο τρόπο καθαριότητας και αποτελεσματικότητας. Ευχαριστούμε και πάλι τους ανθρώπους που διοργάνωσαν το Vegan Life Festival – see you next year!»

Το Ecover επιδιώκει να βρίσκεται και να συμμετέχει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις που στον πυρήνα τους στηρίζουν την υγιέστερη και βιώσιμη ζωή, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης.