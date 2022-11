To The Lost Explorer mezcal έρχεται με premium διάθεση στο Athens Bar Show 2022

To The Lost Explorer mezcal έρχεται με premium διάθεση στο Athens Bar Show 2022

Τα agave spirits αποτελούν τη νέα τάση στα σύγχρονα serves, με αποκορύφωμα το φετινό Athens Bar Show που τιμά ιδιαίτερα την αγαύη και τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα των agave spirits παγκοσμίως, αφιερώνοντας έναν ειδικό χώρο: To “Tomas Estes Agave Embassy”. Από αυτή τη μεγάλη γιορτή του κλάδου, δε θα μπορούσε να λείπει το premium Τhe Lost Explorer mezcal. Η κατηγορία του mezcal που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, κατέχει εξέχουσα θέση στην κορυφαία έκθεση του χώρου, που θα γίνει όπως κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη Αθηνών, 8 &9 Νοεμβρίου.

Στο Athens Bar Show 2022, το Τhe Lost Explorer mezcal θα βρίσκεται σε 3 διαφορετικούς χώρους; με ξεχωριστό pop up stand στο Tomas Estes’ Agave Embassy, με δικό του bar στο ABS P.U.B & Business Lounge (Premium UltraPremium Brands & Business Lounge) για να μας προσφέρει μία πιο εξατομικευμένη εμπειρία γευσιγνωσίας & pairing με εκλεκτό finger food, καθώς και στο stand της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΕ.

Συγκεκριμένα:

Στο Tomas Estes’ Agave Embassy στους Παλαιούς Φούρνους θα βρίσκεται ειδικά διαμορφωμένο stand του The Lost Explorer mezcal, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να περιηγηθούν στον κόσμο των agave spirits και θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις 3 ποικιλίες του premium mezcal σκέτες, αλλά και σε υπέροχα classic cocktails.

Το Τhe Explorer mezcal θα βρίσκεται επίσης και στο ABS P.U.B & Business lounge, έναν χώρο αφιερωμένο σε Premium και Ultra-Premium ποτά. Οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στον χώρο και να κάνουν μία στάση στο business lounge. Εκεί θα μπορούν να ενημερωθούν για τα μυστικά του mezcal και να απολαύσουν μια πιο privé και multisensory εμπειρία, δοκιμάζοντας premium finger food σε συνδυασμό με τις ανατρεπτικές νότες του The Lost Explorer mezcal.

Τέλος, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, ως επίσημος αντιπρόσωπος του The Lost Explorer Mezcal στην Ελλάδα, έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο για την παρουσίαση του brand στο Stand 211. Εκεί καταρτισμένοι επαγγελματίες του χώρου θα είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, να προτείνουν εξαιρετικές συνταγές cocktails & food pairing καθώς και να ενημερώσουν σχετικά με τη γενικότερη φιλοσοφία του brand. Για τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, ένα brand που προτρέπει τον άνθρωπο να «ζει με περιέργεια» και με σεβασμό στη γη και στην κοινότητα, αποτελεί προτεραιότητα.

Στα highlights του διημέρου είναι και η παρουσία του Peter Sanchez, Global Βrand Ambassador The Lost Explorer mezcal. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Athens Bar Show θα πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα “Mezcal for the future”, αφιερωμένο στη βιώσιμη παραγωγή και την τέχνη της δημιουργίας του, προβάλλοντας όλη την εμπειρία της απόλαυσης. Επίσης, στο πλαίσιο του Athens Bar Week, θα τον βρούμε και σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον guest shift στο Barro Negro, για να μας σερβίρει ιδιαίτερα cocktails και να μας ταξιδέψει σε νέες γευστικές εμπειρίες.

Το The Lost Explorer ήρθε τον Ιούνιο 2022 στην Ελλάδα και ενθουσίασε τους λάτρεις του mezcal, μυώντας τους στη φιλοσοφία του “Slow down & Sip curiously”.

Το The Lost Explorer επαναπροσδιορίζει την κατηγορία του mezcal μέσα από τρεις ποικιλίες αγαύης, την απαλή Espadín, τη γήινη Tobalá και την εκλεπτυσμένη Salmiana, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της εκάστοτε αγαύης.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, αλλά και των Αthens Bar Week events μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Athens Bar Show: https://www.athensbarshow.gr/gr/el/