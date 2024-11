Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, οι ladies έτρεξαν για καλό σκοπό στην ομορφότερη διαδρομή της πόλης. Με αφετηρία την Astir Beach, πέρασαν μέσα από το Four Seasons και την Astir Marina με τα μυθικά γιοτ, και έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης.

Το αισθάνεσαι κάθε φθινόπωρο στο ραντεβού των ladies, με το που στρίψεις από την Ποσειδώνος για να βγεις στο Λαιμό της Βουλιαγμένης: Κάτι μαγικό αιωρείται στην ατμόσφαιρα… Ίσως είναι το πρωινό φως που λούζει την Astir Beach, μαζί με τα πολύχρωμα αθλητικά ρούχα των γυναικών που συρρέουν στο χώρο, και τα γέλια τους που ηχούν σαν μουσική στα αυτιά. Αυτό το event δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Έπειτα από 12 χρόνια, το Ladies Run δεν έχει γίνει μόνο θεσμός, αλλά και μια μορφή παρακίνησης για εκατοντάδες συμμετέχουσες ώστε να «αδράξουν τη μέρα».

Το κοινωνικό μήνυμα

Αυτός ο απόλυτα γυναικείος αγώνας είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό γεγονός. Είναι μια συμμετοχή σε δράσεις που θα ακολουθήσουν μετά το πέρας της διοργάνωσης και οι δρομείς ξέρουν πως τρέχοντας δεν χαρίζουν στο σώμα τους μόνο ευεξία, αλλά βοηθούν και κάποιες άλλες που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτός είναι ο «πυρήνας» που διέπει τούτον τον αγώνα. Το Ladies Run στηρίζει ευπαθείς ομάδες γυναικών μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, συνδυάζοντας τη χαρά της συμμετοχής με τη δύναμη της κοινότητας.

Τα δώρα

Το όμορφο μελίσσι των ladies άρχισε να μαζεύεται από νωρίς την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στην Astir Beach. Γυναίκες όλων των ηλικιών παρέλαβαν πρώτα το βιοδιασπώμενο goodie bag της ERGO Ασφαλιστικής, η οποία προσέφερε κάλυψη για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη σε όλες τις συμμετέχουσες. Επιπλέον, η τσάντα περιείχε mini αντηλιακό προσώπου και σώματος από το ιταλικό vegan brand Darling για την προστασία των ladies από τον ήλιο, πρωτεϊνούχα ζυμαρικά Misko, καθώς και αρωματικά φακελάκια Good Life, για να αρωματίζουν ευχάριστα τα συρτάρια τους.

Και βέβαια το επίσημο T–shirt του αγώνα, ένα αποκλειστικό σχέδιο του Ladies Run. Το φόρεσαν σχεδόν όλες οι δρομείς με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα πανέμορφο μωβ ποτάμι με πορτοκαλί λεπτομέρειες, σε όλο το μήκος της χερσονήσου.

Στο sponsor’s village, που δονούνταν από τις μουσικές της DJ Μαρίας Παπιδάκη, ήταν τόσα τα σημεία που άξιζε να σταθείς πριν από τον αγώνα, ώστε έβλεπες παρέες να επισκέπτονται περίπτερα, να δοκιμάζουν προϊόντα, να παίζουν και να ενημερώνονται. Κάπως έτσι, οι ladies είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το σαλόνι ομορφιάς της Εθνικής Τράπεζας που τους έκαναν face painting για να τρέξουν πιο λαμπερές από ποτέ. Παρεμπιπτόντως, εκεί έκαναν και τα ωραιότερα και τα πιο girly κοτσιδάκια.

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε το πιο σημαντικό: για κάθε εγγραφή που ολοκληρώθηκε με τη χρήση κάρτας της, η Εθνική Τράπεζα συνέβαλε επιπλέον 10 ευρώ στο σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, πέρα από τα 5 ευρώ (μείον ΦΠΑ) ανά πληρωμένη συμμετοχή που δωρίζει παγίως η διοργάνωση. Έτσι, τα φετινά χρήματα που πηγαίνουν μέσω του αγώνα σε ευπαθείς ομάδες γυναικών, θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά του Ladies Run.

Στο booth της Samsung, Χρυσού Χορηγού του αγώνα, οι αθλήτριες ανακάλυψαν το νέο οικοσύστημα Galaxy και πώς οι AI λειτουργίες εμπλουτίζουν την άθληση. Το Galaxy Z Flip6 εντυπωσίασε με την ισχυρή FlexCam και την ανθεκτική μπαταρία του. Το Galaxy Watch Ultra, με BioActive αισθητήρα, αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο στην παρακολούθηση φυσικής κατάστασης, ενώ τα Galaxy Buds3 Pro απογείωσαν την ακουστική εμπειρία κατά τον αγώνα. Και φυσικά, η εμπειρία του photobooth ήταν το κερασάκι στην τούρτα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γίνουν οι σταρς της ημέρας!

Στο περίπτερο της HOKA, του Official Running Shoe του Ladies Run, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να δεχτούν μια προηγμένη μέτρηση μέσω 3D σάρωσης και ανάλυσης δεδομένων, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια το σχήμα και τη δομή του ποδιού τους εξασφαλίζοντας ιδανική εφαρμογή και αυξημένη άνεση κατά το τρέξιμο.

Η ώρα του αγώνα, όμως, πλησίαζε. Τα λεπτά κυλούσαν σαν νερό μέσα στη γιορταστική ατμόσφαιρα, επομένως δεν έπρεπε καμία από τις αθλήτριες να ξεχάσει το λόγο για τον οποίο βρέθηκε αυτό το κυριακάτικο πρωινό στον Αστέρα. Κι επειδή πάντα προσέχουμε και προετοιμάζουμε καλά το σώμα μας πριν από κάθε αγώνα, λίγο πριν από την εκκίνηση ανέλαβαν δράση η Μάντη Περάσκη και η Όλγα Μούκα για την καθιερωμένη προθέρμανση.

Οι αθλήτριες συγκεντρώθηκαν στο γκαζόν, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα. Το ζέσταμα ήταν μια πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ, Experience Partner του event, που φρόντισε να προσφέρει και την αποθεραπεία μετά τον αγώνα, στις αναπαυτικές ξαπλώστρες της Astir Beach. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη γυναικεία ενέργεια και ανυπομονησία για την μεγάλη στιγμή.

Η εκκίνηση από την Μελία Κράιλινγκ και την Αναστασία Μαρινάκου

Όπου μεγάλη στιγμή, είναι πάντα η ανατριχίλα της εκκίνησης. Στην αφετηρία του αγώνα, λίγο πριν τις 10 το πρωί, η διεθνής ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ και η κάτοχος του ρεκόρ διαδρομής στα 10χλμ. του μαραθωνίου Αναστασία Μαρινάκου, ήταν παρούσες για να ενθαρρύνουν όλες τις ladies.

Το λόγο πήρε πρώτος ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος καλωσόρισε τις αθλήτριες στην πόλη του και έδωσε συγχαρητήρια στη διοργάνωση, τονίζοντας πως το Ladies Run είναι ο πιο όμορφος αγώνας της περιοχής. Ο Νίκος Πολιάς, κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος και υπεύθυνος για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, έδωσε τις τελευταίες πολύτιμες συμβουλές του στις αθλήτριες.

Στη συνέχεια, η στιγμή που θα διαρκέσει μέσα στο χρόνο: ο εμπνευστής του θεσμού, Κίμων Φραγκάκης, παρέδωσε το αποδεικτικό κατάθεσης της φετινής προσφοράς του Ladies Run στην πρόεδρο του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, Αλέξια Κατσαούνη. Για να αποδειχθεί πολλάκις πως το Ladies Run δεν σταματάει με τη λήξη του αγώνα, αλλά μόλις ξεκινάει την κοινωνική του δράση.

Ο αγώνας

Ήρθε η ώρα: Get set, go! Με το ηχηρό σφύριγμα της εκκίνησης, οι ladies ξεχύθηκαν γεμάτες χαμόγελα πίσω από το προπορευόμενο Official Car της διοργάνωσης MG3 Hybrid +, έτοιμες να κατακτήσουν τη χερσόνησο του Λαιμού. Πέρασαν μέσα από το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Four Seasons και την ανανεωμένηAstir Marina, απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα και την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας!

Στη διάρκεια της διαδρομής τις περίμενε ένας σταθμός με νερά ΘΕΟΝΗ σε χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία, ενώ οι ακροβολισμένοι εθελοντές φρόντιζαν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, προσθέτοντας μια αίσθηση ζεστασιάς και υποστήριξης σε αυτή την υπέροχη εμπειρία.

Φυσικά, μπορεί σε έναν τέτοιο αγώνα να έχει μέγιστη σημασία η συμμετοχή, αλλά πρέπει να ξεχνάμε πως παραδοσιακά στο Ladies Run μετέχουν και αθλήτριες εγνωσμένης αξίας που δεν παραμελούν καθόλου το αθλητικό σκέλος. Μια από αυτές είναι αναμφίβολα η Ειρήνη Τσουπάκη που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα των 5 χιλιομέτρων με χρόνο 17.44.

Φέτος, δε, ήταν τόσο προετοιμασμένη που χρειάστηκε να περάσει 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η δεύτερη, Εμμανουέλα Πλάκα, στον τερματισμό. Τρίτη ήταν η Ελένη Νικολοπούλου. Όλες φωτογραφήθηκαν δίπλα στο ασθενοφόρο του Ομίλου ΙΑΣΩ, Health Partner του αγώνα, που ήταν για άλλη μια χρονιά στην Astir Beach με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, για παν ενδεχόμενο.

Η γιορτή

Μετά τον τερματισμό τους, οι ladies αναπλήρωσαν τις δυνάμεις τους με ροφήματα και γευστικές πουτίγκες Arla Protein – το Official Drink του Ladies Run. Λίγο πριν, με την είσοδό τους στην Astir Beach, έλαβαν το αναμνηστικό πορτ-κλέ, το οποίο συμβολίζει την ενότητα των γυναικών και θα τις συντροφεύει καθημερινά στην τσέπη τους ως η γλυκιά ανάμνηση του αγώνα. Επίσης, είχα την ευκαιρία να ποζάρουν και να φωτογραφηθούν μπροστά από το ΟΠΑΠ WALL σημειώνοντας πάνω του με μαρκαδόρο, την φετινή τους επίδοση.

Οι νικήτριες ανά κατηγορία

Τα βραβεία της γενικής κατάταξης παρέδωσε στις νικήτριες ο Δήμαρχος Κωνσταντέλλος (Χρυσό), ο Hansoo Kim, Head of Samsung Greece (Αργυρό), και η Ελισάβετ Μακρή, Brand Manager for HOKA Greece (Χάλκινο). Πρώτη όπως προαναφέραμε αναδείχθηκε η Ειρήνη Τσουπάκη με χρόνο 17:44. Δεύτερη ήταν η Εμμανουέλα Πλάκα με 19:29 και τρίτη η Ελένη Νικολοπούλου με 20:47.

Στην ηλικιακή κατηγορία 15+ νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Μαρία Ποσονίδη με χρόνο 25:13. Ακολούθησε η Χριστίνα Καντερέ με 25:13, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Λαμπρινή Πετσάβα με χρόνο 29:40. Τις απονομές έκανε ο Hansoo Kim, Head of Samsung Greece.

Στην κατηγορία 18 έως 29 ετών, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Εμμανουέλα Πλάκα (19:29), το αργυρό η Μαρία Αρβανίτου (23:22) ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην ΟΠΑΠ Champion Κορίνα Πολίτη με 25:11. Τις απονομές έκανε η Ιωάννα Μίγγου, Επικεφαλής Διεύθυνσης Marketing της Εθνικής Τράπεζας.

Αμέσως μετά, η Νάνσυ Βέρρα, Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer του ΟΠΑΠ, Experience Partner του Ladies Run, πήρε θέση για τις απονομές στην κατηγορία 30+. Η Ειρήνη Τσουπάκη (17:44) ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο της ηλικιακής κατηγορίας της, ενώ η Ελένη Νικολοπούλου (20:47) και η Ρίτα Καραγιάννη (21:31) κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στην επόμενη κατηγορία, 40+, η Κωνσταντίνα Νάστου πήρε το χρυσό μετάλλιο με 22:49, δεύτερη ήταν η Αριστομένια Χυτήρη (23:03), και τρίτη η Ivona Makos (23:14). Οι τρεις νικήτριες παρέλαβαν τα βραβεία τους από τα χέρια της Άντζελας Κοτρώτσου, Γενικής Διευθύντριας της Arla Foods Hellas.

Στην κατηγορία 50+ τα μετάλλια παρέδωσε η Μαρκέλλα Τσουρογιάννη, υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας της ERGO. Πρώτη αναδείχθηκε η Σωτηρία Καπέλιου με χρόνο 24:41, δεύτερη η Ντίνα Μοσχοπούλου με 25:39 και τρίτη η Έφη Τσιρογιάννη με 25:57.

Τέλος, στην κατηγορία 60+ νικήτρια αναδείχθηκε η Βίκυ Καρπούζα με χρόνο 23:08, με δεύτερη τη Βιολέττα Μαυρομμάτη (23:50) και τρίτη την Αναστασία Κακομύτα (25:52). Τα μετάλλια απένειμε η Κατερίνα Κουρούτη, Διευθύντρια Εμπορικής Ανάλυσης Ομίλου ΙΑΣΩ.

Μετά τις επίσημες απονομές, τους θεατές και δρομείς περίμενε μια απονομή έκπληξη: Ο διοργανωτής, Κίμων Φραγκάκης, κάλεσε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τη lady με τη μεγαλύτερη ηλικία που συμμετείχε στο 12ο Ladies Run. Την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. H 78χρονη Ειρήνη Σταμπουλίδου, καταχειροκροτούμενη, δήλωσε ότι σκοπεύει να τα εκατοστίσει και να συνεχίσει να τρέχει σε αγώνες!