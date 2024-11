Η εταιρεία HARALAS παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2024, με την αδιαμφισβήτητη pop diva και fashion icon Έλενα Παπαρίζου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σε μια καμπάνια που αποπνέει μυστήριο και γοητεία, η Έλενα Παπαρίζου λάμπει μέσα από καθρέφτες που αντανακλούν το dark glam σκηνικό, δημιουργώντας fashion statement looks που αιχμαλωτίζουν τα βλέμματα.

Με την υπογραφή HARALAS, η καμπάνια “Dark Glamour” ακτινοβολεί κομψότητα και δυναμισμό. Η Έλενα Παπαρίζου, με την σαγηνευτική της παρουσία και το αβίαστο στυλ της, ενσαρκώνει δυναμικά τη φιλοσοφία του brand: μοντέρνα και τολμηρή, με έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας. Το #FacesOfHaralas αποκτά μία νέα διάσταση μέσα από τα εντυπωσιακά καρέ της καμπάνιας, όπου η pop star αναδεικνύει την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας που κινείται με σιγουριά στον κόσμο της μόδας. Το κινηματογραφικό σκηνικό των καθρεφτών προσφέρει μία νότα μυσταγωγίας που αντικατοπτρίζεται στα εμβληματικά κομμάτια της συλλογής.

Για ακόμα μία σεζόν, η συλλογή της Haralas για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2024 συνδυάζει τα πιο φρέσκα fashion trends με υποδήματα και αξεσουάρ που θα ενθουσιάσουν κάθε fashionista.

Στη γυναικεία συλλογή, θα βρείτε must – have pieces των μεγαλύτερων lifestyle fashion brands όπως DKNY, Nine West, Dr. Martens, UGG, Plein Sport, Circus by Sam Edelman, Carrano, Fit Flop, Guess, JW Pei, καθώς και τις νεότερες προσθήκες της Haralas Collection. Από πολυτελή slingbacks μέχρι glam top-handle bags, κάθε κομμάτι αναδεικνύει την εμφάνισή σας με στυλ και φινέτσα.

Ανακαλύψτε τις γυναικείες αλλά και ανδρικές συλλογές των καταστημάτων Haralas για Φθινόπωρο – Χειμώνας 2024 και αφήστε την κομψότητα και το bold στυλ να κυριαρχήσουν στις εμφανίσεις σας. Κάθε κομμάτι της συλλογής είναι σχεδιασμένο για να σας συνοδεύει με αυτοπεποίθηση και απαράμιλλο στυλ σε κάθε σας βήμα.