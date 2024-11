Στις 31 Οκτωβρίου 2024, η UGG που εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Φάις, παρουσίασε την ανδρική συλλογή Weather Hybrid, σε ένα ξεχωριστό event στο κατάστημα FUEL στην Αθήνα. Ο πολύ ιδιαίτερος χώρος μετατράπηκε σε μια τολμηρή, σύγχρονη εκδοχή αχυρώνα, αποπνέοντας το αυθεντικό, urban στυλ της συλλογής UGG και προσφέροντας στους καλεσμένους ένα σκηνικό γεμάτο έμπνευση και σύγχρονη αισθητική. Η νέα συλλογή, με πρωταγωνιστή της καμπάνιας τον καλλιτέχνη Post Malone, επανεξετάζει τα εμβληματικά σχέδια της UGG, προσθέτοντας ανθεκτικότητα και μοντέρνα υλικά, όπως τα αδιάβροχα μοντέλα Neumel και Tasman, που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα.

Ο Post Malone, με το τολμηρό και αυθεντικό του στυλ, ενσαρκώνει την ουσία της UGG, προσδίδοντας στη συλλογή μια μοναδική, αντισυμβατική ταυτότητα. Η παρουσία του στην καμπάνια αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της UGG στην πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα, προσκαλώντας τους καλεσμένους να βιώσουν αυτήν τη νέα φιλοσοφία της μάρκας από κοντά.

Ο χώρος, εμπνευσμένος από τον αχυρώνα και διακοσμημένος με rustic λεπτομέρειες, τόνισε την αυθεντικότητα της νέας συλλογής, ενώ δημιουργήθηκαν σημεία ειδικά σχεδιασμένα για φωτογραφίες, ενισχύοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Οι καλεσμένοι διασκέδασαν συμμετέχοντας σε διαδραστικές δραστηριότητες, όπως το XXL maze και το Mega Jenga, που έδωσαν μια δυναμική νότα στο event και έκαναν την εκδήλωση ακόμη πιο αξέχαστη.

Η μουσική, με country και R&B στοιχεία από τον DJ Νικόλα Τζαθά, έδωσε μια ξεχωριστή νότα και ενίσχυσε την cool διάθεση της βραδιάς. Ενώ τα Jim Beam signature κοκτέιλ, απογείωσαν την εμπειρία των καλεσμένων με ιδιαίτερες γεύσεις που ταίριαζαν απόλυτα με την ατμόσφαιρα του event.

Το Jim Beam, το αυθεντικό Kentucky Straight Bourbon Whiskey, με περισσότερα από 225 χρόνια ιστορία, ενσαρκώνει την τέχνη της απόσταξης μέσα από επτά γεναιές παράδοσης και αφοσίωσης. Παράγεται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και παλαιώνεται για τέσσερα χρόνια, τα οποία είναι τα διπλάσια από όσα ορίζει ο νόμος για ένα bourbon. Παλαιώνει σε νέα, καψαλισμένα δρύινα βαρέλια, αποκαλύπτοντας την πλούσια και σύνθετη γεύση που το καθιστούν μοναδικό. Το Jim Beam δεν είναι απλώς ένα bourbon· είναι ένα σύμβολο αμερικάνικης κληρονομιάς και γευστικής υπεροχής.

Το εκρηκτικό event της UGG αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία και παρουσίαση μόδας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους. Ανάμεσά τους, οι Saske, Mente Fuerte, Μαρία Σολωμού, Ελένη Βουλγαράκη, Έβελυν Καζαντζόγλου, Έλενα Γαλύφα, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, Αργύρης Πανταζάρας , FY, Αλεξία Κεφαλά (Up In The Hype), Natasha Kay, Emmanuel Elozieua, Αλεξία Κούβελα, Γιώργος Κάββαλος, Γιώργος Ντάβος, Κρις Καρακατσάνης και πολλοί άλλοι, των οποίων η παρουσία πρόσθεσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Η νέα συλλογή της UGG είναι διαθέσιμη στο UGG Store (τηλ. 211 10 88 163) επί της Αναγνωστοπούλου 4 στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις.