Η Mattel ανακοίνωσε την προσθήκη μιας τυφλής κούκλας και μιας μαύρης κούκλας με σύνδρομο Down στη σειρά Barbie Fashionistas, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να εμπνεύσουν ακόμα περισσότερα παιδιά να βρουν μια κούκλα που τα αντιπροσωπεύει και τους επιτρέπει μέσα από το παιχνίδι να αφηγηθούν ακόμα περισσότερες ιστορίες.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Barbie είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτό-έκφραση και μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του «ανήκειν». Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τη νέα τυφλή κούκλα Barbie και μια μαύρη κούκλα με σύνδρομο Down από τη σειρά Barbie Fashionistas, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε προϊόντα που αντιπροσωπεύουν τη συμπερίληψη στα παιχνίδια παγκόσμια», δήλωσε η Krista Berger, Senior Vice President της Barbie και Global Head of Dolls.

Η Barbie συνεργάστηκε με το Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών (AFB), έναν οργανισμό αφιερωμένο στη δημιουργία ενός κόσμου ατελείωτων δυνατοτήτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης ώστε τα χαρακτηριστικά, το πρόσωπο, το στυλ, τα αξεσουάρ, η συσκευασία και η e-commerce επικοινωνία, της τυφλής κούκλας Barbie να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα άτομα με τύφλωση ή χαμηλή όραση.

Με τη συμβουλή της AFB, η Barbie δεσμεύτηκε να αντιπροσωπεύει τα άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού της κούκλας, από τη φιγούρα μέχρι το σχέδιο του φορέματος:

Αξεσουάρ : Η κούκλα έχει ένα λευκό και κόκκινο μπαστούνι με την άκρη του να είναι σε σχήμα marshmallow. Περιλαμβάνει επίσης, κομψά και λειτουργικά γυαλιά ηλίου καθώς ορισμένα άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση είναι ευαίσθητα στο φως και τα γυαλιά παρέχουν πρόσθετη προστασία των ματιών.

Φιγούρα : Η κούκλα έχει σχεδιαστεί με αρθρώσεις στους αγκώνες για άνετη χρήση του μπαστουνιού.

Φωτεινά υφάσματα : Η Barbie διεξήγαγε δοκιμές με τυφλά και με χαμηλή όραση παιδιά για να διασφαλίσει ότι η κούκλα θα τους παρέχει μια ευχάριστη εμπειρία παιχνιδιού. Με την καθοδήγηση της AFB, η Barbie σχεδίασε το στυλ της κούκλας η οποία φοράει ένα ροζ σατέν μπλουζάκι και μια μοβ φούστα από τούλι, με ξεχωριστές λεπτομέρειες τις θηλιές στο πίσω μέρος της μπλούζας και μια ελαστική ζώνη στη μέση της φούστας τα οποία δημιουργήθηκαν ώστε το ντύσιμο της κούκλας να είναι ευκολότερο.

Συσκευασία και σχεδιασμός : H Barbie συνεργάστηκε με την AFB για τη δημιουργία μιας εύχρηστης συσκευασίας για την κούκλα, η οποία περιλαμβάνει τη λέξη Barbie γραμμένη σε γραφή Braille στο μπροστινό μέρος του κουτιού.

Μάτια: Η κούκλα έχει σχεδιαστεί με το βλέμμα να κοιτάζει ελαφρώς προς τα πάνω και προς τα έξω, ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το βλέμμα που έχει ορισμένες φορές ένα τυφλό άτομο.

«Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε με την Barbie για το σχεδιασμό της πρώτης τυφλής κούκλας. H ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των τυφλών ατόμων και των ατόμων με χαμηλή όραση έχει στόχο να δημιουργήσει απεριόριστες ευκαιρίες για όλους και έναν κόσμο με μεγαλύτερη συμπερίληψη και ενσυναίσθηση», δήλωσε ο Eric Bridges, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Αμερικανικού Ιδρύματος Τυφλών.

Το 2023 η Barbie παρουσίασε την πρώτη Barbie κούκλα με σύνδρομο Down, η οποία κέρδισε το βραβείο «Πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Χρονιάς» που απονεμήθηκε από την Ένωση Παιχνιδιών. Φέτος, η Barbie συνεργάστηκε και πάλι με την National Down Syndrome Society (NDSS) για να παρουσιάσει μια μαύρη κούκλα με σύνδρομο Down της σειράς Barbie Fashionistas 2024. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, η Barbie και η NDSS συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι η μαύρη κούκλα Barbie με σύνδρομο Down αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα άτομα με σύνδρομο Down. Η NDSS έφερε σε επαφή την Barbie με ένα focus group μαύρων ατόμων με σύνδρομο Down, συμπεριλαμβανομένης μιας νεαρής μαύρης γυναίκας με σύνδρομο Down, για να ελέγξει τη φιγούρα, τα μαλλιά, το στυλ και τα αξεσουάρ της κούκλας:

Φιγούρα : Η Barbie συνεργάστηκε με το NDSS για να αναπαραστήσει με ακρίβεια τα σωματικά χαρακτηριστικά των ατόμων με σύνδρομο Down. Το σώμα έχει μικρότερο κορμό, μεγαλύτερο στήθος και οι παλάμες της κούκλας έχουν μόνο μία γραμμή, ένα χαρακτηριστικό που συχνά συνδέεται με τα άτομα με σύνδρομο Down. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο πρόσωπο, το οποίο είναι πιο στρογγυλό, με μικρότερα αυτιά και επίπεδη ρινική γέφυρα. Τα μάτια είναι ελαφρώς κεκλιμένα σε σχήμα αμυγδάλου, ενώ στην ίριδα του ματιού διακρίνονται λευκές κουκίδες.

Μαλλιά : Η κούκλα έχει πλεξίδες, κάτι που ζητήθηκε ως χαρακτηριστικό από το focus group που συμμετείχε στο σχεδιασμό.

Στυλ : Τα σύμβολα και τα χρώματα μπλε και κίτρινο αντιπροσωπεύουν την ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Down και το 21 ο χρωμόσωμα που έχουν τα άτομα με σύνδρομο Down.

Γυαλιά: Η κούκλα φοράει ροζ γυαλιά οράσεως, καθώς τα άτομα με σύνδρομο Down συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την όρασή τους.

«Η NDSS είναι ενθουσιασμένη που παρουσιάζει μια δεύτερη κούκλα Barbie με σύνδρομο Down. Η παρουσίαση αυτής της κούκλας παράλληλα με τη νέα κούκλα Barbie με τύφλωση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εκπροσώπηση της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Barbie καθώς αντικατοπτρίζει τον ποικιλόμορφο και όμορφο κόσμο μας», δήλωσε η Kandi Pickard, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NDSS.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτές τις κούκλες σε συνεργασία με το Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών και την Εθνική Εταιρεία Συνδρόμου Down για να προωθήσουμε την αποστολή μας, ώστε κάθε νεαρό κορίτσι να αισθάνεται ότι εκπροσωπείται μέσω της Barbie», συνέχισε η Berger.

Το παιχνίδι με κούκλες έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των δεξιοτήτων κοινωνικής επεξεργασίας μεταξύ των παιδιών, τροφοδοτώντας τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαπρέψουν στο μέλλον, καθώς φαντάζονται ότι μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται. Ως η πιο ποικιλόμορφη σειρά κούκλας, η σειρά Barbie Fashionistas προσφέρει περισσότερες από 175 εμφανίσεις με διαφορετικές αποχρώσεις δέρματος, χρώματα, ματιών και μαλλιών, διαφορετικούς σωματότυπους, αναπηρίες και πολλά στυλ. Αυτό περιλαμβάνει κούκλες με λεύκη, κούκλες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν προσθετικό μέλος, μια κούκλα με ακουστικά βαρηκοΐας και μια κούκλα χωρίς μαλλιά. Οι κούκλες Barbie Fashionistas ενισχύουν τη δέσμευση της Barbie να προβάλει την πολυδιάστατη ομορφιά, επιτρέποντας σε περισσότερα παιδιά να «δουν» τον εαυτό τους μέσα από το παιχνίδι.

H σειρά Barbie Fashionistas 2024 που περιλαμβάνει την κούκλα Barbie με προβλήματα όρασης και τη μαύρη κούκλα Barbie με σύνδρομο Down, είναι διαθέσιμες online και στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Για να γιορτάσει αυτό το λανσάρισμα, η Barbie συνεργάζεται επίσης με το fashion brand Aille Design με μια συλλογή εμπνευσμένη από την Barbie. Η συλλογή περιλαμβάνει το αυθεντικό ασπρόμαυρο μοτίβο σεβρόν της Barbie σε ένα slip dress, ένα μαύρο κασκόλ και ένα κλασικό t-shirt στο εμβληματικό ροζ της Barbie και το καθένα από αυτά διαθέτει την υπογραφή της Aille Design φτιαγμένη με πέρλες Swarovski® σε γραφή Braille.