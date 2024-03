Η Barbie γιορτάζει 65 χρόνια που εμπνέει τα κορίτσια να εξερευνήσουν τις απεριόριστες δυνατότητές τους και να πιστέψουν πως μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας η Barbie:

Τιμάει γυναίκες πρότυπα που εμπνέουν και διαμορφώνουν το μέλλον, μέσα από τη σειρά Barbie Role Models

Επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Inspiring Girls International στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Barbie Dream Gap Project

Συνεργάζεται με περισσότερα από 40 brands για να γιορτάσει την 65η επέτειό της

Η Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ανακοινώνει σήμερα τη γιορτή της 65ης επετείου της Barbie. Της κούκλας που πάνω από έξι δεκαετίες καταρρίπτει τα όρια και ενδυναμώνει την έμπνευση των κοριτσιών μέσα από το παιχνίδι, ενθαρρύνοντάς τα να έχουν αυτοπεποίθηση, τόλμη και γενναιότητα.

Από τη δημιουργία της, η Barbie έχει βοηθήσει τα κορίτσια να εξερευνήσουν τις απεριόριστες δυνατότητές τους μέσω των διαφορετικών ρόλων και ιστοριών που δημιουργούν παίζοντας. Από την ενθάρρυνση της έκφρασης τους μέσα από τα πολλά διαφορετικά στυλ και ντυσίματα μέχρι το παιχνίδι με πάνω από 250 επαγγέλματα στις κούκλες. Με την Barbie στο πλευρό τους, αμέτρητα παιδιά φαντάστηκαν τις δικές τους ιστορίες και ονειρευτήκαν το μέλλον τους. Καθώς η Barbie γιορτάζει την 65η επέτειό της στις 9 Μαρτίου, μοιράζεται ιστορίες ενδυνάμωσης και ζωντανεύει τη θρυλική της κληρονομιά μέσα από τα μάτια και τα λόγια των θαυμαστών της.

«Η ιστορία της Barbie δεν αφορούσε ποτέ μόνο εκείνη. Αφορά τα αμέτρητα μικρά παιδιά που έχει εμπνεύσει και τις εκατομμύρια ιστορίες που τα βοήθησε να φανταστούν στην πορεία. Τα τελευταία 65 χρόνια, η Barbie έχει χρησιμοποιήσει την παγκόσμια πλατφόρμα της για να δώσει τη δυνατότητα στα κορίτσια να ονειρεύονται, να εξερευνούν τις απεριόριστες δυνατότητές τους, να κατευθύνουν τη δική τους πορεία και να διαμορφώνουν το μέλλον τους. Καθώς γιορτάζουμε αυτή την επέτειο – ορόσημο, αναγνωρίζουμε πάνω από έξι δεκαετίες ιστοριών που έχει εμπνεύσει η Barbie και την κούκλα που συνεχίζει να δίνει σε όλους την ευκαιρία να ονειρεύονται, και να ονειρεύονται μεγάλα όνειρα.» δήλωσε η Krista Berger, Senior Vice President της Barbie.

Η Barbie ξεκινά τους εορτασμούς για την 65η επέτειο τον Μάρτιο:

Τιμώντας γυναίκες πρότυπα μέσα από τη σειρά Barbie Role Models. Μοναδικές προσωποποιημένες κούκλες που δημιουργήθηκαν για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

o Η Barbie αναγνωρίζει γυναίκες από όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την αποστολή της, να εμπνέει ιστορίες που διαμορφώνουν το μέλλον. Η σειρά περιλαμβάνει τις:

Dame Helen Mirren (Ηνωμένο Βασίλειο) : Η Helen Mirren είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός και υπέρμαχος των γυναικών. Είναι από τις πιο γνωστές και σεβαστές ηθοποιούς στον κόσμο, ενώ παράλληλα είναι υπέρμαχος της υιοθέτησης και του εορτασμού της αυτοέκφρασης, της μόδας και της ομορφιάς σε όλες τις ηλικίες.

: Η Helen Mirren είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός και υπέρμαχος των γυναικών. Είναι από τις πιο γνωστές και σεβαστές ηθοποιούς στον κόσμο, ενώ παράλληλα είναι υπέρμαχος της υιοθέτησης και του εορτασμού της αυτοέκφρασης, της μόδας και της ομορφιάς σε όλες τις ηλικίες. Kylie Minogue (Αυστραλία) : Καλλιτέχνης και σούπερ σταρ με παγκόσμια λαμπερή καριέρα η Kylie Minogue παραμένει μέχρι σήμερα στο χώρο του θεάματος και παράλληλα τιμάει μεγάλο μέρος του παρελθόντος στη μουσική βιομηχανία.

: Καλλιτέχνης και σούπερ σταρ με παγκόσμια λαμπερή καριέρα η Kylie Minogue παραμένει μέχρι σήμερα στο χώρο του θεάματος και παράλληλα τιμάει μεγάλο μέρος του παρελθόντος στη μουσική βιομηχανία. Viola Davis (Ηνωμένες Πολιτείες): Ακτιβίστρια, παραγωγός, φιλάνθρωπος και συγγραφέας. Η Viola Davis είναι ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy, Tony και Grammy. Η εταιρεία παραγωγής της, JuVee Productions, επικεντρώνεται στο να δίνει «φωνή» στους ανθρώπους που δεν ακούγονται, μέσα από εντυπωσιακές αφηγήσεις που εστιάζουν στη συμπερίληψη. Η Davis έχει συνεργαστεί με πολλά προγράμματα για την εξάλειψη της παιδικής πείνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς και τις Shania Twain (Καναδάς), Maira Gomez (Βραζιλία), Lila Avilés (Μεξικό), Nicole Fujita (Ιαπωνία) & Enissa Amani (Γερμανία).

o Η Barbie είναι αφοσιωμένη στο να παρουσιάζει πιο επιδραστικές ιστορίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν ανθρώπους όλων των ηλικιών, ξεκλειδώνοντας τις απεριόριστες δυνατότητές τους.

Συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για ενδυνάμωση των κοριτσιών και πως αυτό υποστηρίζεται από την κοινωνία. Με την έναρξη του τρίτου έτους συνεργασίας με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Inspiring Girls International για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Barbie Dream Gap Project. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

o Την επιμέλεια και την υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη, κοριτσιών ηλικίας 12-14 ετών, σε επτά χώρες παγκοσμίως μέσω εργαστηρίων. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει και θα ενθαρρύνει τα κορίτσια να εξερευνήσουν ποικίλα επαγγέλματα, να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, η συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση από μέντορες, συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων γυναικών καθώς και των Barbie Role Models, θα υπογραμμίσει το μήνυμα της Barbie «Μπορείς να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι».

o Βοηθώντας στην εξάλειψη του Dream Gap, μέσω δωρεών άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα μέσα ώστε να προσεγγίσουν τα κορίτσια, αναδεικνύοντας 250+ καριέρες και ενδυναμώνοντας 25 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Κοινός στόχος να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τα κορίτσια σε παγκόσμια κλίμακα.

Παρουσιάζοντας μια επετειακή σειρά προϊόντων, η οποία ξαναφέρνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς κούκλες για επαγγέλματα από το εντυπωσιακό βιογραφικό της Barbie και παρουσιάζει νέες συλλεκτικές κούκλες και Fashionistas εμπνευσμένες από κλασικές εμφανίσεις της Barbie καθόλη την ιστορία της. Η 65η επετειακή συλλογή περιλαμβάνει:

o Τη σειρά Barbie Career 65th Anniversary, η οποία περιλαμβάνει τρία από τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα που δημιούργησε η Barbie μέσα στα χρόνια κυκλοφορία της, όπως την Barbie Κτηνίατρο Φάρμας, την Barbie Pop Star και την Barbie Αστροναύτη.

o Μια νέα συλλεκτική κούκλα, ντυμένη με ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής με λευκές και μαύρες ρίγες, εμπνευσμένη από την αυθεντική κούκλα Barbie του 1959 που φορούσε το εμβληματικό ασπρόμαυρο ριγέ μαγιό.

o Τη σειρά Fashionistas 2024, η οποία αποτίει φόρο τιμής στη μόδα μέσα στα χρόνια, επαναλανσάροντας εμβληματικές εμφανίσεις με σύγχρονα ρούχα. Οι νέες κούκλες είναι εμπνευσμένες από 65 χρόνια στυλ, όπως η First Barbie (1959), η Super-Star Barbie (1977), η Peaches ‘n’ Cream (1985) και πολλές ακόμα κούκλες.

o Τη σείρα Barbie Cuutopia Plush, εμπνευσμένη από εμβληματικές εμφανίσεις της Barbie με λαμπερά κεντήματα, υφασμάτινες λεπτομέρειες και μαλλιά με όγκο που γιορτάζουν τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της κούκλας Barbie με μοντέρνο kawaii στυλ.

o Το UNO Canvas™ Barbie που αναδεικνύει την Barbie ως fashion icon μέσα από ένα premium συλλεκτικό UNO, σχεδιασμένο με εμφανίσεις της Barbie και artworks.

o Το Hot Wheels® Barbie 65th Anniversary Corvette C8.R, κατασκευασμένο με την μοναδικότητα των Hot Wheels Premium, μοναδικό για συλλέκτες.

Παρουσιάζοντας συνεργασίες της Barbie με περισσότερους από 40 εμπορικούς συνεργάτες στους τομείς της μόδας, των τροφίμων, της ψυχαγωγίας και των εκδόσεων. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν τους:

o 1-800-Flowers.com, 24 ORE Cultura, A Leading Role, Aldo, Alex and Ani, CHI, Cheryl’s Cookies, Da Bomb, DefineMe Creative Studio Cre, Dragon Glassware, Franco Mfg., Funko, Hallmark Cards, Inc, Homesick, Impala Skate, Impressions Vanity, Innovative Designs, Keds, Lionel Trains, Loungefly, Love Your Melon, MakeUp Eraser, Monogram International, Nettie, PersonalizationMall.com, Posh Peanut, Quarto, Random House, Roots, SmartSweets, Sprinkles, Ukonic και Unique Vintage.

o Barbie: The World Tour, ένα εικονογραφημένο βιβλίο που κυκλοφορεί στις 19 Μαρτίου και δημιουργήθηκε από την πρωταγωνίστρια και παραγωγό της ταινίας της Barbie, Margot Robbie και τον στιλίστα της Andrew Mukamal, με φωτογραφίες του Craig McDean υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Fabien Baron και σε συνεργασία με τις εκδόσεις Rizzoli, αποτυπώνοντας τη λάμψη και το υψηλό στυλ της πιο δημοφιλούς κούκλας στον κόσμο.

o Barbie by Assouline, ένα πολυτελές coffee table book 340 σελίδων, κατασκευασμένο από μεταξωτό ύφασμα και στο ροζ χρώμα “Barbiecore”, το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη της Barbie, δεκαετία προς δεκαετία, με συναρπαστικά γεγονότα, πληροφορίες και εικόνες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ πριν, οι οποίες ανοίγουν τη φαντασία για το τι θα μπορούσε να είναι μια κούκλα και κατ’ επέκταση μια γυναίκα.

o Ειδικές σακούλες Stacy’s Pita Chips περιορισμένης διαθεσιμότητας με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα, συνοδευόμενες από ένα σακουλάκι με πατατάκια σε μέγεθος κούκλας. Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και των ιδρυτριών του brand, τα Stacy’s Pita Chips θα υποστηρίξουν την πρωτοβουλία Barbie Dream Gap Project με δωρεά 100.000 δολαρίων στο Step Up για την παροχή καθοδήγησης και προγραμμάτων στα κορίτσια ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να κατακτήσουν τα όνειρα τους, όποια και αν είναι αυτά.

o Άλλα θεματικά Barbie Εvents: A Cultural Icon (ΗΠΑ), Barbie Dream Lounge (MX), Barbie: The Exhibition (Ηνωμένο Βασίλειο), Malibu Barbie Café (ΗΠΑ), World of Barbie (ΗΠΑ) και Barbie Bahamas Beach Vacation at Atlantis.

Γιορτάζοντας συνεργασίες της Barbie παγκόσμια.

o Στο Amazon Barbie 65th Brand Shop με προϊόντα, παιχνίδια και ενδύματα με θέμα την Barbie.

o Στο Target, με μια αποκλειστική συλλογή ρούχων και αξεσουάρ Barbie με θέμα “Write Your Legacy”, για κορίτσια 5 έως 10 ετών, μαζί με μια ποικιλία άλλων προϊόντων Barbie. Θα βρείτε τη συλλογή από κούκλες Barbie και την αποκλειστική κούκλα Barbie “65th Sapphire Doll” στα καταστήματα Target και στο Target.com.

o Στο Walmart, με αποκλειστικά Barbie προϊόντα τον Μάρτιο και με θεματικές Barbie βιτρίνες σε όλα τα καταστήματα Walmart τον Μάιο. Η συλλογή θα περιλαμβάνει νέα προϊόντα σε όλα τα είδη παιχνιδιών, ένδυσης, αξεσουάρ, αθλητικών ειδών, τροφίμων και ποτών.

Η 65η επέτειος της Barbie είναι μια στιγμή ορόσημο στην ιστορία της, με την κυκλοφορία της ταινίας της Barbie το 2023, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Warner Bros. Pictures. Από την πρεμιέρα της τον περασμένο Ιούλιο, η βραβευμένη από τους κριτικούς ταινία Barbie κατέρριψε πολλαπλά ρεκόρ εισπράξεων, καθώς έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για το 2023, η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για την Warner Bros. Pictures και η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα από γυναίκα σκηνοθέτη, την Greta Gerwig.