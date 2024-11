“La Pasteria Urban”: To νέο street food concept με την υπογραφή των La Pasteria

Η La Pasteria παρουσιάζει το νέο της concept, το La Pasteria Urban, το οποίο φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στον χώρο του street food στην Αθήνα. Αντλώντας από την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της γνωστής αλυσίδας La Pasteria, το La Pasteria Urban συνδυάζει την αυθεντική ιταλική φινέτσα με μια μοντέρνα, urban αισθητική.

Επισκεφθείτε το πρώτο κατάστημα La Pasteria Urban στο Μαρούσι, για να ανακαλύψετε ένα μενού που φέρνει την αυθεντική γεύση της Ιταλίας… on the go! Οι λάτρεις της ιταλικής κουζίνας μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά all-time classics, όπως η Carbonara με κρόκο αυγού, ή πιο πρωτότυπες γεύσεις, όπως η Pesto Pistachio με pesto από κελυφωτό φιστίκι, κρέμα γάλακτος και μορταδέλα.

Για τους λάτρεις της street food κουλτούρας, το La Pasteria Urban αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία γεύσης. Μπορείτε να απολαύσετε τις γεύσεις του La Pasteria Urban on the go με μια επίσκεψη στο κατάστημα στο Μαρούσι και πολύ σύντομα σε νέα καταστήματα σε όλη την Αττική. Ή αν προτιμάτε παραγγέλνετε εύκολα από την άνεση του σπιτιού σας μέσω της αγαπημένης σας πλατφόρμας delivery.

Στις 25 Οκτωβρίου το La Pasteria Urban γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών προσφέροντας δωρεάν pasta, σε ένα event με μεγάλη συμμετοχή του κοινού και με την παρουσία εκλεκτών καλεσμένων.

La Pasteria Urban: Το street food όπως δεν το έχετε ξαναζήσει.