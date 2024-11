Κυριακή 10/11 (22:00) στο Novacinema1 η μεγάλη πρεμιέρα του prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» με τους Viola Davis, Tom Blyth, Hunter Schafer σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence στη ζώνη Sunday Premiere

Και οι 4 ταινίες «The Hunger Games 2: Catching Fire» (7/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 1» (14/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» (21/11) με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lawrence και το prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (28/11) κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2

Οι επικές ταινίες «Τhe Hunger Games» έρχονται το Νοέμβριο στη Nova! Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το preguel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 10/11 (22:00) στο Novacinema1 και τις ταινίες της σειράς «The Hunger Games 2: Catching Fire» (7/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 1» (14/11), «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» (21/11) και «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (28/11) που θα προβληθούν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2!

Η Sunday Premiere αυτής της Κυριακής (10/11, 22:00) στο Novacinema1 φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τη μεγάλη πρεμιέρα του prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (2023, διάρκειας 151’) με τους Viola Davis, Tom Blyth, Hunter Schafer σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence. Ο νεαρός Κοριολανός Σνόου αποτίνει έναν φόρο τιμής στους 10ους Αγώνες Πείνας που διεξήχθησαν πριν από 64 χρόνια. Καθώς περνά τη σκληρή δοκιμασία, έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον του στην Πάνεμ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος της μεταφοράς της δημοφιλούς σειράς δυστοπικών μυθιστορημάτων της Suzanne Collins από την Πέμπτη 7/11 (22:00) οι συνδρομητές θα μπουν στο καταιγιστικό κλίμα των «The Hunger Games με την προβολή της ταινίας «The Hunger Games 2: Catching Fire» » (2013, διάρκειας 146’) με τους Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Josh Hutcherson, Philip Seymour Hoffman σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence. Η Κάτνις κι ο Πίτα επιστρέφουν στην επικίνδυνη αρένα για τους Εορταστικούς Αγώνες, καθώς η επανάσταση σιγοβράζει στις περιφέρειες. Ο αγώνας τους για επιβίωση γίνεται σύμβολο ελπίδας για την Πάνεμ.

Η συνέχεια είναι την Πέμπτη 14/11 (22:00) με την ταινία «The Hunger Games: Mockingjay Part 1» (2014, διάρκειας 123’) με τους Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Woody Harrelson, Josh Hutcherson σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence. Η Κάτνις γίνεται το σύμβολο της επανάστασης, ενώ παλεύει με την προσωπική απώλεια και το βάρος της ηγεσίας, καθώς ηγείται μιας εξέγερσης που μπορεί να αλλάξει την Πάνεμ για πάντα.

Το αφιέρωμα στο Novacinema2 συνεχίζεται την Πέμπτη 21/11 (22:00) με την ταινία «The Hunger Games: Mockingjay Part 2» (2015, διάρκειας 137’) με τους Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Woody Harrelson, Josh Hutcherson σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence. Με τον πόλεμο στην Πάνεμ να μαίνεται ανεξέλεγκτα, η Κάτνις Εβερντιν, ως αρχηγός της επανάστασης, κατευθύνεται στην Κάπιτολ με σκοπό να δώσει ένα οριστικό τέλος στη δράση του προέδρου Σνόου.

Την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου (28/11, 22:00) θα μεταδοθεί το prequel «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes».

