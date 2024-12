Ζήστε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με μια περιήγηση στο μαγευτικό πολικό τοπίο του The Ellinikon Experience Park

Αυτά τα Χριστούγεννα, το The Ellinikon Experience Park σας μεταφέρει σε έναν προορισμό όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και η μαγεία του Βόρειου Πόλου είναι μόλις μία στάση μακριά. Από τις 2 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, επισκεφθείτε το αγαπημένο σας αστικό Πάρκο, επιβιβαστείτε στο The Ellinikon North Pole Express και ανακαλύψτε έναν ονειρεμένο κόσμο, όπου το πνεύμα των γιορτών ζωντανεύει σε κάθε γωνιά του. Φέτος, ένα μοναδικό ταξίδι σας περιμένει στο The Ellinikon Experience Park, για να ζήσετε μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία με τους αγαπημένους σας, μικρούς και μεγάλους.

Δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες μελωδίες, φωτάκια, λαμπερές νιφάδες χιονιού και μοναδικές εκπλήξεις σας καλωσορίζουν στο The Ellinikon Experience Park, την αφετηρία μιας συναρπαστικής διαδρομής. Tα Christmas Signposts θα σας καθοδηγήσουν σε όλους τους γιορτινούς προορισμούς του δικού σας πάρκου. Από εκεί, επιλέξτε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε και θα βρεθείτε στα Snow Gardens, το Polar Village και το The Ellinikon North Pole Express.

Η περιήγησή σας συνεχίζεται προς την καρδιά του Πάρκου. Εκεί βρίσκεται ένα φαντασμαγορικό πολικό τοπίο στο οποίο θα συναντήσετε ζωάκια του Αρκτικού Κύκλου. Πολικές αρκούδες, πιγκουίνοι, και ελαφάκια δίνουν λάμψη στη νύχτα, κρατάνε χριστουγεννιάτικα δώρα και θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι των μικρών επισκεπτών! Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και μεταφερθείτε στο πολικό τοπίο του δικού σας πάρκου.

Μέσα στο The Ellinikon Experience Park, θα ανακαλύψετε επίσης τις εντυπωσιακές χιονονιφάδες κοντά στο διαδραστικό σιντριβάνι και δίπλα από την παιδική χαρά οι οποίες αποτελούν ιδανικό background για ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες.

Ακόμη, στην Πλατεία Α μπορείτε να θαυμάσετε το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα αμέτρητα φωτάκια που δίνουν λάμψη και δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα στο The Ellinikon Experience Park. Πιο δίπλα, σας περιμένει το τρένο του The Ellinikon North Pole Express, για να σας «ταξιδέψει» σε μια αξέχαστη περιπέτεια με τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές.

Μην παραλείψετε να κάνετε μία τελευταία στάση στο Polar Village. Εκεί, οι μικροί επισκέπτες μπορούν να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να δημιουργήσουν υπέροχες χριστουγεννιάτικες κατασκευές και να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια παρέα με τον Άγιο Βασίλη!

Τέλος όσοι επιθυμούν ένα λαχταριστό διάλειμμα, μπορούν να δοκιμάσουν δημοφιλείς street food αλλά και γιορτινές γεύσεις από τα αγαπημένα brands που βρίσκονται διάσπαρτα Πάρκο: “Hans & Gretel”, “Johnie Hot Dog”, “Burger Joint”, “Falafeladiko”, «Γλυκό Καμινάδα», “On Tour Vans”.

Χριστούγεννα για όλη την οικογένεια

Το The Ellinikon Experience Park είναι πολλά περισσότερα από ένας γιορτινός προορισμός. Είναι ένα μέρος όπου η μαγεία των Χριστουγέννων γίνεται αισθητή σε κάθε βήμα, γεμίζοντας τις καρδιές μικρών και μεγάλων με μοναδικές στιγμές. Επισκεφθείτε τον μαζί με τους αγαπημένους σας και δημιουργήστε σε κάθε σας επίσκεψη πολύτιμες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για πάντα!

