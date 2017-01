Βρήκες το κόκκινο κραγιόν που σου ταιριάζει πραγματικά, αλλά δεν είσαι σίγουρη πώς θα το βάλεις; Απλά ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και το κραγιόν σου θα φαίνεται άψογο, είτε είναι κόκκινο, μωβ ή οποιοδήποτε άλλο έντονο χρώμα!

1. Κάνε απαλή απολέπιση και ενυδάτωσε τα χείλη σου

Το έντονο κραγιόν τονίζει τις ατέλειες, οπότε πριν το φορέσεις κάνε απαλή απολέπιση με μια οδοντόβουρτσα και φόρεσε λίγο ενυδατικό lip balm ώστε να δημιουργήσεις το «τέλειο τοπίο» για το έντονο χρώμα που θα φορέσεις.

2. Σχημάτισε το περίγραμμα των χειλιών σου

Χρησιμοποίησε ένα μολύβι στο χρώμα του κραγιόν ή σε nude απόχρωση, ώστε να δώσεις ένα γεμάτο περίγραμμα στα χείλη σου, το οποίο θα γεμίσεις με το χρώμα που επέλεξες. Πρόσεχε μονάχα να φτιάξεις το περίγραμμα που έχεις και όχι αυτό που θα ήθελες…

3. Μη το παρακάνεις με την ποσότητα

Είναι καλύτερο να έχεις μια λεπτή στρώση χρώματος στα χείλη σου, την οποία θα ανανεώνεις όταν χρειάζεται, παρά να είσαι καλυμμένη από ένα παχύ στρώμα κραγιόν το οποίο θα γλιστράει πάνω στο πρόσωπό σου. Less is, certainly, more.