Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 59 ετών ο ηθοποιός James Michael Tyler, τον οποίον θυμόμαστε κυρίως από την ερμηνεία του ως ‘Gunther‘ στα ‘Τα Φιλαράκια’. Ο Γκάνθερ ήταν ο υπεύθυνος του Central Perk, της καφετέριας που σύχναζε η παρέα και είχε εμφανιστεί και στις 10 σεζόν της σειράς. Ο Τζέιμς αποκάλυψε μέσα στο 2021, λίγο μετά την εμφάνισή του στο ‘Friends:Reunion Special‘ επεισόδιο που έγινε για την σειρά που τον έκανε γνωστό, ότι βρίσκεται στο 4ο στάδιο του καρκίνου του προστάτη. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως αλλά συνδέθηκε μέσω zoom.

Εκτός από ‘Τα Φιλαράκια’, έχει εμφανιστεί και σε άλλες σειρές όπως: Sabrina the Teenage Witch, Scrubs και Episodes,

Από την διάγνωσή του το 2018 και έκτοτε, ο James μαχόταν για την ενημέρωση σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη. Όπως είχε πει σε δηλώσεις του, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση, η οποία βοηθάει στην πρόληψη. Εκείνος, διαγνώστηκε μετά από μία εξέταση ρουτίνας. Σύντομα, ο καρκίνος εξαπλώθηκε και στα κόκαλά του, με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να περπατήσει.

«Κάποια στιγμή, θα με “φτάσει”» είχε πει ο τηλεοπτικός Gunther σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή Craig Melvin. «Την επόμενη φορά που θα πάτε για κάποια εξέταση, ζητήστε στον γιατρό σας να δει και τον προστάτη. Εάν είναι σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί» συμπλήρωσε.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021