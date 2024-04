Η Αν Χάθαγουεϊ, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο V Magazine, μίλησε για τις πρώτες της ημέρες στην υποκριτική και αποκάλυψε ότι στις αρχές του 2000 κατά τη διάρκεια οντισιόν, βρέθηκε να φιλάει δέκα διαφορετικούς άντρες. Περιέγραψε την εμπειρία ως μέρος μιας προβληματικής πρακτικής στη βιομηχανία του κινηματογράφου, την οποία αποδέχτηκε εκείνη την εποχή.

Συγκεκριμένα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε: «Πίσω στη δεκαετία του 2000 – και αυτό μου συνέβη – θεωρούνταν φυσιολογικό να ζητούν από έναν ηθοποιό να φιλιέται με άλλους ηθοποιούς για να δοκιμάσουν τη χημεία, κάτι που στην πραγματικότητα είναι ο χειρότερος τρόπος για να το κάνεις. Αρχή φόρμαςΜου είπαν: “Έχουμε 10 άντρες που έρχονται σήμερα και εσύ είσαι στο καστ. Δεν είσαι ενθουσιασμένη που θα φιληθείς με όλους αυτούς;”. Και σκέφτηκα, “Συμβαίνει κάτι με μένα;”, γιατί δεν ήμουν ενθουσιασμένη. Μου φάνηκε αηδιαστικό».

Anne Hathaway recalls having to make out with 10 different guys during ‘gross’ chemistry tests in the 2000s https://t.co/OXXaGllQcc pic.twitter.com/jazqxoVvBp

— Page Six (@PageSix) April 22, 2024