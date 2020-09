Περιμένουμε μήνες τώρα πως και πως πότε θα δούμε την live-action ταινία της Mulan, της ηρωίδας που αγαπήσαμε ως παιδιά στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney. Ο κορωνοϊός ήρθε να αναβάλλει την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας για μερικούς μήνες, όμως η μεγάλη μέρα ήρθε. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 είναι η μεγάλη πρεμιέρα της Mulan στους ελληνικούς κινηματογράφους. Μήπως να κλείσουμε από τώρα εισιτήρια;

Η Disney επιστρέφει στον θρύλο της Mulan μετά την αριστουργηματική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1998, αυτή τη φορά με μία συναρπαστική, καταιγιστική και συγκινητική live-action ταινία για την εμβληματική πολεμίστρια, που είναι εμπνευσμένη από ένα αρχαίο κινέζικο ποίημα.

Με φόντο απίθανα τοπία και θεαματικά σκηνικά, η ταινία τιμά την παράδοση της Κίνας και επιστρατεύει ένα καστ από καταξιωμένους και νέους Κινέζους ηθοποιούς με πρωταγωνίστρια τη Yifei Liu (The Forbidden Kingdom, Once Upon a Time) και τους Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Tzi Ma (The Farewell), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Gong Li (Memoirs of a Geisha, Raise the Red Lantern) και Jet Li (Lethal Weapon 4).

Την ταινία σκηνοθετεί η βραβευμένη Νεοζηλανδή Niki Caro (Whale Rider).

Σύνοψη της ταινίας Mulan

Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει διάταγμα να επιστρατεύεται ένας άντρας ανά οικογένεια στις υπηρεσίες του Αυτοκρατορικού Στρατού προς υπεράσπιση της χώρας από εισβολείς, η Hua Mulan, η μεγαλύτερη κόρη ενός σπουδαίου στρατιώτη, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Μεταμφιεσμένη σε άντρα, η Hua Jun, δοκιμάζεται με κάθε τρόπο και καλείται να βρει τη δύναμη μέσα της για να φτάσει στο αποκορύφωμα των δυνατοτήτων της. Είναι μια επική διαδρομή που τη μεταμορφώνει σε διάσημη πολεμίστρια, άξια του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης ενός ολόκληρου έθνους και ενός περήφανου πατέρα.

Διάρκεια: 1h 55’

H ταινία θα μεταδοθεί και μεταγλωττισμένη.

Δείτε το trailer της ταινίας

Και το trailer της μεταγλωττισμένης εκδοχής

10 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Ένα ηρωικό ταξίδι

Εμπνευσμένη από ένα αρχαίο κινέζικο ποίημα, η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία απίστευτη ιστορία που τιμά τον πλούτο της κινέζικης κουλτούρας και τη δύναμη της γυναικείας φύσης. Μία ιστορία που είναι παραδοσιακή, αλλά και παγκόσμια, αντανακλώντας το βάθος της κινέζικης κουλτούρας. Ένας συνδυασμός από συναίσθημα και θέαμα με καθηλωτικά σκηνικά, το Mulan έχει παγκόσμια επίδραση χάρη στα διαχρονικά θέματα της τιμής, της οικογένειας και του καθήκοντος.

Η Disney παρουσίασε την ιστορία της Mulan για πρώτη φορά το 1998 μέσα από μία άκρως επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων. H νέα της μεταφορά σε live action ήταν μια αληθινή πρόκληση για τους σεναριογράφους. «Η μεγαλύτερη μας πρόκληση στο σενάριο ήταν να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, τιμώντας τις ιστορίες της Mulan που προηγήθηκαν. Ήταν βέβαια μεγάλη έμπνευση» λένε οι σεναριογράφοι Rick Jaffa και Amanda Silver. «Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί στον πυρήνα της βρίσκεται ένας ύμνος για την αυθεντικότητα που τιμά την ιδέα του να είσαι πιστός στον εαυτό σου».

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η βραβευμένη Νεοζηλανδή Niki Caro. «Η ίδια η ιστορία της Mulan μου τράβηξε το ενδιαφέρον» λέει η σκηνοθέτιδα. «Το ταξίδι της από μια απλή χωριατοπούλα σε διάσημη πολεμίστρια και ηρωίδα είναι μια ιστορία που με αφορά σήμερα, παρόλο που γράφτηκε πολύ παλιά»

«Το όραμα μου ήταν να πω μία επική και συναισθηματική ιστορία με ρεαλιστικό τρόπο» συνεχίζει η σκηνοθέτιδα. «Είναι ένας χαρακτήρας που σημαίνει πολλά για τους θεατές. Είναι μια κόρη που υπακούει στο καθήκον. Mία θαρραλέα γυναίκα. Είναι ευαίσθητη. Αξιοποιεί την εξυπνάδα της και τη δύναμη της θέλησης της για να ξεπεράσει τις προκλήσεις».

Η Caro δεν αναπαρήγαγε την πρώτη ταινία, αλλά τίμησε το αρχαίο ποίημα. «Το ποίημα έχει περάσει από γενιά σε γενιά μέσα στους αιώνες» λέει. «Τα παιδιά στην Κίνα μαθαίνουν αυτή την ιστορία. Οπότε, η Mulan στην Κίνα είναι πολύ αληθινή και σημαντική μέχρι σήμερα. Είναι τιμή μου και μεγάλη μου ευθύνη να τη ζωντανέψω με έναν νέο τρόπο, σε μια νέα εποχή».

Η σκηνοθέτιδα ήθελε να μεταφέρει μια επική ταινία με ρίζες στον πολιτισμό. «Είναι σημαντικό να σεβόμαστε την κουλτούρα. Όλοι οι συντελεστές της παραγωγής έκαναν έρευνα στην κινέζικη κουλτούρα, ζωγραφική και ιστορία» λέει.

Αυτή η έρευνα έδωσε στην ταινία πλούτο και βάθος, από τους χαρακτήρες μέχρι τις σκηνές μάχης και τις αστείες στιγμές. «Υπάρχει πολύ χιούμορ στην ταινία, αλλά προσπαθήσαμε να έχουμε αληθινούς ανθρώπους και πραγματικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις της Mulan με τους συντρόφους της. Βρήκαμε χιούμορ στις καταστάσεις όπου ένα κορίτσι προσπαθεί να περάσει για αγόρι σε μία θάλασσα από άντρες. Έχει περισσότερες αστείες σκηνές από αυτό που θα περίμενε κανείς σε μία επική, πολεμική περιπέτεια» λέει η Caro.

Οι ηθοποιοί της ταινίας Mulan

Οι ταινία συγκεντρώνει φρέσκα πρόσωπα με καταξιωμένους διεθνείς σταρ από την Κίνα για να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα που επιδίωκαν οι δημιουργοί. Η Κινέζα σταρ Yifei Liu αναλαμβάνει τον ρόλο της Mulan. Όπως και στην ταινία των κινουμένων σχεδίων, η Mulan είναι αποφασισμένη, δυνατή και ευγενική. Αντικαθιστά τον πατέρα της στον πόλεμο. Στην αρχή είναι έξω από τα νερά της, αλλά μαθαίνει γρήγορα να στέκεται σαν αρχηγός.

Η ηθοποιός ήταν ενθουσιασμένη με τον ρόλο της. «Κάθε μέρα ξεχνούσα ποια είμαι. Πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου και να μην σκέφτεσαι μόνο πόσο γενναία είναι η Mulan. Ναι, υποδύομαι μία ηρωίδα, οπότε πρέπει να αναδείξω αυτή την πλευρά, αλλά πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι σύνθετος. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Εκεί κρύβεται η ενέργεια του χαρακτήρα» εξηγεί η πρωταγωνίστρια.

Ο Donnie Yen υποδύεται τον Διοικητή Tung, τον αρχηγό του τάγματος στο οποίο υπηρετεί η Mulan. Είναι ένας έμπειρος μαχητής και στέκει σαν μέντορας δίπλα στη Mulan. Ο Yen αποφάσισε να λάβει μέρος στην ταινία χάρη στην κόρη του που είχε δει την ταινία κινουμένων σχεδίων πάνω από 100 φορές. Φυσικά, ήθελε να συνεργαστεί πολύ με την Caro. «Είναι πολύ σημαντικό που σκηνοθετεί γυναίκα γιατί είναι μια ταινία με γυναίκα πρωταγωνίστρια» λέει ο Yen. «Αν μπορώ με κάποιον τρόπο να υποστηρίξω τη γυναικεία ενδυνάμωση, τότε θα το κάνω. Είναι σημαντικό για εμένα και την οικογένεια μου».

Τα ρούχα του Αυτοκράτορα φοράει ο διεθνής σταρ Jet Li. Ο Li λέει: «Είναι μια πανέμορφη ιστορία. Ήταν μια σπουδαία ταινία πριν από 20 χρόνια. Τότε ήταν μια ταινία κινουμένων σχεδίων, τώρα ζωντανεύει μέσα από ανθρώπους. Αυτό την κάνει ξεχωριστή».

Ο Li ενθουσιάστηκε με την ευαισθησία του σεναρίου. «Ήταν πολύ συγκινητικό και συναισθηματικό γιατί ο λαός της Κίνας πάντα πίστευε στην αφοσίωση» λέει ο ηθοποιός. «Η ταινία δείχνει την πίστη στην πατρίδα και την οικογένεια».

Η Xianniang είναι η πιο κοντινή σύμμαχος του κακού της ταινίας, του Böri Khan. Είναι δυνατή και έχει σχεδόν μαγικές δυνάμεις. Τον ρόλο υποδύεται η διεθνής Κινέζα σταρ Gong Li (Raise the Red Lantern, Farewell My Concubine). «Η Mulan είναι πολύ γνωστή στην Κίνα» λέει η Gong. «Οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τον χαρακτήρα και την ιστορία. Αλλά ο χαρακτήρας της Xianniang είναι καινούριος για μένα. Στο ποίημα δεν υπάρχει. Είναι ένας επινοημένος χαρακτήρας, που μου δίνει μεγάλη ελευθερία στην ερμηνεία. Ήταν μια πρόκληση για μένα».

Η ηθοποιός συνεργάστηκε με τη σκηνοθέτιδα για να βρουν τα κίνητρα και τις επιθυμίες του χαρακτήρα. «Η Niki ήθελε αυτός ο χαρακτήρας να είναι διαφορετικός από τους άλλους χάρη στις δυνάμεις της και τις επιθυμίες της. H Xianniang είναι πανίσχυρη, αλλά τα πράγματα που θέλει είναι πολύ απλά. Θέλει ελευθερία και επιβίωση».

Facts για την ταινία:

Η ταινία έχει γυριστεί στη Νέα Ζηλανδία και στην Κίνα. Η τεράστια έκταση της Κίνας έκανε την εξολοκλήρου παραγωγή εκεί μία δύσκολη διαδικασία και έτσι επιλέχθηκε και η Νέα Ζηλανδία για τα γυρίσματα.

Οι δημιουργοί της ταινίας εμπνεύστηκαν από τις δυναστείες της Κίνας μεταξύ του 600 και του 900 για τον σχεδιασμό παραγωγής, το μακιγιάζ, τα όπλα, τα ρούχα και την αρχιτεκτονική.

Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας Mandy Walker πέρασε ένα διάστημα στην Κίνα κοιτάζοντας τοποθεσίες και ιστορικά μνημεία. Έβγαλε πολλές φωτογραφίες και τις χρησιμοποίησε για να συνθέσει την οπτική γλώσσα της ταινίας.

Περίπου 4.000 όπλα δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της ταινίας.

Τα κοστούμια και το μακιγιάζ της ταινίας είναι εμπνευσμένα από επισκέψεις σε μουσεία, βιβλία κινεζικής τέχνης, σύγχρονη ζωγραφική και γλυπτική.

Τα ρούχα της Xianniang έχουν λεπτομέρειες που θυμίζουν γεράκι. Το ίδιο συμβαίνει και με το μακιγιάζ της που τονίζει τα μάτια της για να θυμίσουν το αρπακτικό πτηνό. Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα της αναφέρονται στα χρώματα που συμβολίζουν τον θάνατο και την αγνότητα στην κινεζική κουλτούρα.

Τα ρούχα του Böri Khan, του εχθρού του Αυτοκράτορα είναι μαύρα, γιατί το μαύρο συμβολίζει τον κίνδυνο, τον τρόμο και την έλλειψη συναισθημάτων.

Πάνω από 40 άνθρωποι δούλεψαν για τα κοστούμια της ταινίας. Χρειάστηκαν πάνω από τρεις μήνες για να δημιουργηθούν 2.062 ρούχα, 250 καπέλα και 1.000 ολοκληρωμένα κοστούμια. Καθένας από τους 50 ηθοποιούς είχε από 3 εώς 5 κοστούμια.

Οι ηθοποιοί που υποδύονται τους στρατιώτες του Αυτοκρατορικού Στρατού έπρεπε να προπονηθούν για 75 μέρες στις πολεμικές τέχνες. Έμαθαν να χειρίζονται όπλα και να σκαρφαλώνουν σε πύργους.

Η πρωταγωνίστρια Yifei Liu πέρασε μήνες στο γυμναστήριο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα. Έκανε βασική προπόνηση για δύο ώρες κάθε πρωί και μετά ακολουθούσε ειδική δίωρη προπόνηση στις πολεμικές τέχνες.

Ειδικοί προπονητές από την Κίνα, το Καζακστάν, τη Μογγολία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία ήταν υπεύθυνοι για να προετοιμάσουν το καστ για τις σκηνές μάχης.

Συντελεστές

Σενάριο: Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

Σκηνοθεσία: Niki Caro

Ηθοποιοί: Yifei Liu, Donnie Yen, Tzi Ma, Jason Scott Lee, Yoson An, Ron Yuan, Rosalind Chao, Nelson Lee, Cheng Pei-Pei, Jet Li

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Mandy Walker, ASC, ACS

Μοντάζ: David Coulson

Σχεδιασμός Παραγωγής: Grant Major

Κοστούμια: Bina Daigeler

Μουσική: Harry Gregson-Williams