Ούτε εμείς το πιστεύαμε όταν ακούσαμε ότι το Netflix διαθέτει δωρεάν σειρές και ταινίες για αυτήν την καραντίνα, χωρίς ούτε συνδρομή μα ούτε καν εγγραφή. Μέχρι που το επιβεβαιώσαμε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, όπου υπάρχει η ενότητα «Watch Free» και περιέχει έναν κατάλογο από δημοφιλείς και εντελώς δωρεάν τίτλους. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το play και να απολαύσετε το δωρεάν περιεχόμενο.

Έτσι, ακόμη και εάν είστε από τους (λίγους) που δεν έχουν συνδρομή στην δημοφιλή πλατφόρμα, μπορείτε και εσείς να κάνετε “Netflix & Chill”, χωρίς να χρειαστεί να αποκτήσετε. Το Netflix, όντως, προσφέρει εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση, εγγραφή ή δημιουργία λογαριασμού, ένα μικρό (αλλά καλό) δείγμα από τις πρωτότυπες παραγωγές του που έχουν αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς.

Αυτό γίνεται μέσα από μία νέα ενότητα που ονομάζεται «Watch Free» (κάντε κλικ στον σύνδεσμο).

Οι δωρεάν σειρές και ταινίες του Netflix που είναι διαθέσιμες προς όλους

Στον κατάλογο με τις δωρεάν ταινίες περιλαμβάνονται το πολύ επιτυχημένο (και μία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του Netflix) Bird Box με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Μπούλοκ. Επίσης, διατίθεται η κωμωδία Murder Mystery με πρωταγωνιστές τον Άνταμ Σάντλερ και την Τζένιφερ Άνιστον. Αλλά και το εξαιρετικό The Two Popes με τον σπουδαίο Άντονι Χόπκινς.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, θα βρείτε το διάσημο Stranger Things, το ενδιαφέρον When They See Us, το Grace and Frankie, το Love is Blind, το Elite που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές σε νεαρές ηλικίες αλλά και το Boss Baby για τους μικρούς μας φίλους.

Στον δωρεάν κατάλογο από σειρές και ταινίες του Netflix, περιλαμβάνεται ακόμα και το πασίγνωστο και βραβευμένο ντοκιμαντέρ Our Planet.

Ο μόνος περιορισμός του δωρεάν περιεχομένου του Netflix

Οι ταινίες είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρονται σε ανάλυση 1080p και ψηφιακό πεντακάναλο ήχο. Όχι όμως σε εικόνα 4Κ και ήχο υψηλής ποιότητας, για τα οποία θα πρέπει κανείς να έχει συνδρομή. Ακόμη, όσον αφορά τις σειρές, διαθέσιμο δωρεάν είναι μόνο το πρώτο επεισόδιο. Για να παρακολουθήσετε και τα επόμενα χρειάζεται εγγραφή.

Τέλος, η θέαση μπορεί να γίνει από browser μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, smart tv ή συσκευής Android. Οι συσκευές iOS δεν υποστηρίζονται.

Ο λόγος που προχώρησε σε τέτοια κίνηση το Netflix

Με τους ανταγωνιστές να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, το Netflix επιθυμεί, να προσελκύσει μερίδα του κοινού που δεν το έχει προτιμήσει ακόμη. To δωρεάν περιεχόμενο που διατίθεται θα αλλάζει και θα ανανεώνεται κατά καιρούς.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο την προώθηση της πλατφόρμας streaming, ώστε όσοι δεν έχουν γίνει συνδρομητές να πάρουν μία γεύση από το περιεχόμενο και τα πολλά είδη των παραγωγών, να κάνουν εγγραφή και να γίνουν συνδρομητές.

«Εξετάζουμε διαφορετικές προσφορές marketing για να προσελκύσουμε νέα μέλη και να τους προσφέρουμε μια υπέροχη εμπειρία στο Netflix», έχει δηλώσει σχετικά, εκπρόσωπος της εταιρείας.