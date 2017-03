H θρυλική κόντρα των Joan Crawford και Βette Davis ζωντανεύει στη σειρά Feud: Bette and Joan

Ποιος θα έλεγε όχι σε μία Κυριακή γεμάτη χολιγουντιανή ίντριγκα; Η νέα σειρά «Feud: Bette and Joan», του βραβευμένου με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, παραγωγού και σκηνοθέτη Ryan Murphy (American Horror Story, The People V. O.J. Simpson: American Crime Story), κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 12 Μαρτίου στις 21:00, αποκλειστικά στο FOX. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και Cyta Τηλεόρασης ενώ τα επεισόδια της νέας καθηλωτικής σειράς θα είναι επίσης διαθέσιμα on-demand, μέσω FOX Play.



Ο πρώτος κύκλος της νέας σειράς «Feud: Bette and Joan», αφηγείται την ιστορία της θρυλικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην Joan Crawford (Jessica Lange) και την Bette Davis (Susan Sarandon) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο υποψήφιο για Όσκαρ θρίλερ, «What Ever Happened to Baby Jane?» η οποία συνεχίστηκε και μετά το τέλος των γυρισμάτων. Η σειρά εξερευνά πώς οι δυο γυναίκες υπέμειναν διακρίσεις λόγω ηλικίας, τον σεξισμό και τον μισογυνισμό ενώ πάλευαν να διατηρήσουν την επιτυχία και τη δόξα στο λυκόφως της καριέρας τους.

Εκτός από τις βραβευμένες με Όσκαρ Jessica Lange και Susan Sarandon, το cast περιλαμβάνει τον Alfred Molina στο ρόλο του σκηνοθέτη της ταινίας Robert Aldrich, τον Stanley Tucci στο ρόλο του τιτάνα των στούντιο Jack Warner, την Judy Davis στο ρόλο της δημοσιογράφου Hedda Hopper, την Jackie Hoffman στο ρόλο της οικονόμου της Crawford, Mamacita και την Alison Wright στο ρόλο της βοηθού του Aldrich, Pauline. Το all-star cast ολοκληρώνει η μοναδική Catherine Zeta Jones στο ρόλο της κολλητής φίλης της Bette, επίσης ηθοποιού Olivia de Havilland.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ «FEUD: BETTE AND JOAN» : ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ FOX