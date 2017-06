Έπρεπε να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια για να κάνει την επόμενη ταινία της η Patty Jenkins αλλά άξιζε και με το παραπάνω την υπομονή. Μετά το περίφημο Monster του 2003 όπου η Charlize Theron είχε κερδίσει το Όσκαρ για την τρομερή της ερμηνεία, τώρα η Jenkins επέστρεψε με το Wonder Woman που κάνει θραύση και σαρώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Πλέον είναι το live-action φιλμ με τα μεγαλύτερα έσοδα ever που σκηνοθέτησε γυναίκα! Μετράει ήδη 652.9 εκατομμύρια παγκοσμίως ενώ το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Phyllida Lloyd για το Mamma Mia! με 609.8 εκ. δολ.

Το φιλμ συνεχίζει να κόβει τρελά εισιτήρια και μάλιστα έχει αρχίσει να ξεπερνά και τις άλλες superhero ταινίες! Για παράδειγμα στην Αμερική έχει φτάσει τα 318.4 εκ.δολ. έχοντας δηλαδή ξεπεράσει το Man of Steel (291) και έχει ισοφαρίσει το Iron Man! Μιλάμε για τρελά έσοδα από την Wonder Woman!